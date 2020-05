Kennis, vaardigheden, soft skills: de ideale ingenieur heeft het allemaal Ingenieurs - Jobat

27 mei 2020

10u30

Bron: jobat.be 1 Jobs Denk je eraan om voor ingenieur te studeren? Check dan even of je beschikt over de juiste eigenschappen of bereid bent om die aan te leren. Naast harde kennis en vaardigheden, zijn ook soft skills belangrijk voor de ingenieur van vandaag, bevestigt ingenieursvereniging ie-net. Denk je eraan om voor ingenieur te studeren? Check dan even of je beschikt over de juiste eigenschappen of bereid bent om die aan te leren. Naast harde kennis en vaardigheden, zijn ook soft skills belangrijk voor de ingenieur van vandaag, bevestigt ingenieursvereniging ie-net. Jobat.be lijst de top 5 op.

1. Probleemoplossend vermogen

Wat hun specialisatie ook is, ingenieurs worden regelmatig geconfronteerd met problemen. Rustig blijven, weten hoe je die moet aanpakken én oplossen, is dus erg belangrijk. Opmerkelijk: uit de ingenieursradar 2019 van ie-net blijkt dat maar 30 procent van de ingenieurs deze eigenschap als een persoonlijke troef ziet, terwijl het voor 60 procent een cruciale competentie is.

2. IT-kennis

Voor bedrijven is IT-kennis dé belangrijkste eigenschap die ingenieurs moeten bezitten in de industrie 4.0 (ook de smart industry genoemd; een verzamelnaam voor de trend van automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken, red). Het goede nieuws is dat ingenieurs dit ook heel goed blijken te beseffen en zelf hard investeren in deze kennis.

3. Complexiteit

De kwesties waarover ingenieurs zich buigen, zijn vaak erg complex. Neem een burgerlijk ingenieur bouwkunde die volledige bouwconstructies op poten moet krijgen, met alle geavanceerde rekenmethodes voor constructies in beton, staal of glas die daarbij komen kijken. Als ingenieur leer je om zoiets aan te pakken door het geheel te ontleden in verschillende kleinere en dus meer beheersbare deelsegmenten.

4. Flexibiliteit

De digitale revolutie is al eventjes bezig, maar is nog lang niet ten einde: de wereld waarin we leven én de technologieën die we gebruiken evolueren razendsnel. Wie studies of een job in engineering op het oog heeft, staat daar beter goed bij stil. Als je niet om kan met voortdurende verandering en dus bereid bent om zelf constant bij te leren, aan te passen, nieuwe toepassingen onder de knie te krijgen... ga je beter een andere richting uit. Voor veel ingenieurs is ook net deze eigenschap een serieus werkpunt: amper een kwart van de bevraagde ingenieurs vindt zichzelf écht veranderingsbereid.

5. Openstaan voor samenwerking

Het spreekt een beetje voor zich, zeker als je ook bovenstaande eigenschappen bekijkt: ingenieurs moeten goed kunnen samenwerken. Of het nu op een werf is, binnen het eigen bedrijf of in projecten met externe partners: je zit voortdurend met andere mensen rond de tafel. Daar wordt al van in de studietijd rekening mee gehouden, met vakken als ‘ingenieursprojecten’, waar ingenieurs in spe met medestudenten moeten samenwerken, werk presenteren, rapporteren, enzovoort.

Bron: jobat.be. Ingenieursradar 2019 van ie-net.