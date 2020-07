Hoeveel verdien je in de sales en verkoop? Matthias Van Milders

24 juli 2020

08u29

Bron: jobat.be 0 Salaris Sales en verkoop is voor veel mensen een aantrekkelijke sector om in te werken: het kan soms handig zijn als bijverdienste en het is nog een sector waar je ook zonder hogere diploma’s kan opklimmen. Maar hoe financieel interessant is de sector? Sales en verkoop is voor veel mensen een aantrekkelijke sector om in te werken: het kan soms handig zijn als bijverdienste en het is nog een sector waar je ook zonder hogere diploma’s kan opklimmen. Maar hoe financieel interessant is de sector? Jobat.be zocht het uit.

De gemiddelde lonen stegen in 2019. Dat geldt ook voor jobs in de sales en verkoop: uit het Salariskompas blijkt dat het bruto maandloon er met zo’n 4 % op vooruitging. Het steeg van 3.301 euro in 2017 naar 3.433 euro in 2019. Ter vergelijking: het gemiddelde brutoloon is 3.410 euro.

Tip: Bereken via het Salariskompas hoeveel je zelf zou kunnen verdienen in de sales en verkoop.

Grote verschillen

Achter het gemiddelde loon gaan uiteraard heel wat verschillen schuil. Statbel, het Belgisch statistiekbureau, becijferde bijvoorbeeld lonen voor 5 verschillende functies in de verkoop (cijfers 2017):

• Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development: 6.806 euro

• Specialisten op het gebied van de verkoop, reclame, marketing en public relations: 4.651 euro

• Handelsvertegenwoordigers en inkopers: 3.872 euro

• Demonstrateurs, huis-aan-huisverkopers, verkopers via telefoon of via internet: 2.680 euro

• Verkopers in winkels: 2.461 euro

Dat wil zeggen dat managers haast 3 keer meer verdienen dan verkopers in de winkel (2,77 om precies te zijn).

Extralegale voordelen

Op vlak van extralegale voordelen staan professionals in de sales en verkoop er vrij goed voor, toch wat de top 5 van meest populaire voordelen betreft. Het percentage duidt op het aantal respondenten uit de sector die dit voordeel krijgt.

• Eindejaarspremie: 77 %

• Dertiende maand: 71 %

• Maaltijdcheques of maaltijdvergoeding: 70 %

• Bedrijfsvoertuig: 59 %

• Gsm: 58 %

Minder vakantie

Met gemiddeld 25 vakantiedagen per jaar bengelen sales- en verkoopmedewerkers dan weer achteraan in het peloton. Enkel toerisme, creatieve en vrije beroepen, franchising en horeca doen het nog slechter. Het gemiddelde voor alle ondervraagde werknemers ligt op 27 vakantiedagen per jaar.

Bekijk hier alle openstaande vacatures in sales en verkoop



Bron: jobat.be. Jobat Salarisrapport 2020.