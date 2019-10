In Brussel werken is goed voor je salaris Matthias Van Milders

08 oktober 2019

08u30

Bron: jobat.be 0 Salaris In Brussel verdien je meer dan in West-Vlaanderen of Limburg. De gemiddelde lonen zijn niet in elke gemeente of provincie dezelfde. De conclusie is duidelijk: werken (in de buurt van) Brussel loont!

Hoogste lonen in Brussel

Brussel is met zijn vele overheidsinstellingen en bedrijfshoofdkwartieren het gewest met het hoogste gemiddelde bruto maandloon: 4.092 euro. Dat is niet slecht als je vergelijkt met de gemiddelde lonen per sector. Volgens ons Salariskompas liggen die enkel in de chemie hoger. Energie en milieu zit er net onder.

De Brusselse lonen zijn gemiddeld 19 % hoger dan de Vlaamse en 26 % dan de Waalse. Het gaat voor alle duidelijkheid om de mensen die in Brussel werken, maar daarom niet allemaal in het gewest wonen. De hoge lonen betekenen niet dat de Brusselaar zelf zijn schaapjes op het droge heeft. De werkloosheid in Brussel is hoger dan in beide andere gewesten. Het gemiddelde inkomen (dus niet enkel het loon) is in Brussel lager.

Ook rond Brussel verdien je goed

Wie in de buurt van de hoofdstad werkt, mag ook uitkijken naar een hoger gemiddeld bruto maandloon. De provincie Vlaams-Brabant spant de kroon met 3.700 euro, op de voet gevolgd door Waals-Brabant met 3.658 euro. Antwerpen staat op de derde plaats met 3.561 euro. De meest afgelegen provincie kent het laagste loon. De provincie Luxemburg is de enige waar het gemiddelde bruto maandloon onder de 3.000 euro blijft (2.960 euro).

Kijken we naar de gemiddelde lonen per arrondissement, dan zien de loonbriefjes er ook beter uit naarmate je de hoofdstad nadert. Arrondissementen bestaan uit een aantal gemeenten.

Na Brussel, volgt Halle-Vilvoorde dat haast de volledige Vlaamse rand rond Brussel bevat. Hier is het gemiddelde loon 3.712 euro. Ook in de arrondissementen Leuven, Nijvel, Antwerpen, Mechelen en Hoei ligt het gemiddelde bruto maandloon boven het nationale gemiddelde.

Laagste lonen in de periferie

Werk je in een van de uithoeken van het land, dan is de kans reëel dat je loon niet al te hoog is. Het diepterecord is voor het arrondissement Dinant met 2.651 euro. Dat is maar liefst 35 % lager dan in Brussel. Ook Marche-en-Famenne, Bastenaken en Veurne doen het niet al te best. Andere arrondissementen waar het gemiddelde bruto maandloon onder de 3.000 euro blijft, zijn onder meer Moeskroen, Eeklo en Diksmuide.

