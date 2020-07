Indruk maken op de rekruteerder? Dit zijn de 5 beste tips Joni Horemans

28 juli 2020

09u00

Bron: Jobat.be 2 Solliciteren Solliciteren is een kunst en die kan je maar beter onder de knie hebben als je uitkijkt naar een leuke nieuwe job. Solliciteren is een kunst en die kan je maar beter onder de knie hebben als je uitkijkt naar een leuke nieuwe job. Jobat.be overloopt nog eens de basisregels waarmee jij straks een fantastische eerste indruk maakt bij jouw gedroomde werkgever.

1. Visitekaartje

In de meeste gevallen - als je geen netwerkevents of dergelijke frequenteert - begint alles digitaal: je stuurt je cv en motivatiebrief door. Bedenk dat dit je visitekaartje is op basis waarvan de recruiter zal beslissen of hij/zij je uitnodigt of niet. Investeer dus voldoende tijd in een relevant, overzichtelijk en actueel cv en een sterke, persoonlijke, no-nonsense motivatiebrief. Copy-pasten is daarbij uit den boze. Zorg bij elke vacature voor een cv en motivatiebrief op maat, die inspelen op de specifieke profielvereisten van de job. Ook: steeds meer recruiters rapporteren dat werkzoekenden vaak zelfs geen moeite meer doen om een brief op te stellen en enkel een cv doorsturen. Doe dat toch maar. Je hoeft echt geen twee A4's te pennen - in twee korte paragrafen vertel je ook al heel wat-, en een officieel briefhoofd zal voor sommige functies zelfs als een tang op een varken slaan, maar een korte motivatie in je mail en je cv in bijlage is echt een minimum.

Tip: In onze handige gidsen lees je heel wat bruikbare tips om een goed cv en een duidelijke motivatiebrief op te stellen.

2. Minutieus voorbereid

Word je vaak uitgenodigd voor gesprekken, dan weet je dat het wel goed zit met punt 1, en is een jobaanbieding meestal niet meer veraf. Echt nooit een uitnodiging?! Dan zijn er problemen met je cv/brief of dan solliciteer je voor functies die niet bij je profiel passen. In dat geval neem je best eens contact op met een loopbaanbegeleider.

Eens uitgenodigd op gesprek, begint het echt zware werk pas: alles staat en valt nu met een goede voorbereiding. Hier kan je best ver ingaan. Formuleer alvast antwoorden op klassieke vragen als ‘vertel eens iets over jezelf’ of ‘waarom ben je geïnteresseerd in deze job’, maar bedenk evengoed wat je zélf wilt vragen aan de interviewer. Verdiep je daarnaast in het bedrijf zelf, googel je gesprekspartner en check de actualiteit om te kunnen inpikken tijdens de inleidende smalltalk. En niet te vergeten: zoek de route op, laad je gsm op, print je cv uit… Zorg ervoor dat er niets is dat een schitterende entree in de weg kan staan.

3. Strak in het pak

Vervolgens komt het erop aan de juiste kledij te kiezen, want hiermee vertel je veel meer over jezelf dan je denkt. Kies een outfit die past bij de bedrijfscultuur. Haal dus voor een hippe start-up niet je driedelig kostuum uit de kast, net zoals je voor een sollicitatie bij een verzekeringskantoor best niet in rode broek verschijnt. Let er hoe dan ook op dat je er formeel en verzorgd uitziet en besteed aandacht aan de details: kies bijpassende, elegante schoenen, een verzorgd kapsel, houd accessoires en make-up sober en naturel en wees niet te overdadig met parfum.

4. Opscheppen verboden

Heb je tot hiertoe een feilloze indruk weten te maken? Helaas ben je er nog niet, want je mag ervan uitgaan dat je niet de enige bent die tot hier overeind gebleven is. Het is dus van belang jezelf vervolgens te kunnen onderscheiden van de rest en de recruiter ervan te overtuigen waarom jij de ultieme kandidaat bent. Doe dit a.u.b. niet door gratuit op te scheppen met je diploma’s of kwaliteiten, maar vertel liever aan de hand van enkele voorbeelden wie je bent en hoe jij je expertise kan gebruiken om je werkgever vooruit te helpen. Wees gerust creatief in je uitleg en een beetje humor werkt altijd, maar blijf steeds professioneel.

5. LinkedIn & co

Niet te vergeten is tenslotte de impact van internet en sociale media. Ook wat er online over jou te vinden is, draagt bij aan de eerste indruk die een recruiter zich over je zal vormen. Stel dat een hr-verantwoordelijke tien kandidaten selecteert om op gesprek te komen, dan kan je er redelijk zeker van zijn dat die alle tien gegoogeld worden. Ook al hebben ze strikt genomen geen zaken met wat er op jouw Facebookprofiel staat, als het daar allemaal openbaar staat, zal wat er te zien is wel degelijk in rekening gebracht worden. Werk je in een kantooromgeving of in de communicatie- of creatieve sector, dan kan een goed onderhouden LinkedInprofiel zeker geen kwaad.



