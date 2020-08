In de voetsporen van Erika Vlieghe of Marc Van Ranst: zo word je viroloog of infectioloog Joni Horemans

14 augustus 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Vorig jaar deze tijd hadden we het nooit kunnen vermoeden, maar een beroep met een plots piekend rock-n’-roll gehalte is dat van viroloog. Deze wetenschappers zijn nu al maandenlang centrale figuren in het nieuws en staan in de frontlinie van de strijd tegen het virus dat ons leven overhoop gooide. Heb jij interesse in dat beroep? Vorig jaar deze tijd hadden we het nooit kunnen vermoeden, maar een beroep met een plots piekend rock-n’-roll gehalte is dat van viroloog. Deze wetenschappers zijn nu al maandenlang centrale figuren in het nieuws en staan in de frontlinie van de strijd tegen het virus dat ons leven overhoop gooide. Heb jij interesse in dat beroep? Jobat.be zocht uit wat je ervoor moet studeren.

Geen echte titel

Als je Marc Van Ranst wil nadoen, dan moet je eerst een diploma geneeskunde verzilveren, vervolgens vier jaar microbiologie en immunologie studeren in Amerika, om daarna een doctoraat in de virologie te behalen. Maar er zijn nog andere wegen die naar het beroep leiden. Zo begon Steven van Gucht zijn carrière aan de faculteit Diergeneeskunde.

Grappig genoeg is viroloog (nog) geen erkende titel in ons land, in de zin dat er geen specifieke opleiding voor bestaat. De virologie bestrijkt meerdere vakgebieden, zoals biologie, biochemie, biomedische wetenschappen en (dier-)geneeskunde. Die studies vormen dus vaak een eerste aanzet richting specialisatie.

Microbiologie

Een aangewezen opleiding is microbiologie, hoewel dit voorlopig ook geen erkende specialisatie is in ons land. Wil je er toch alles over leren, dan kan je aan de Vlaamse universiteiten de master-na-master klinische biologie volgen. Als microbioloog bestudeer je, jawel, microben. Je kan je specialiseren in zaken als parasitologie, bacteriologie, micologie (schimmels) en virologie.

12 jaar studeren

Erika Vlieghe is geen viroloog, maar een infectioloog. De beste route richting die job is eerst een master geneeskunde volgen en vervolgens een bijkomende specialisatie in de algemeen inwendige geneeskunde.

Reken voor een master geneeskunde op zes jaar, op voorwaarde dat je steeds slaagt natuurlijk. Om te beginnen voor het toelatingsexamen, want in België mogen enkel de beste kandidaten de studie aanvatten. Lukt dit, kijk je aan tegen drie bachelorjaren en vervolgens drie masterjaren. De specialisatie interne geneeskunde neemt nog eens zes jaar in beslag: vier algemene jaren en twee specialisatiejaren, waarin je dan uiteindelijk kan kiezen voor infectiologie.

Een infectioloog is dus eigenlijk een internist, of een deskundige van de inwendige organen, met een specialisatie in infectieziekten. Dit zijn ziekten die ontstaan door virussen, maar het kan ook om bacteriën, schimmels of parasieten gaan. Covid-19 (wat staat voor: COronaVIrus Disease 2019) is bijvoorbeeld een nieuwe infectieziekte, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, een van de coronavirussen. De taak van een infectioloog is om onderzoek te doen naar de behandeling van deze ziekten.



