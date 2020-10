Lichaamstaal tijdens je sollicitatiegesprek: hoe maak je een goede indruk? Charlotte Fouquet

12 oktober 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Uit onderzoek van de Amerikaanse Princeton University blijkt dat we in een tiende van een seconde oordelen of onze gesprekspartner betrouwbaar, sympathiek, aantrekkelijk of agressief is. Je lichaamstaal zendt dan ook maar beter de juiste signalen uit. Dat geldt zeker tijdens een sollicitatiegesprek. Wil je weten hoe jouw lichaamstaal kan helpen om goed over te komen bij de rekruteerder? Uit onderzoek van de Amerikaanse Princeton University blijkt dat we in een tiende van een seconde oordelen of onze gesprekspartner betrouwbaar, sympathiek, aantrekkelijk of agressief is. Je lichaamstaal zendt dan ook maar beter de juiste signalen uit. Dat geldt zeker tijdens een sollicitatiegesprek. Wil je weten hoe jouw lichaamstaal kan helpen om goed over te komen bij de rekruteerder? Jobat.be legt het je graag uit.

Geef een goede handdruk

Deze tip is natuurlijk bedoeld voor na de coronapandemie, maar een goede handdruk bij de start van een gesprek valt niet te onderschatten. Geef je een slap handje, dan kom je zwak over. Geef je een te stevige hand, dan geef je een dominante of agressieve indruk. Een stevige handdruk, zonder de hand van je gesprekspartner helemaal plat te knijpen, is dus de gulden middenweg. Oefen op voorhand met familieleden, zodat je de juiste handdruk helemaal onder de knie hebt.

Woon je binnenkort een virtuele jobbeurs bij? Lees dan zeker eens onze praktische gids.

Maak oogcontact

Door oogcontact te maken met je gesprekspartner, geef je aan dat je aandachtig luistert naar wat de persoon voor jou te vertellen heeft. Op die manier leg je echt contact en zal het gesprek veel natuurlijker verlopen. Bovendien zal je zo zelfvertrouwen uitstralen. Overdrijf wel niet en kijk ook af en toe weg. Niemand heeft zin om een gesprek te voeren met iemand die hen continu aanstaart.

Glimlach

Ook al ben je erg zenuwachtig, vergeet niet te glimlachen tijdens je sollicitatiegesprek. Wie glimlacht, komt immers positief en enthousiast over. Bovendien werkt het ook omgekeerd. Als je glimlacht, zal je je zenuwen beter onder controle kunnen houden. Overdrijf ook hier niet. Met een geforceerde glimlach zal je net het omgekeerde effect bereiken.

Zit rechtop

Uiteraard zit je niet onderuitgezakt voor de rekruteerder. Dat getuigt van weinig interesse en/of dat je niet bepaald een pittige persoonlijkheid hebt. Maar let er ook op dat je niet te gespannen aan tafel zit. Een zenuwachtige en gespannen houding bemoeilijken immers het gesprek. Zit mooi rechtop, met losse schouders, zodat je een dynamische en tegelijk ontspannen indruk geeft. Probeer ook zo min mogelijk te wiebelen op je stoel.

Hou je handen en armen onder controle

Je woorden kracht bijzetten door handgebaren? Zeker een goed idee. Je komt op die manier heel natuurlijk over. Is gesticuleren niet echt jouw ding? Leg je armen dan los en ontspannen op tafel. Je armen kruisen doe je beter niet. Hou je handen ook altijd zichtbaar; leg ze dus niet op je knieën onder tafel en steek ze ook niet in je broekzakken. Dat zou namelijk de indruk wekken dat je iets te verbergen hebt.

Ga je binnenkort solliciteren? Bekijk hier de 9 meest gemaakte fouten tijdens sollicitatiegesprekken.

