Job kwijt door corona? Tips van de loopbaancoach om snel werk te maken van een nieuwe job

11 mei 2020

08u30

De economie krijgt zware klappen, en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze jobs. De cijfers liegen er niet om: het aantal werklozen is met bijna 12% toegenomen in vergelijking met een jaar geleden. In april kwamen er 21.000 werklozen bij, wat de werkloosheidsgraad in Vlaanderen op 6,54% brengt. Vrees jij dat je ondanks de geleidelijke heropstart van de bedrijven straks misschien je baan verliest? Loopbaancoach Wouter Vanhove (Loopbaanboost) vertelde aan Jobat.be wat je kan doen om je recht te houden in onzekere tijden.

Eind maart onderzocht de UGent onder leiding van professor arbeidseconomie Stijn Baert de impact van de coronacrisis op onze loopbaan. Hieruit bleek dat één op de vijf ondervraagden vreest zijn/haar baan te verliezen door deze crisis. Binnen de groep van mensen die tijdelijk werkloos waren, had zelfs 40 procent schrik voor een ontslag.

Velen van hen zagen die angst intussen ook werkelijkheid worden. Schoenen Torfs - al 10 maal verkozen tot N°1 Great Place to Work - moest al 24 personeelsleden afdanken. En daar zal het niet bij blijven, vooral niet in de sectoren die zeer rechtstreeks getroffen worden door de crisis. Zo kondigde ook reiskofferfabrikant Samsonite uit Oudenaarde op 7 mei aan dat er ontslagen zullen volgen en webwinkel Zalando vraagt haar personeel om loon in te leveren.

Reële paniek of paranoia?

Ondanks de onheilspellende berichten is het toch belangrijk om zo positief mogelijk te blijven. Met piekeren los je niets op. Ofwel verlies je je baan, ofwel niet. Probeer te achterhalen welke gedachten paniekdenken betreffen, en waar je angst voor ontslag op een reële dreiging berust. De juiste persoon die je een beter zicht op situatie kan verschaffen, is je leidinggevende. Spreek hem of haar op een rustig moment aan en wees open over je bezorgdheden. Ga na hoe het met het bedrijf is gesteld en pols of er werkelijk gevaar is voor je job. Misschien kan je zo al heel wat onzekerheden wegnemen.

Mensen die na een ontslag snel werk maken van een nieuwe baan vallen vaak minder diep in een emotionele put en oogsten ook sneller succes bij hun zoektocht naar een andere job Wouter Vanhove

“De schrik voor een faillissement zit er bij heel wat werkgevers in, maar ook onder werknemers neemt de angst toe,” beaamt Wouter Vanhove, oprichter van loopbaancentrum Loopbaanboost. “Ik heb de afgelopen weken contact gehad met ex-klanten van ons om te peilen naar hun situatie en de bezorgdheid bleek wijdverspreid. Voor alle duidelijkheid: niemand wordt graag ontslagen, ook al zijn ze er zelf niet de oorzaak van. Het blijft toch lang een kras op je loopbaan”. “Veel mensen denken ook dat ze beschermd zijn tegen ontslag tijdens hun periode van technische werkloosheid, maar dit is helaas niet het geval,” waarschuwt Wouter Vanhove nog.

Krijg je slecht nieuws, is het belangrijk om je ontslag eerst emotioneel een plaats te geven en tegelijk toch snel actie te ondernemen. Wouter Vanhove vergelijkt het met het organiseren van een begrafenis. “De dag van het overlijden geef je jouw emoties voorrang , maar vanaf de volgende dag focus je je naast het rouwen ook op de organisatie van een mooi afscheid. We zien dat mensen die na een ontslag snel werk maken van een nieuwe baan, vaak minder diep in een emotionele put vallen en ook sneller succes oogsten bij hun zoektocht naar een andere job. Veel hangt natuurlijk ook af van de duur van de opzegperiode en of je deze tijd nog werkend doorbrengt of niet.”

Omgaan met ontslag: 10 tips van de loopbaancoach

1. Geef niemand de schuld. Ontslagen worden is niet leuk. Maar zeker in deze coronatijden heeft een schuldige zoeken geen enkele zin. Ook al ben je boos, ontgoocheld of verdrietig, werk deze gevoelens niet uit op je omgeving. Reageer je af door een blokje rond je kot te lopen of door je radio eens loeihard te zetten.

2. Blijf positief. Vraagt je werkgever om je opzegperiode te presteren? Blijf je werk dan goed doen zoals steeds. Je kan beter met een positieve indruk het bedrijf verlaten dan met wrevel. Wie weet trekt de economie snel terug aan en willen ze je dan wel opnieuw aanwerven. Check ook of je tijdens je opzegperiode recht hebt op sollicitatieverlof. Je krijgt dan 2 halve dagen vrijaf om ander werk zoeken. Zo hoef je niet alles na je werkuren nog te doen.

3. Vraag advies. Je staat er niet alleen voor. Bij je huidige werkgever kan je hulp vragen bij de personeelsdienst of je manager. Extern kan je steun zoeken bij familie, vrienden of de vakbondsorganisatie waarbij je bent aangesloten. Ook online vind je de nodige hulpkanalen, zoals op de site van VDAB.

4. Vraag een aanbeveling bij je huidige werkgever. Hierin schrijft iemand welke meerwaarde jij voor het bedrijf hebt gegeven. Handig om bij andere sollicitaties in te zetten als extra overtuigingsargument.

5. Studeer bij. Hoef je tijdens je opzegperiode niet meer te werken, probeer dan iets bij te studeren dat je kan gebruiken in je toekomstige job. Vaak hebben we hier tijdens het werk geen tijd voor. Spijker bijvoorbeeld je Frans bij of leer wat efficiënter in Outlook werken. Op YouTube ontdek je een schat aan korte filmpjes waarmee je snel nieuwe zaken kan aanleren. Op de website van Howcast vind je heel veel ’how to’-filmpjes die tonen hoe je bijvoorbeeld beter kan omgaan met woedeaanvallen.

6. Volg outplacement. Vraag je werkgever of je outplacement kan volgen. Als je ouder dan 45 jaar bent en minstens 1 jaar in dienst was bij het bedrijf waar je bent ontslagen, is dit zelfs juridisch verplicht. Ben je nog geen 45 jaar, stel dan zeker de vraag. Uitzonderlijke tijden geven je misschien toch deze kans. Bij outplacement betaalt je werkgever een extern outplacementbureau om samen met jou op zoek te gaan naar nieuwe toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt.

7. Neem pen en papier. Heb je geen recht op outplacement, ga je best zelf aan de slag. Schrijf dan op wat je graag doet van werk, wat je talenten zijn en waar je nu graag zou beginnen. Noteer ook wat je zeker niet wil in jouw werkcontext en wat je hoopt terug te vinden in een nieuwe werksituatie. Een beetje zoals je je droomhuis zou moeten uittekenen. Waar moet die woning dan zeker aan voldoen en waaraan niet?

8. Zoek werk. Na voorgaande oefening kan je gerichter op zoek naar werk. Heb je een vacature gevonden die je interesseert? Schrijf dan een cv met een overtuigende motivatiebrief. Voeg eventueel je referentie toe.

9. Laat weten dat je werk zoekt. Duid in je status op LinkedIn aan dat je werkzoekend bent. Of zet je cv op de website van VDAB. Zo kunnen werkgevers zelf op zoek gaan naar jou.

10. Kijk uit naar een tijdelijke job als thuiszitten niets voor jou is of als je het financieel nodig hebt. Ga zelf op zoek of schrijf je in bij een uitzendbureau. Momenteel is er bijvoorbeeld een grote vraag naar seizoensarbeiders in de fruitindustrie of coronaspeurders bij de Vlaamse overheid.



