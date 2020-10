Hoogsensitief op de werkvloer: dit zijn 5 gepaste jobs Matthias Van Milders

07 oktober 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Hoogsensitiviteit is niet nieuw, maar wordt pas vrij recent wetenschappelijk onderzocht. Afhankelijk van de bron zou 12 tot 20% van de bevolking hoogsensitief zijn. Misschien herken je jezelf wel in enkele van de typische kenmerken? Of een collega? Hoogsensitiviteit is niet nieuw, maar wordt pas vrij recent wetenschappelijk onderzocht. Afhankelijk van de bron zou 12 tot 20% van de bevolking hoogsensitief zijn. Misschien herken je jezelf wel in enkele van de typische kenmerken? Of een collega? Jobat.be bekijkt hoe hoogsensitiviteit op de werkvloer ook een troef kan zijn.

Hoogsensitiviteit is geen ziekte, wel een aangeboren kenmerk. Hoogsensitieve personen (HSP) zijn gevoeliger dan gemiddeld voor indrukken en prikkels. Denk maar aan geuren, smaken, geluiden, maar ook stemmingen en spanningen. Dat kan in sommige situaties handig uitkomen, maar het kan net zo goed lastig zijn. Zo beschikken ze niet of minder over de filter die anderen wel hebben om vervelende zaken buiten te sluiten en raken ze sneller overprikkeld. Een logisch gevolg is dat hoogsensitieve personen vatbaar zijn voor stressgerelateerde aandoeningen als burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en depressie.

Gepaste werkomgeving

De werkomgeving is bijzonder belangrijk voor hoogsensitieve personen. Zorgt die voor veel prikkels, dan krijgen ze het moeilijk. Een landschapskantoor wordt vaak als hel ervaren. Ook plaatsen met onaangename geuren of felle geluiden zijn lastig. En dan zijn er nog de collega’s, leidinggevenden of klanten. Spanningen op de werkvloer kunnen er bij HSP flink inhakken.

Ben je zelf hoogsensitief of heb je enkele collega’s die dit zijn? Bedenk dan dat HSP vooral nood hebben aan een mogelijkheid om de externe prikkels tijdelijk uit te schakelen. Het gaat vaak om het goede evenwicht vinden tussen verbinding en afzondering.

5 jobs voor HSP

In deze 5 jobs komen de talenten van hoogsensitieve personen goed tot hun recht:

IT

Snel verbanden leggen is er een van en als IT’er is dat bijzonder handig. Het vaak aangeboren perfectionisme komt ook van pas. Bovendien zijn de (sociale) prikkels beperkt voor nogal wat IT-jobs.

Creatieve beroepen

Gevoel voor esthetiek staat in verband met hoogsensitiviteit. Handig in creatieve jobs als kunstenaar, auteur, muzikant, fotograaf, grafisch vormgever...

Gastronomie

HSP kunnen vaak goed proeven en ruiken. Bovendien hebben ze veel oog voor de voorkeuren van anderen, wat hen tot goede koks kan maken. Cruciaal punt is wel dat ze niet aan de slag moeten in een lawaaierige, stinkende keuken.

Hulpverlening

Op empathie scoren de meeste HSP ontzettend hoog. Omdat ze bovendien op zoek zijn naar zingeving, komen hoogsensitieve mensen vaak uit bij een job waarin ze mensen helpen. Een belangrijke kanttekening is dat je wel moet geleerd hebben om emoties ook los te laten, zodat je ook niet wordt meegesleurd in de problemen van anderen.

Natuurbeheer

Werken in openlucht, in de natuur of met dieren is niet alleen rustgevend, de werkcontacten zijn vaak ook beperkt.

Bron: jobat.be.