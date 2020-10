In deze provincie verdien je het meest

Niet alleen je functie, leeftijd en de sector waarin je werkt bepalen de hoogte van je loon, ook waar het bedrijf van je werkgever gevestigd is heeft invloed. Zelfs in het kleine België zijn er noemenswaardige regionale verschillen. Jobat.be geeft een overzicht.

30% meer

Het meest recente Salariskompas legde de inkomens van ruim 65.000 landgenoten verspreid over Vlaanderen naast elkaar, en wat bleek: de provincie met de hoogste gemiddelde inkomens is Vlaams-Brabant. Een voltijdse werknemer krijgt daar maandelijks 3.409 euro toegeschoven voor zijn arbeid. Deze gunstige uitkomst is vooral te danken aan hoofdstad Brussel. Isoleren we het Brusselse Gewest, zien we dat het gemiddelde inkomen zelfs op 4.009 euro afklokt.

De tweede beste verdieners zijn de Antwerpenaren met een maandelijkse 3.398 euro, gevolgd door de Oost-Vlamingen waar de gemiddelde werknemer 3.233 euro per maand opstrijkt. Hierna komt Limburg met 3.156 euro en de slechts betalende provincie blijkt West-Vlaanderen. Werknemers moeten het daar stellen met een gemiddeld loon van 3.133 euro. Dit maakt dat wie in Brussel werkt bijna 30% meer ontvangt dan landgenoten in Limburg en West-Vlaanderen. Wel kende deze laatste provincie de grootste inkomensgroei. In vergelijking met 2017 gingen de lonen er 3,1% de hoogte in. In Brussel stegen de lonen slechts met 0,9%.

Meeste opslag

Voor de beste carrière perspectieven moet je eveneens in Brussel zijn. Wanneer we onderzoeken hoe het salaris overheen de loopbaan evolueert, merken we dat personeel tewerkgesteld in het Brusselse Gewest op het einde van hun loopbaan 103,8% meer verdient dan aan het begin ervan. Het inkomen verdubbelt zo maar even. Van een gemiddelde 2.548 euro na één jaar ervaring bereikt het salaris met 5.412 euro na 20 à 25 jaar een hoogtepunt. Gemiddeld groeit het inkomen van werknemers in Vlaanderen overheen hun carrière 84,1% aan. Op Vlaams-Brabant na (85,1%) situeert elke provincie zich echter onder dit gemiddelde. De laagste groei tekenen we op in West-Vlaanderen. De startlonen bedragen er gemiddeld 2.342 euro, wat werknemers tegen het einde van hun loopbaan kunnen opkrikken naar een 3.930 euro.

Hoger loon, meer vakantie

De hoge inkomens in het Brusselse gaan niet ten koste van het aantal vakantiedagen, integendeel. Wie werkt in de hoofdstad krijgt ook nog eens meer vakantiedagen dan elders in het land. In Brussel mag je rekenen op gemiddeld 28 vakantiedagen. Enkel de Antwerpenaren hoeven hier niet voor onderdoen en nemen precies evenveel congé. In de provincie Vlaams-Brabant doen ze het met 27 vakantiedagen en in Oost-Vlaanderen en Limburg krijgt de gemiddelde werknemer er 26. West-Vlamingen blijken de hardste werkers. Zij gaan gemiddeld slechts 25 dagen per jaar met vakantie.

Extraatjes

Maar ook wat extralegale voordelen betreft staan werknemers in Brussel er het beste voor. Met gemiddeld 7,35 verschillende voordelen genieten zij over de gehele lijn van het beste loonpakket. Het nationaal gemiddelde is vastgelegd op 6 verschillende voordelen. Enkel Antwerpen en Vlaams-Brabant zitten hier boven met 6,10 en 6,15 extraatjes. West-Vlaanderen hinkt met 5,08 extralegale voordelen opnieuw achterop.

