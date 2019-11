ICT’ers zien lonen minder sterk stijgen ICT - Jobat

13 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 1 Salaris Het basisloon in de ICT en telecom stijgt minder sterk dan vorig jaar. En de bonussen gaan er zelfs op achteruit. Dat blijkt uit de salarisstudie van hr-consultant Hudson. Dit zijn de belangrijkste bevindingen.

Stijging basisloon

Het basissalaris in de ICT en telecom ligt dit jaar* 2,8% hoger. Iets minder dan de helft van die stijging is te danken aan de indexering. Het jaar voordien bedroeg de stijging 3%, iets meer dus. Maar in 2015 stegen de basislonen helemaal niet. In vergelijking met de volledige arbeidsmarkt stijgen de ICT- en telecomlonen minder sterk. Het is al van 2012 geleden dat dat nog omgekeerd was.

Wil je zelf jouw loon vergelijken met andere profielen? Check ons Salariskompas.

1 op 3 ziet geen stijging

Veel meer dan op de globale arbeidsmarkt (1 op de 10) is er een groep ICT’ers en telecommedewerkers (3 op de 10) die het basisloon niet ziet stijgen. Dit gaat wel enkel over de stijging zonder de indexering. En de situatie is al beter dan vorig jaar, toen het ging over meer dan 4 op de 10. Opmerkelijk is dat een groep van 12% het basisloon met meer dan 6% (zonder indexering) ziet stijgen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien en een hoger cijfer dan op de globale arbeidsmarkt. Volgens Hudson bevestigen die cijfers de trend van minder frequente, maar sterkere stijgingen.

Tip: Bekijk hier de openstaande vacatures in ICT.

Hoe jonger, hoe sterker de stijging

Jonge werkkrachten in de ICT en telecom zien hun basisloon het sterkst stijgen. Dat geldt ook voor de globale arbeidsmarkt, maar in deze sectoren is de trend veel meer uitgesproken. Medewerkers onder de 26 hebben een stijging van 6,8 %, de 55-plussers moeten tevreden zijn met 2,3 %. Bovendien is het aandeel van de indexering in deze stijging hoger naarmate men ouder wordt.

Lees ook: Klopt het dat je veel ICT-jobs gewoon zelf kan aanleren?

Aardige, maar dalende bonussen

Een basisloon is één ding, maar in de ICT en telecom krijgen heel wat werknemers daarbij ook een variabele vergoeding. De meest voorkomende vormen zijn de klassieke bonus en de cao 90-bonus. Die laatste wordt uitgekeerd bij het behalen van collectieve doelstellingen. Die bonus is geplafonneerd op 3.383 euro en wordt voor slechts 13,07% belast.

Voor beide systemen geldt dat vergeleken met 2018 meer werknemers ervan genieten, maar gemiddeld wel een lager bedrag ontvangen. Toch kan die bonus nog altijd aardig oplopen. De mediaanbonus in het klassieke systeem bedraagt 1.205 euro (medewerker) tot 7.464 euro (senior management). De pure winstpremie is in de ICT en telecom opmerkelijk genoeg onbestaande.

Meer dan pure cash

Wie in de ICT en telecom werkt, kan ook van andere voordelen genieten. De salariswagen blijft een wijd verspreid fenomeen: 37% van de medewerkers heeft er eentje, en zo goed als alle senior managers ook. Op de globale arbeidsmarkt liggen die cijfers op respectievelijk 6% en 88%. Daarbij gaat de voorkeur van de ICT’ers en telecomwerknemers naar dezelfde drie merken. In de top 3 per jobniveau staan enkel Audi, BMW en Volvo, zij het dat de types verschillen per niveau. Ook de netto forfaitaire onkostenvergoedingen komen in beide sectoren vaker voor. Zo heeft 46% van de medewerkers er eentje. Voor de globale arbeidsmarkt is dat slechts 12%.

Lees ook:

Werken bij de overheid: dit zijn de voordelen

Bedreigt digitalisering jobs in de ICT?

5 futuristische ICT jobs: deze professionals maken weldra hun intrede op de IT-afdeling

Bron: Tell-IT Salary Survey 2019, Hudson

* De metingen van Hudson vergelijken twee referentiedata, telkens op 1 februari. Voor 2019 zijn dat bijvoorbeeld 1 februari 2018 en 1 februari 2019.