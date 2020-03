Ingenieur wordt leerkracht: “Dit had ik nodig!” Ingenieurs - Jobat

18 maart 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Jobs Ook voor de klas kunnen Ook voor de klas kunnen ingenieurs hun passie voor wetenschap en techniek botvieren. De maatschappelijke relevantie van hun job krijgen ze er gratis bij. Jobat.be interviewde twee ingenieurs in het onderwijs over hun job.

Els Bruynooghe (31) studeerde in 2011 af als burgerlijk ingenieur biomedische technologie aan de KU Leuven. Na zes jaar bij Materialise is ze sinds 2017 leerkracht fysica en chemie in de tweede en derde graad van het atheneum van Anderlecht.

Emiel Willaert (26) stapte als bio-ingenieur landbouwkunde aan de Universiteit Gent (2019) meteen in het onderwijs. Hij geeft STEM-vakken, biologie en natuurwetenschappen in de eerste en tweede graad van het atheneum van Antwerpen.

Waarom maakte je de overstap naar het onderwijs?

Els Bruynooghe: “Na zes jaar in de privé wilde ik me meer ontwikkelen op vlak van people management. En ik wilde ook iets doen voor de maatschappij. Via het leadership-programma van Teach for Belgium* kreeg ik een kans in het onderwijs.”

Emiel Willaert: “Ik wilde na mijn studies werken voor een educatief landbouwprogramma in het Zuiden. Tot ik besefte dat er hier ook heel veel werk is. Ik wilde een job met sociale impact, waarbij ik wel mijn passie voor wetenschap kan delen.”

Welke obstakels kwam je tegen?

Els: “Ik moest keihard uit mijn comfortzone treden: ik kwam van achter mijn bureau en moest plots voor een groep staan. Ik was ook te veel bezig met wat mijn omgeving zou denken. Spijtig genoeg moest ik weer aan een startersloon beginnen. Maar ik heb geen lening en nog geen kinderen, dus geld is nog niet superbelangrijk. Er is ook de jobonzekerheid in het onderwijs.”

In het begin waren er natuurlijk de leerlingen die me als nieuwe leerkracht testten Emiel Willaert

Emiel: “Ik vroeg me vooraf af of ik wel geschikt was om les te geven. Maar dankzij de opleiding sta ik veel zelfzekerder voor de klas. Een ander obstakel was de intensieve lerarenopleiding. Die ga ik pas volgend schooljaar verderzetten. In mijn eerste jaar wil ik vooral op het lesgeven focussen. In het begin waren er natuurlijk de leerlingen die me als nieuwe leerkracht testten. En tenslotte is er de administratie, daar kan ik nog in groeien. De prioriteit is nu het lesgeven en de leerlingen meer in zichzelf laten geloven.”

Op jobbeurzen hoor ik soms van ingenieurs dat het onderwijs voor hen tweede keuze is omdat ze er geen uitdaging in zien Els Bruynooghe

Hoe waren de reacties van jouw omgeving?

Els: “De mensen die me goed kennen waren heel positief en zegden dat dit echt iets voor mij is. Dat zeggen ze nog steeds en da’s wel fijn. Maar sommigen gaan ervan uit dat ik het wat rustiger aan wil doen en daarom ben gaan lesgeven. Dat vind ik dan weer niet leuk. Op jobbeurzen hoor ik soms van ingenieurs dat het onderwijs voor hen tweede keuze is omdat ze er geen uitdaging in zien. Ooit dacht ik ook zo. Maar je kan zóveel aanpakken in het onderwijs. Er is de intellectuele, maar ook de sociale uitdaging. Het hangt er maar van af welke energie je zelf wilt investeren.”

Emiel: “Positief, over de hele lijn. Thuis, onder vrienden of familie, aan de universiteit: overal geloofden ze dat ik het goed zou doen.”

Wat zijn de troeven van een ingenieur in het onderwijs?

Els: “Als ingenieur leer je een groter probleem in kleinere delen opsplitsen. Bovendien leer je toe te geven dat je het soms ook niet weet. Als zij-instromer heb ik dan weer voeling met de industrie. Mijn leerlingen geloven me omdat ik het zelf heb gedaan.”

Emiel: “Als ingenieur ben je het gewoon om vakoverschrijdend en vooral toepassingsgericht te denken en te werken. Dat sluit zeer goed aan bij het STEM-gerelateerd onderwijs. Dankzij mijn brede kennis en achtergrond als ingenieur kan ik de leerstof ook goed als een verhaal brengen.”

Waar moet je als leerkracht nog aan werken?

Els: “Veel. (lacht) Vooral het consistent zijn, voor de leerlingen moet ik een rolmodel zijn. Ik moet ook leren om niet persoonlijk te nemen wat leerlingen soms zeggen. En tenslotte moet ik ook durven grenzen te trekken, dat hebben ze nodig. Ook al komen ze met heel schrijnende verhalen, als er een toets gepland is, dan gaat die door. Dat leer ik met vallen en opstaan, want het gaat soms in tegen mijn natuur.”

Emiel: “Ingenieurs zijn nogal cijfergericht en missen soms de sociale vaardigheden en de brede blik. Zelf schaafde ik daar aan in mijn vrije tijd bij de scouts, door ervaringen op te doen, bij Teach for Belgium, in de lerarenopleiding.”

Voor leerlingen telt niet de titel, wel het respect dat je hen geeft Els Bruynooghe

Hoe evalueer je jouw overstap?

Els: “Goed! Dit had ik nodig, denk ik. (lacht) Ik leerde een nieuwe wereld kennen. In de industrie draait het toch vaak om een titel. Als je die hebt, dan lijkt je carrière gemaakt. Voor leerlingen telt niet de titel, wel het respect dat je hen geeft. Ik heb terug ontdekt dat ik mijn creativiteit kan gebruiken. Als leerkracht kan je jezelf elke keer weer in vraag stellen. Dat is vermoeiend, maar fijn.”

Emiel: “Ik ben nog steeds heel tevreden. Ik wil hier graag nog een tijd blijven en zet mee mijn schouders onder de uitbouw van het STEM-aanbod op mijn school. Ik ben goed gestart, heb nog een weg te gaan, maar dat is deel van het levenslang leren.”

* Teach for Belgium is een organisatie die de ongelijkheid in het onderwijs wilt verminderen. Dat doet ze door pas afgestudeerden en professionals te vormen tot leerkrachten in vakken waarvoor er een tekort is. Die leerkrachten gaan aan de slag in de kansarme scholen.

