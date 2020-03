ICT in de gezondheidszorg: deze profielen zijn momenteel het meest nodig ICT - Jobat

04 maart 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Op 15 maart is het weer Dag van de Zorg, Op 15 maart is het weer Dag van de Zorg, met dit jaar speciale aandacht voor technologie in de zorg . Bij ICT-jobs denken veel mensen aan technologische bedrijven. Maar ook in een sector als de zorg is ICT prominent aanwezig. IT-manager in de zorg Filip Vandaele vertelt over welke jobs het gaat. Hij staat ook stil bij de specifieke uitdagingen.

“De ICT evolueert razendsnel en in de zorg gaat het nog sneller dan in andere sectoren”, vertelt Filip Vandaele. Hij is IT-manager bij vzw Zorg-Saam ZKJ, een groepering van woonzorgcentra, en ook actief bij ICT4care, een werkgroep rond zorg en technologie. “Onze klanten verwachten dat we moderne technologie inzetten om hen gepast te begeleiden en op te volgen. Verder vraagt de gevoeligheid van de data die wij verzamelen de beste bescherming.”

Welke jobs?

Voor ICT’ers is er zeker werk in de zorg. Filip Vandaele somt enkele mogelijke jobs op. “Applicatiebeheerders nemen naast het beheer ook de begeleiding van de gebruikers voor hun rekening. Met ICT4care leiden we mensen hiervoor op. Data-analisten dragen bij aan de rapportering aan het management en aan de eindgebruikers. Zo kan het management snel ingrijpen wanneer iets dreigt mis te lopen. Netwerkspecialisten gingen vroeger mee met de systeemvereisten die de leveranciers oplegden. Nu geven ze in lastenboeken zelf aan wat ze van de software verwachten.”

“Verder zijn er nog de integratoren. Die laten pakketten met elkaar communiceren. Alle signalen van sensoren koppelen ze met het bestaande oproepsysteem. Als de ene applicatie via de tablet alarmeert, de andere via de telefoon en nog een andere in het zorgdossier, dan worden medewerkers gewoon gek.” De mate waarin men kandidaten zoekt voor deze jobs, verschilt wel eens per deelsector. “In de ouderenzorg zoeken we vooral applicatiebeheerders. Er is geen budget om die andere profielen aan te werven. We huren ze in bij een ICT-partner.” Bekijk hier de openstaande vacatures in ICT.

Open systemen

Die ICT’s in de zorgsector krijgen specifieke uitdagingen voorgeschoteld. Filip Vandaele wijst op de complexiteit van de netwerkomgeving en de beperkte middelen. Ook voelt hij de nood aan snelle en gebruiksvriendelijke toepassingen voor zorgverleners die geen ICT’ers zijn. “Als ze aan het bed staan, moeten ze het zorgdossier kunnen raadplegen. Daarom hebben ze nood aan een gebruiksvriendelijke en intuïtieve app zonder veel toeters en bellen.”

Zorgverleners moeten via een gebruiksvriendelijke app snel het zorgdossier kunnen raadplegen. Filip Vandaele

Filip Vandaele ziet ook mogelijkheden om dankzij innovatie of Internet of Things (IoT) meer werk door minder handen te laten doen. Een ander typisch probleem in de zorg is het feit dat systemen nog te weinig open zijn. “Neem nu de data in het dossier van een thuisverpleegkundige. Die zouden – mits toestemming en respect voor de regels – beschikbaar moeten zijn in het systeem van het woonzorgcentrum waar die persoon opgenomen wordt.”

Voordelen

Voor ICT’ers die de stap naar de zorg zetten, wacht een job met enkele fikse troeven, geeft Filip Vandaele aan. “Je ziet dagelijks wat de meerwaarde is van je job. Die is echt voelbaar. Je werkt ook in een zeer dynamische omgeving waar je creatief kan zijn. En verder zal je elke dag bijleren en kan je van dichtbij innovaties begeleiden.”

Lees meer op Jobat.be:

Werken in de zorg: “Geld of niet, we hebben meer verpleegkundigen nodig”

Grote techbedrijven minder in trek bij afgestudeerden

Zoveel verdient een IT network engineer

Bron: Jobat.be. Tekst: Matthias Van Milders.