Loopbaanbegeleiding: zo werkt het in de praktijk Charlotte Fouquet

27 februari 2020

07u30

Bron: jobat.be 2 Werkplek Loopbaanbegeleiding zit al jaren in de lift. Heel wat mensen blijken zich af te vragen of ze nog wel op het juiste carrièrepad zitten. Een loopbaanbegeleider kan dan helpen om te ontdekken welke job echt bij iemand past en hoe hij of zij daar kan geraken. Maar wat mag je nu precies verwachten van loopbaanbegeleiding? Hoe kies je een geschikte loopbaancoach? En hoe zit het met de loopbaancheques?

1. Voor wie?

Is je motivatie voor je huidige job ver te zoeken, maar weet je niet wat je dan wel graag zou doen? Of heb je een idee van de richting die je uit wil, maar heb je hulp nodig om er te geraken? Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou. Samen met je loopbaanbegeleider ontdek je waar jij energie van krijgt, waar je talenten liggen en hoe je work-life-balance beter kan. Samen zet je ook concrete stappen richting je doel.

2. Hoe werkt het?

Loopbaanbegeleiding wordt afgestemd op de specifieke noden en vragen van de klant. Mattias Demol, loopbaancoach en zaakvoerder van COACHINGENT: “We vertrekken altijd vanuit de specifieke loopbaanvraag van een klant. Daarbij staan enkele algemene vragen centraal: wie ben ik, wat wil ik, hoe geraak ik daar en wie kan mij daarbij helpen? We werken niet met een vaste methode, maar op maat van de klant zetten we bepaalde methodieken in zoals een talentenspel, een kerntalentenonderzoek, een waardenonderzoek …”

Wie loopbaanbegeleiding volgt, wordt ook echt aan het werk gezet. Zo krijg je oefeningen mee naar huis die je doen nadenken over je vaardigheden, interesses, waarden, motieven, dromen en drijfveren. Daarnaast word je ook aangemoedigd om contacten te leggen met mensen die iets kunnen betekenen voor jouw groeiplan. In je persoonlijk ontwikkelplan of POP hou je je inzichten en reflecties bij en noteer je verschillende acties die je gaat ondernemen, zoals een opleiding volgen. Het POP bevat een concreet stappenplan met een duidelijke timing. Zo kan je ook echt tot actie overgaan.

3. Wat valt niet onder loopbaanbegeleiding?

Vanuit de VDAB worden vrij strenge normen gehanteerd over wat loopbaanbegeleiding nu precies inhoudt. Mattias Demol: “Loopbaancoaches zijn er om loopbaanvragen te beantwoorden. Het mag dus geen loutere burn-out-, perfectionisme- of faalangstcoaching worden. Natuurlijk komen die zaken wel eens aan bod. Zo begeleiden we mensen bij het vinden van een job nadat ze hersteld zijn van een burn-out, of doen we een rollenspel, als iemand erg zenuwachtig is voor een sollicitatiegesprek. De link met de loopbaan moet dus altijd aanwezig zijn.”

Loopbaancoaches kunnen ook helpen bij praktische zaken, zoals het opstellen van een cv of een motivatiebrief. Ook wat dat betreft zijn de regels echter strikt. Slechts 1,5 uur per vier uur coaching mag hierop gericht zijn.

Tip: Bekijk deze hulpmiddelen om een goed cv en een overtuigende motivatiebrief te schrijven.

4. Hoeveel kost het?

De loopbaancheques, gesubsidieerd door de overheid, zorgen ervoor dat loopbaanbegeleiding heel toegankelijk is. Sinds begin dit jaar zijn de regels aangepast: elke burger die in Vlaanderen of Brussel woont en die al 7 jaar werkt (voltijds of deeltijds, als werknemer of als zelfstandige) kan loopbaancheques aankopen van 40 euro. Om de zes jaar kan je er twee aankopen. De eerste cheque is vier uur coaching waard, de tweede drie uur. Je hebt dus recht op zeven uur coaching voor 80 euro.

Ook zelfstandigen hebben recht op loopbaancoaching als ze met loopbaanvragen zitten. Hebben ze eerder nood aan business coaching, dan zijn de loopbaancheques geen optie.

Heb je geen recht (meer) op loopbaancheques, dan betaal je het tarief dat door de loopbaanbegeleider vrij kan worden bepaald.

5. Welke loopbaancoach kiezen?

Er zijn heel wat loopbaanbegeleiders. Een keuze maken is dus niet altijd evident. Op de website van de VDAB vind je een lijst van zo’n 250 erkende loopbaancentra. Mattias Demol: “Ik raad mensen zeker aan om zich goed te informeren over de loopbaancoach die ze op het oog hebben. Je kan zijn of haar website checken voor eventuele referenties, of de LinkedIn-pagina, om na te gaan welke opleiding de coach volgde en hoeveel ervaring hij of zij heeft.”

“Is de loopbaancoach zelf zaakvoerder van een loopbaancentrum, dan weet je dat hij of zij sowieso al 3.000 uren coachervaring heeft. Er is ook altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk, of je kan telefonisch contact opnemen met de coach. Zo kan je op voorhand beter aanvoelen of er een match is. In ieder geval is het voor iedereen zinvol om eens stil te staan bij zijn of haar carrière. Loopbaanbegeleiding is dus steeds een goede zet.”

Lees meer op Jobat.be:

Wie heeft recht op loopbaancheques?

Loopbaancoaching versterkt je competenties

4 stappen om jezelf te ontplooien

Bron: Jobat.be.