Loonkloof anno 2020: “Mannen krijgen soms meer opslag, omdat ze er ook vaker om vragen” Kristina Rybouchkina

07 januari 2020

08u30

Bron: jobat.be 0 Salaris Volgens eerder gepubliceerde cijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verdienen dames in ons land gemiddeld 9,6% minder dan mannen. Dat percentage is gecorrigeerd voor arbeidsduur. Omdat vrouwen vaker deeltijds werken, zou de loonkloof zonder correctie maar liefst 23,7% bedragen. Bedroevende cijfers anno 2020. Hoog tijd voor alle dames om opslag te vragen dus! Onderstaande argumenten vergroten je kans op succes.

Vergelijk je loon met dat van je collega’s

“In België rust er nog een groot taboe op hoeveel je verdient”, weet Hildegard Van Hove van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Dat is jammer, want transparantie kan helpen om loonverschillen binnen een onderneming te verkleinen.” Trek dus je stoute schoenen aan en vraag vlakaf aan enkele collega’s hoeveel zij elke maand op hun rekening zien verschijnen. “Uiteraard moet je rekening houden met de leeftijd, de ervaring en de functie van de mensen die je spreekt. Maar van hoe meer collega’s je het loon kent, hoe beter je kan inschatten waar jouw salaris zich situeert binnen de organisatie. Merk je dat je inderdaad minder krijgt dan mannelijke collega’s voor hetzelfde werk? Dan heb je een uitstekend argument om voor te schotelen aan je baas.”

Wil je je loon vergelijken met de rest van Vlaanderen? Dat kan met het Salariskompas.

Presenteer de officiële cijfers

Als je je collega’s liever niet betrekt, kan je ook vertrekken vanuit de officiële cijfers. “Elke onderneming met meer dan 50 werknemers moet sinds 2012 een tweejaarlijks loonkloofrapport schrijven”, verklapt Hildegard Van Hove. “Die rapporten worden niet altijd publiek gemaakt, maar de vakbondsafgevaardigden zijn wel aanwezig bij de bespreking van de cijfers. Zij zijn dus op de hoogte van de situatie binnen jouw bedrijf en kunnen je heel wat informatie geven over de loonkloof in jouw firma.”

Maak komaf met seksisme

“Vrouwonvriendelijke moppen of collega’s met losse handjes zijn opvallende vormen van seksisme op de werkvloer. Maar seksisme is ook verborgen aanwezig. Wordt er bij jullie bijvoorbeeld automatisch verondersteld dat vrouwen meer belang hechten aan hun gezin? Dat mannen een partner hebben die thuis zal blijven als de kinderen ziek zijn? Hoeveel mannen zijn er eigenlijk die vaderschapsverlof opnemen? De traditionele rolpatronen overheersen nog in veel bedrijven, wat op een onbewuste manier bijdraagt aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook qua loon. Probeer hierop te letten en maak collega’s erop attent om het tij te keren.”

Durf je prestaties in de verf te zetten

“Seksisme zit niet alleen ingebakken in bepaalde firma’s, het zit ook in elk van ons”, vervolgt de genderspecialiste. “Zorg jij als vrouw bijvoorbeeld automatisch voor koffie en versnaperingen tijdens een vergadering? Neem jij vaak notities? Ben je bescheiden als je goed werk levert? De kans is groot dat jij je zonder het te beseffen schikt naar zulke verwachtingen, die je meekreeg tijdens je opvoeding. Zo krijgen mannen meer opslag, simpelweg omdat zij er vaker om vragen. Zij hebben tijdens hun opvoeding immers vaker geleerd om weerbaar te zijn en voor zichzelf op te komen. Dus heb jij een goede prestatie neergezet? Spreek je baas er de volgende keer gewoon op aan.” Lees je hier nog meer tips om opslag te vragen.

Onderhandel tijdens je sollicitatie

Word je als vrouw vaker beoordeeld op je uiterlijk als het op salaris aankomt? Dat is moeilijk te zeggen. Uit een onderzoek van University of Florida blijkt dat vrouwen die tien kilo lichter zijn dan gemiddeld opmerkelijk meer verdienen dan dames die tien kilo boven het gemiddeld gewicht zitten. Heren mogen daarentegen gerust enkele kilootjes zwaarder zijn, want magere mannen krijgen volgens de onderzoekers juist een lager loon. “Maar het is onmogelijk om zulke uitspraken te doen over ons land”, nuanceert Hildegard. “Bovendien is het erg moeilijk om de invloed van iemands uiterlijk op zijn of haar salaris op een objectieve manier te meten. Wie knap is volgens de ene, is dat niet altijd volgens de andere.” Een professionele outfit en een verzorgd voorkomen, bijvoorbeeld tijdens je sollicitatie, kan natuurlijk wel een verschil maken. Dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Ook goed onderhandelen over je salaris tijdens je sollicitatiegesprek heeft een grote impact op je loon. Hoe pak je loononderhandelingen aan tijdens een sollicitatiegesprek? Ontdek het hier.

