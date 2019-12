Kan je als starter ook carrière maken in de retailsector? Detailhandel - Jobat

23 december 2019

08u36

Bron: jobat.be 0 Jobs In de retailsector vind je In de retailsector vind je tal van jobs waarin je gemakkelijk kan instappen. Denk maar aan rekken vullen in een supermarkt of logistieke taken vervullen in een distributiecentrum. Maar wat zijn de mogelijkheden op lange termijn? Kan wie onderaan de ladder begint ook doorgroeien naar een job met iets meer uitdaging? We vroegen het aan een hr-expert bij een van de grootste winkelketens van ons land.

Attitude en potentieel belangrijker dan diploma

David Cornelis, stafmedewerker Rekrutering & Selectie bij Colruyt Group: “In de retailsector heb je heel wat jobs die ertoe dienen de producten op een kwalitatieve en efficiënte manier bij de klanten te krijgen, zowel in de winkels zelf als bijvoorbeeld in de logistieke en transportsector. Voor die jobs wordt minder naar diploma’s gekeken, en meer naar attitude en competenties. Mensen die bereid zijn hun eigen ontwikkeling en loopbaan in handen te nemen, kunnen van daaruit zeker doorgroeien. Uiteraard dient er wel altijd een basis aanwezig te zijn. We hebben immers een grote verantwoordelijkheid naar onze klanten toe.”

Horizontaal en verticaal doorgroeien

De doorgroeimogelijkheden in de retailsector hangen af van speler tot speler: hoe groter de speler, of hoe meer filialen of winkelformules, hoe meer opportuniteiten er zijn om door te groeien.

David Cornelis: “Wij hebben het voordeel dat er verschillende winkelformules zijn, en dat we als Belgische retailer ook heel wat ondersteunende activiteiten in eigen land hebben. Dat maakt dat mensen uit de verkoop niet enkel verticaal maar ook horizontaal kunnen groeien, naar andere winkelformules, maar ook naar aankoop, interne communicatie, marketing, contact center, projectmanagement, supply chain, enzovoort. Je vindt bij ons een groot deel van de verschillende jobs die er op de arbeidsmarkt zijn, wat maakt dat je een hele loopbaan kan uitbouwen in verschillende jobs zonder daarvoor van werkgever te moeten veranderen.”

Het initiatief ligt bij de werknemer

Het mag duidelijk zijn: wie start in een winkel, hoeft daarom niet zijn hele loopbaan op die plek te blijven. Een kaderfunctie is op termijn wel degelijk mogelijk. Wel is het zo dat de medewerker zelf zijn of haar loopbaan in handen moet nemen: leerbereidheid, jezelf willen ontplooien en je verantwoordelijkheid nemen voor het verloop van je loopbaan, met de middelen die de organisatie aanbiedt. Zo investeert Colruyt Group bijvoorbeeld meer dan 40 miljoen euro per jaar in vorming en opleiding.

David Cornelis: “Een plant groeit niet door eraan te trekken, maar door voldoende licht, water en een gezonde bodem. Als werkgever moet je een context creëren waarbinnen mensen hun eigen groei kunnen bepalen, horizontaal of verticaal. Vandaar dat wij heel actief inzetten op ontwikkeling door middel van opleidingen, zowel vaktechnische opleidingen als opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling, traineeships, loopbaantrajecten ... Dat werkt. Wij merken namelijk dat een aanzienlijk deel van onze medewerkers die opleidingen volgt, en met succes. De laatste jaren zijn er gemiddeld 800 mensen intern van job veranderd.”

Een duurzame loopbaan

Bedrijven in de retailsector opereren vandaag in de context van een krappe arbeidsmarkt: een laag aantal actieven, weinig werkzoekenden en relatief veel vacatures. Een van de manieren om hiermee om te gaan is ten volle investeren in eigen mensen, of om de selectiecriteria voor bepaalde vacatures lager te zetten en dan te investeren in de verdere ontwikkeling van de medewerkers.

David Cornelis: “Wij gaan echt voor een duurzame loopbaan, die een medewerker in handen kan nemen. Iemand die bewust stilstaat bij waar hij of zij energie uit haalt en wat men nog wil ontwikkelen, en hiermee aan de slag gaat, heeft hierbij natuurlijk een voordeel. Ook stilstaan bij je eigen gedrag en het effect daarvan op anderen kan hierbij helpen. Wie wil doorgroeien, beschikt vaak over enige veranderbereidheid, de bereidheid om bij te leren en aan bepaalde punten te werken. We geloven immers dat het bedrijf groeit naarmate onze mensen groeien.”

Typisch voor retail is dat er altijd gekeken wordt naar wat beter of efficiënter kan. Met minder moeite, maar met dezelfde kwaliteit naar de klanten toe. Ook in dat kader speelt die veranderbereidheid een rol. Denk maar aan de digitalisering. Dat heeft een impact op kenniswerkers, maar ook op de winkelvloer: digitale bestellingen, elektronische prijsetiketten, automatische productherkenning … De wil om bij te leren moet er zeker zijn op alle niveaus. Als die aanwezig is, behoort een duurzame loopbaan in de retailsector, die op lange termijn voldoening blijft geven, zeker tot de mogelijkheden.

