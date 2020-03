Later goed verdienen? Kies voor één van deze opleidingen Kristina Rybouchkina

Start je volgend jaar in het hoger onderwijs? Of ligt je huidige job je niet en wil jij je graag omscholen? Dan is dit het moment om je opleidingsopties te verkennen. Om je op weg te helpen in het enorme aanbod, zocht Jobat.be alvast uit welke diploma's het mooiste salaris met zich meebrengen.

Exacte wetenschappen

Volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel verdient de gemiddelde werknemer in ons land 3.558 euro bruto per maand. Kies je voor een wetenschappelijke opleiding, dan zal je loon ongetwijfeld een stuk hoger liggen. Zo kan je met een hoger diploma wiskunde aan de slag als wiskundige, statisticus of actuaris, wat gemiddeld 5.544 euro per maand opbrengt.

Na een studie scheikunde of fysica liggen jobs in sectoren als chemie, milieu, energie en wetenschappelijk onderzoek voor het grijpen. Als scheikundige of natuurkundige kan je zo’n 5.357 euro per maand binnenrijven.

Ben je meer geïnteresseerd in biowetenschappen? Dan wacht je een boeiende carrière in bijvoorbeeld de voedingsindustrie of als laborant. Reken met jouw diploma op een gemiddeld salaris van 4.770 euro per maand.

Tip: Je kan je eigen loon berekenen met de Loonwijzer.

Engineering en techniek

Wie voor een technische opleiding gaat zal sowieso niet lang zonder werk zitten. Alle sectoren smeken om technisch talent. Voor ingenieurs op het gebied van elektrotechnologie hebben werkgevers het meeste geld over: gemiddeld 5.190 euro bruto per maand. Als ingenieur met een andere specialiteit mag je op een gemiddeld salaris van 5.137 euro rekenen.

Na een technische studie kan je ook aan de slag in de industriële sector, bijvoorbeeld als beheerder van industriële processen. Procesoperatoren verdienen ongeveer 3.901 euro per maand.

ICT

Heb je een passie voor ICT, dan moet je écht niet twijfelen. Een opleiding informatica is the way to go, want élk bedrijf is tegenwoordig afhankelijk van goed functionerende computersystemen.

Specialiseer je je in de ontwikkeling van software en applicaties, dan verdien je zo’n 4.783 euro per maand. Als databank- of netwerkspecialist mag je rekenen op een maandloon van ongeveer 4.665 euro. Technici op het gebied van ICT en gebruikersondersteuning krijgen gemiddeld 3.489 per maand.

Recht, psychologie of economie

Niet zo’n fan van exacte wetenschappen of techniek? Geen nood. Na een opleiding rechten of psychologie zal je eveneens goed je boterham verdienen. Een job als jurist brengt ruim 5.125 euro per maand in het laatje. Het loon van een psycholoog schommelt rond de 4.912 euro.

Ook economie is geen misse keuze. Financieel analisten en beleggingsadviseurs zien maandelijks gemiddeld 5.020 euro op hun loonstrookje verschijnen. Boekhouders hebben een gemiddeld loon van 3.731 euro.

Heel wat managers hebben trouwens een economische achtergrond. En dat zijn de allergrootste verdieners van ons land! Het gemiddeld loon van een directeur van een grote onderneming bedraagt maar liefst 10.124 euro bruto. ICT-managers halen gemiddeld 7.566 euro per maand binnen, managers gespecialiseerd in zakelijke dienstverlening 7.253 euro.

