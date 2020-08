IT’er worden zonder informaticadiploma? Dat is vandaag doodnormaal: “De sector evolueert zo snel dat iederéén zich continu moet bijscholen” ICT - Jobat

19 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Als er één sector is waarin de jobs exponentieel toenemen, is het wel IT. Wil jij graag aan de slag in de populaire branche, maar heb je geen informaticaopleiding gevolgd? Niet erg! Steeds meer bedrijven leiden hun IT’ers gewoon zelf op. Bart en Roman lieten hun leven als bakker en bachelor rechtspraktijk achter zich om de switch te maken en hadden er nog geen seconde spijt van, vertellen ze aan Als er één sector is waarin de jobs exponentieel toenemen, is het wel IT. Wil jij graag aan de slag in de populaire branche, maar heb je geen informaticaopleiding gevolgd? Niet erg! Steeds meer bedrijven leiden hun IT’ers gewoon zelf op. Bart en Roman lieten hun leven als bakker en bachelor rechtspraktijk achter zich om de switch te maken en hadden er nog geen seconde spijt van, vertellen ze aan Jobat.be

“Van opleiding ben ik bakker”, vertelt Bart Kestelyn (52). “Vijftien jaar heb ik in een bakkerij gewerkt, de laatste zes jaar als zelfstandige. Maar dat eiste te veel van mij en mijn gezin, waardoor ik besloot om een andere weg in te slaan. Computers hebben me altijd geboeid. In mijn vrije tijd had ik me al verdiept in netwerken en automatisatie, ik had zelfs en programmaatje gemaakt om mijn bestellingen gemakkelijker te kunnen opvolgen. Toen ik zag dat IT-specialist Econocom mensen zocht, besloot ik mijn kans te wagen.”

Entrepreneurship en flexibiliteit

Bart maakte tijdens zijn sollicitatie indruk met zijn zelf verworven IT-kennis, maar het was zijn ingesteldheid die de doorslag gaf. “Econocom hecht veel belang aan entrepreneurship, ondernemerschap. Dat komt omdat de informaticasector voortdurend in verandering is. Eigenlijk moet iedereen zich continu bijscholen. Ze zoeken dus vooral mensen die flexibel, wendbaar en leergierig zijn.”

Op de helpdesk werk je vaak volgens een script. Dat is een soort stappenplan, dat je helpt om de vraag van de persoon die je belt op te lossen Bart

Wie zonder IT-kennis in het bedrijf begint komt doorgaans terecht op de helpdesk. “Je werkt er vaak volgens een script. Dat is een soort stappenplan, dat je helpt om de vraag van de persoon die je belt op te lossen. Die kan over van alles gaan: problemen met Microsofttoepassingen, programma’s die het bedrijf zelf heeft gekocht of geschreven, netwerkproblemen, printproblemen…”

Als de helpdeskmedewerkers niet meteen een oplossing vinden, wordt de vraag doorgestuurd naar de tweedelijnsondersteuning. Dat is de functie waarin Bart meteen mocht starten. “Door te zoeken naar oplossingen heb ik van in het begin heel veel bijgeleerd on the job. Ook kreeg ik de kans om opleidingen te volgen, zodat ik steeds meer kennis en ervaring opbouwde en gaandeweg kon doorgroeien. Intussen werk ik hier al 20 jaar en ben ik opgeklommen tot projectmanager.”

Te veel wiskunde

Ook Roman Kolesnyk (28) maakt carrière als IT’er, hoewel hij een opleiding bedrijfsmanagement volgde met afstudeerrichting rechtspraktijk. “Dat lag in de lijn van economie-talen, wat ik in het middelbaar heb gevolgd”, vertelt hij. “Informatica studeren is nooit bij me opgenomen. Daar kwam te veel wiskunde aan te pas. Maar toen ik in mijn laatste jaar stage liep als bediende bij de vakbond, zag ik op de werkvloer hoe belangrijk computertoepassingen zijn en is mijn interesse voor IT gegroeid.”

Ervaring of voorkennis was niet nodig, motivatie en ambitie wel. Ik herkende mezelf direct in de omschrijving Roman

Roman besloot om zich in te schrijven voor een avondopleiding informatica, die hij kon combineren met een bureaujob. Tot hij toevallig een vacature opmerkte bij IT-dienstverlener CTG. “Zij zochten software testers. Ervaring of voorkennis was niet nodig, motivatie en ambitie wel. Ik herkende mezelf direct in de omschrijving!”

Basisopleiding

Samen met drie andere starters kreeg Roman een basisopleiding van een maand. “Ik had dat echt nodig. Ik kon een computer gebruiken, maar dat was het ook. We kregen theorie, maakten in de praktijk kennis met veel gebruikte computertoepassingen en werkten een projectje uit. Nadien ging ik meteen aan de slag bij een klant als software tester, in een team met meer ervaren collega’s.”

Het heeft maanden geduurd voor ik sommige gesprekken op de werkvloer begreep Roman

“Hoewel je dankzij de opleiding een brede basis meekrijgt, was het in het begin best moeilijk. Het heeft maanden geduurd voor ik sommige gesprekken op de werkvloer begreep. Zelfs nu, na twee jaar, weet ik soms niet waar het over gaat. Maar je mag je niet laten ontmoedigen. Je moet vragen stellen, dingen opzoeken en trainingen volgen. Wij krijgen daar heel veel mogelijkheden toe, zowel tijdens als na de werkuren. Dat vind ik heel goed aan ons bedrijf. Het heeft me toegelaten om onlangs promotie te maken, naar een meer leidinggevende functie. Al besef ik dat ik mijn ‘junior’-label nog maar net kwijt ben en dat ik nog héél veel te leren heb. Maar eigenlijk maakt dat de IT-sector net zo boeiend.”



