Kan je zomaar ontslagen worden omwille van corona? Dit zegt de wet



Kristina Rybouchkina

03 juli 2020

08u06

Bron: Jobat.be 6 Ontslag Je werk verliezen is niet prettig, zeker niet in deze economisch onzekere tijden. Toch kan je daar als werknemer weinig tegenin brengen. Al zijn er wel een aantal formaliteiten die je werkgever in het achterhoofd moet houden als hij je contract wil beëindigen. Je werk verliezen is niet prettig, zeker niet in deze economisch onzekere tijden. Toch kan je daar als werknemer weinig tegenin brengen. Al zijn er wel een aantal formaliteiten die je werkgever in het achterhoofd moet houden als hij je contract wil beëindigen. Jobat.be geeft een overzicht.

Heb je een aangetekende brief ontvangen?

“Een arbeidscontract kan alleen schriftelijk worden stopgezet”, vertelt Filip De Pooter, Country Manager bij talent- en loopbaanexpert Lee Hecht Harrison. “Je werkgever kan je ontslag dus wel aankondigen tijdens een persoonlijk gesprek of een videocall, maar de opzegging van je contract gaat pas officieel in op het moment dat je een aangetekende brief of deurwaardersexploot ontvangt.”

Klopt je opzegtermijn of ontslagvergoeding?

In de aangetekende brief die je krijgt moet de startdatum en de duur van je opzegtermijn vermeld staan. Die wordt bepaald op basis van je anciënniteit.

Ben je ontslagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid? Dan gaat je opzegging pas in op het moment dat je terug begint te werken. “Dat bijkomende beschermingsmechanisme is in het leven geroepen door de wet van 15 juni 2020, die op 22 juni in het Belgisch Staatsblad is verschenen”, weet de hr-expert. “Voordien telde een periode van tijdelijke werkloosheid wel mee als opzeg. Hierdoor kreeg je voor die dagen geen volwaardig loon, maar een werkloosheidsuitkering. Dat kan nu niet meer. Voor ontslagen vanaf 22 juni wordt de opzegtermijn dus geschorst in geval van coronawerkloosheid.”

Wil je werkgever je geen prestaties meer laten leveren? Dan kan hij ervoor kiezen om je een ontslagvergoeding te betalen. “Die komt overeen met het bedrag dat je zou verdienen als je je volledige opzegtermijn zou presteren, inclusief het vakantiegeld, de eindejaarspremie en extralegale voordelen.”

Tip: Bereken hier je werkloosheidsuitkering en hier je opzegtermijn.

Is je ontslag gemotiveerd?

Nadat je officieel op de hoogte bent gebracht van je ontslag zal je je C4 ontvangen. “Met dat document kan je je na het verlaten van het bedrijf je werkloosheidsuitkering aanvragen bij de RVA. Je werkgever moet op je C4 uitleggen waarom je contract werd beëindigd. Een bedrijf dat door corona in financiële moeilijkheden is geraakt, kan de pandemie meenemen in de ontslagmotivering. Zelfs als er geen sprake was van tijdelijke werkloosheid in de firma.” Let wel: ontslagen worden omdat je corona hebt opgelopen en dus lang afwezig bent wegens ziekte is geen gegronde reden om afgedankt te worden.

Ga in gesprek

Is jouw ontslag niet correct verlopen? Spreek je werkgever hierover aan. “Als er een fout is gebeurd is het altijd beter om die in onderling overleg recht te zetten. Vind je dat je rechten echt geschaad zijn? Dan kan je naar de arbeidsrechtbank stappen. Al moet je dan wel over sterke kaarten beschikken. Het is bijvoorbeeld niet omdat jij ontslagen bent omwille van economische redenen dat je bedrijf geen andere werknemers meer zou mogen aanwerven. Het is trouwens sowieso niet mogelijk om het ontslag zelf ongedaan te maken.”

Ben jij op zoek naar een nieuwe job? Bekijk hier alle openstaande vacatures.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Hoeveel bedraagt de vergoeding bij een collectief ontslag?

Deze 7 dingen doe je best na een ontslag

Op hoeveel sollicitatieverlof heb jij recht?

Bron: Jobat.be.