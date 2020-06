In deze logistieke functies ben je zeker van een job Joni Horemans

11 juni 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs De logistiek is al langer een florerende sector, maar nu we versterkt door de coronacrisis nóg meer online kopen, zit de groei maar weer eens in de lift. Wie om werk verlegen zit, maakt in deze branche dus zeker een goede kans. Voor volgende functies vind je op De logistiek is al langer een florerende sector, maar nu we versterkt door de coronacrisis nóg meer online kopen, zit de groei maar weer eens in de lift. Wie om werk verlegen zit, maakt in deze branche dus zeker een goede kans. Voor volgende functies vind je op Jobat.be tal van openstaande vacatures.

Heb je een master op zak, is een baan als logistiek manager mogelijk op je lijf geschreven. De logistieke sector schreeuwt om bekwame leidinggevenden. In deze job draag je de verantwoordelijkheid over het goede functioneren van een logistiek team. Omdat de sector zo veelzijdig is, kan deze functie in de praktijk uiteenlopen. Het werk in een supermarkt zal er wellicht anders uitzien dan bijvoorbeeld het besturen van een ploeg in de industrie of haven. Het ruime aanbod aan vacatures vergroot de kans dat je een bedrijf vindt waar je je helemaal thuis voelt. Voor sommige jobs volstaat een academische bachelor, al dan niet in combinatie met ervaring. Start je als junior teamleader, kom je ook met een professionele bachelor in aanmerking. Je krijgt dan ‘on the spot’ de nodige opleiding.

Tip: Bekijk hier de openstaande vacatures in de sector logistiek, transport en aankoop.

Geen hoger diploma? Geen probleem

Als magazijnbeheerder is de opslagloods jouw koninkrijk. Om deze positie te versieren is een hoger diploma niet altijd nodig. Soms start je bijvoorbeeld als magazijnier en weet je mits enig talent na een tijd op te klimmen tot teamleader. Met deze titel sta je in voor de correcte uitvoering van procedures en werkinstructies. Je coacht je teamleden en stuurt met oog op continue verbetering bij waar nodig. Daarnaast verwelkom je nieuwe werknemers en zorg je voor hun training.

Zonder diploma valt er veel werk te vinden als magazijnier of orderpicker. Heb je geen schrik om de handen uit de mouwen te steken, is dit een prima broodverdienste. Je bent lid van een team en werkt daarbij vaak in shiften, wat je dan positief weerspiegeld ziet op je loonbrief. Je legt bestellingen van klanten klaar en zorgt dat ze volgens de regels verpakt zijn, klaar om op te sturen. Als lader/losser laad je de goederen ook in de container of (vracht-)wagen en help je bij het uitladen van binnenkomende vrachten.

Hou je niet van fysieke arbeid, bestaat er in de logistiek ook een grote vraag naar administratieve krachten. Als logistiek bediende of assistent stel je onder andere transportdocumenten op en sta je in voor de planning van leveringen. Je maakt bestelbonnen aan en volgt orders nauwgezet op. Daarvoor onderhoud je contact met zowel leveranciers als klanten. Punctualiteit en communicatie skills zijn dus onmisbaar. Meestal heb je wel een professionele bachelor nodig.

On the road

Kies jij liever voor het avontuur op de baan? Ga dan voor je rijbewijs C en kies voor een bewogen bestaan als vrachtwagenchauffeur. Deze job is een knelpuntberoep, waardoor je met talent voor de weg sterk staat op de arbeidsmarkt. Ben je niet graag lang weg van huis, is heftruckchauffeur misschien een goed alternatief. Voor deze job heb je doorgaans geen hoger diploma nodig. Een geldig attest is genoeg.

Interesse in een logistieke functie? Bekijk hier alle openstaande vacatures.

Lees meer op Jobat.be:

Zoveel verdien je in de logistiek

Met deze tips vind je ook zonder diploma een job

Dit zijn de 30 meest gevraagde jobs in techniek

Bron: Jobat.be.