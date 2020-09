In de bouw ben je momenteel zeker van werk én een goed salaris Kristina Rybouchkina

Belgen hebben een baksteen in de maag: weinig kans dat dat direct verandert. Als je aan de slag gaat in de bouw is werk dus wel verzekerd. Maar dat is niet de enige goede reden om je te specialiseren in de branche, vindt Jobat.be

Mogelijkheden voor iedereen

Een hoger diploma is geen must om een job in de bouw te versieren. Motivatie en leergierigheid zijn doorgaans de doorslaggevende factoren, al is een basiskennis metsen, dakdekken of elektrotechnieken uiteraard mooi meegenomen.

Hoeveel je voor dat werk verdient hangt af van je ervaring en de verantwoordelijkheden die je opneemt. Zo bedraagt het brutoloon van een ongeschoolde arbeider in de bouw volgens Belgisch statistiekbureau Statbel gemiddeld 2.671 euro. Bouwarbeiders gespecialiseerd in afwerking krijgen 2.866 euro per maand, wie focust op ruwbouw 2.916 euro bruto per maand. Bekijk hier de vacatures in de bouw.

Hoe kan je doorgroeien?

Start je in een leidinggevende functie of groei je na een aantal jaren door, dan wordt het financieel gezien écht interessant. En de kans dat dat gebeurt is groot, want elk bouwproject heeft een projectleider nodig die de activiteiten op de werf coördineert. Een boeiende taak vol afwisseling, waar je als ‘toezichthoudend personeelslid in de bouw’ ook mooi voor beloond wordt met gemiddeld 3.868 euro bruto per maand.

Slaag je erin om op te klimmen tot manager in de bouwwereld? Dan mag je je aan een salaris van zo’n 6.640 euro bruto verwachten.

Extralegale voordelen

Omdat je als bouwspecialist vlot op verschillende werven moet raken, krijgen bovengemiddeld veel werknemers uit de sector een bedrijfswagen, blijkt uit het Salariskompas van Jobat. Bij ruim 54% maakt dat een vast onderdeel uit van hun loonpakket. 57% van de werknemers krijgt daarnaast een gsm van de zaak.

Expertise

Veel mensen kiezen voor een job in de bouw omdat ze houden van de variatie. Geen twee werven zijn tenslotte hetzelfde. Ook vinden zij het aangenaam om veel buiten te werken en genieten ze van de vaak voortreffelijke sfeer tussen collega’s. Maar het leukste is de voldoening die je haalt uit je werk: je ziet immers meteen het resultaat van je skills. Naarmate je meer ervaring opdoet scherp je die aan, zodat je je jezelf binnen de kortste keren een echte expert mag noemen.



