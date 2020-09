Indruk maken op recruiters tijdens een virtuele jobbeurs? Zo pak je het aan

19 september 2020

10u00

Bron: jobat.be 1 Solliciteren Ben je op zoek naar werk, maar zie je niet meteen veel jobs die je interesseren? Op een virtuele jobbeurs vind je altijd diverse werkgevers met openstaande vacatures. Omdat het voor veel sollicitanten nog altijd een relatief nieuw gegeven is, lijst Ben je op zoek naar werk, maar zie je niet meteen veel jobs die je interesseren? Op een virtuele jobbeurs vind je altijd diverse werkgevers met openstaande vacatures. Omdat het voor veel sollicitanten nog altijd een relatief nieuw gegeven is, lijst Jobat.be de belangrijkste do’s en don’ts op.

DO’S

1. Check op voorhand of je computer of je smartphone goed werkt.

2. Kijk op voorhand welke bedrijven een virtuele stand hebben op de jobbeurs, en maak een lijstje van de werkgevers die je liefst wil spreken. Zoek op voorhand ook op wat de bedrijven in kwestie juist doen, waar de hoofdzetel is, enzovoort.

3. Maak een profiel aan. Zo'n profiel is eigenlijk een online versie van je cv. Maak een lijstje van relevante werkervaring, vat kort je studies samen en vergeet je talen- en computerkennis niet.

4. Denk na over antwoorden op klassieke vragen, genre waarom ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie, wat zijn je sterktes of je zwaktes. Ons gratis e-book ‘Bereid je voor op het sollicitatiegesprek’ bevat heel wat handige tips.

5. Noteer ook al vragen die je zelf wil stellen. Je vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over flexibiliteit van de werkuren, of er veel teamuitjes georganiseerd worden... Direct over verloning beginnen is meestal geen goed idee.

6. Ben je in gesprek met een hr-verantwoordelijke? Let dan a.u.b. op je taalgebruik! Een tikfout zal niemand je kwalijk nemen, maar schrijf toch zo veel mogelijk zonder fouten en in volzinnen. Dialect, afkortingen en emoji’s zijn oké voor privéchats op sociale media, niet voor professionele communicatie.

7. Vraag om de contactgegevens van de mensen die je spreekt. Zo kan je nadien een vervolgmail sturen om te polsen of je nog kans maakt, of om je cv door te sturen.

DON’TS

1. In onprofessionele tenue voor je webcamera verschijnen. Kleed je dus aan alsof je naar een jobgesprek in real life zou gaan.

2. Te afwachtend zijn. Durf initiatief nemen en stuur gerust zelf een bericht naar die hr-manager van dat ene bedrijf dat je boeit.

3. Ongeduldig zijn. Als je in gesprek bent met een personeelsverantwoordelijke en die antwoordt niet meteen, haak dan niet onmiddellijk af. Denk eraan dat recruiters vaak meerdere mensen tegelijk spreken, en dat één iemand moeilijk kan chatten met vijf kandidaten tegelijk.

4. Mirakels verwachten. Denk dus niet dat je op een virtuele jobbeurs onmiddellijk wordt aangenomen. De kans is groot dat je eerst nog enkele proeven moet afleggen, vooraleer er effectief een job wordt aangeboden.

Schrijf je hier in voor de eerstkomende virtuele jobbeurs in Hasselt (op 23 september) of bekijk de data en locatie van de navolgende beurzen.

