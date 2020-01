In deze gevallen kan je baas opslag niet weigeren Joni Horemans

06 januari 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Salaris Het is momenteel niet enkel de tijd van de goede voornemens; ook de functioneringsgesprekken vinden traditioneel in deze periode plaats. Idealiter koppel je beiden slim aan elkaar. Heb je een voorspoedig professioneel jaar achter de rug, neem je dan voor om een welverdiende opslag te bedisselen bij je baas tijdens je evaluatiegesprek. Zo pak je het aan.

Laat de cijfers spreken

De snelste afslag naar opslag is je baas harde cijfers onder de neus duwen. In een salesfunctie is dit normaal gezien een fluitje van een cent. Door simpelweg je uitmuntende verkoopcijfer te vergelijken met je cijfers van een voorbije periode en in een schitterende groeicurve te gieten, geef je zwart op wit gestalte aan je inzet. Ben je niet beschroomd je competitief op te stellen, kan je ze ook laten afsteken naast de resultaten van collega’s die minder presteerden. Met het salariskompas kan je om te beginnen ook al nagaan wat je ‘hoort’ te verdienen.

Meerwaarde opsommen

Wie geen commerciële functie uitoefent, kan jammer genoeg niet altijd schermen met cijfers. In dit geval zal je iets creatiever uit de hoek moeten komen. Lijst op op welke manier jij het voorbije jaar hebt bijgedragen aan het goede functioneren en de groei van het bedrijf, en hoe dit (onrechtstreeks) financieel zijn vruchten afwerpt. Misschien kon het bedrijf dankzij jouw waakzaamheid en (technische) preventiemaatregelen een hoop kosten besparen? Of wist je een systeem uit te dokteren om efficiënter te werken waardoor prijzige hulp van buitenaf overbodig was?

Efficiëntie

Presteerde je bovenmaats, kan je dit uitspelen om opslag te verkrijgen. Ben je bijvoorbeeld meestal ruim voor je deadlines klaar met je werk, behandel je aanzienlijk meer dossiers/aanvragen dan je collega’s of werk je steeds plichtsgetrouw, geconcentreerd en maak je zelden fouten? Dan is je vraag zeker op zijn plaats.

Complimentjes loggen

Ook je omgeving kan een handje helpen. Wanneer je klanten in grote getale tevreden maakt en houdt, krijg je hier ongetwijfeld complimentjes voor terug. Heb je er op mail, houd die dan zeker goed bij. Op het cruciale ogenblik kan je je baas hier immers mee confronteren. Net als cijfers, vormen de zich aaneenrijgende complimentjes van klanten zwart op wit bewijs dat je uitblinkt in je job én aldus opslag verdient.

Meer verantwoordelijkheid, meer loon!

Een ander duidelijk bewijs dat opslag aan de orde is, dient zich aan in de vorm van een uitdijend takenpakket. Wanneer je in vergelijking met vroeger meer verantwoordelijkheden kreeg, dient je salaris logischerwijs te volgen. Nam je baas zijn verantwoordelijkheid nog niet op dit vlak, is een vriendelijke reminder zeker niet onterecht.

Alsnog onderhandelen

Ben je geen geboren onderhandelaar, bestaat de kans dat je loon onder het gemiddelde ligt van wat anderen in jouw positie verdienen. Ook in dit geval heb je een goed argument voor opslag. Doe de nodige research via je netwerk, vacaturesites en het salariskompas en presenteer je baas je bevindingen. Wil hij/zij je niet kwijt aan een gullere werkgever, zal hij/zij zeker bereid zijn te luisteren naar je wensen.

Krijg je een nee? Geen nood, bekijk samen met je leidinggevende wat je opties zijn om in een later stadium wél opslag te krijgen. Laat hem/haar bepalen wat je kan doen om opslag te verdienen en wanneer jullie dit opnieuw kunnen evalueren. Zet dit als het even kan op papier. Zo heb je iets tastbaars in handen waar je naartoe kan werken. In ons handig e-book vind je heel wat praktische tips om je functioneringsgesprek tot in de puntjes voor te bereiden.

