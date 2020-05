Hoeveel verdien je als productiearbeider? Matthias Van Milders

14 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Salaris Productiearbeider is geen job voor doetjes: het is in de regel vaak zwaar werk én je werkt ook meestal in ploegen. Productiearbeider is geen job voor doetjes: het is in de regel vaak zwaar werk én je werkt ook meestal in ploegen. Jobat.be dook in de gemiddelde brutolonen*, die weliswaar sterk kunnen afhangen van zaken als leeftijd, plaats van tewerkstelling en vooral van de sector.

Het gemiddelde brutomaandloon van een fabrieks-, montage- of machinearbeider is 2.943 euro bruto. Dat blijkt uit de meest recente gegevens (2017, gepubliceerd eind 2019) van Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Achter dat cijfer schuilen serieuze regionale verschillen, want in Vlaanderen (2.964 euro) verdien je meer dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2.922 euro) of Wallonië (2.882 euro).

Tip: Hoeveel houd jij over van je brutoloon? Bereken het met onze bruto-netto-calculator.

Chemie betaalt hoogste loon

De sector waarin je werkt, heeft een grote invloed op je loon. Dat blijkt uit de gemiddelde maandlonen van arbeiders die productiemachines bedienen. In de chemie verdienen ze gemiddeld 3.436 euro bruto per maand. Werk je als productiearbeider in de meubelindustrie, dan is je maandloon gemiddeld 2.600 euro bruto. De lonen in de textiel (2.646 euro), de voedingsindustrie (2.781 euro), de metaal (3.020 euro) of de productie van rubber-, kunststof- of papierproducten (3.044 euro) liggen ergens tussenin.

Nacht- en ploegenarbeid: extra premie

Productiearbeiders werken wel vaker in een ploegenstelsel of ‘s nachts. Dat kan een gunstig effect hebben op het loon. In verschillende sectoren worden bijkomende vergoedingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). En is er geen cao, dan heb je recht op een vastgelegde vergoeding als je regelmatig nachtwerk verricht. Die premie bedraagt 1,16 euro per uur en 1,41 euro als je 50 jaar of ouder bent. Ook werken in een ploegenstelsel levert een bijkomende vergoeding op wegens de onregelmatige uren.

Knelpuntberoep in trek

Voor wie na een tijdje iets anders wil, zijn er soms wel nog wat doorgroeimogelijkheden. Zo kan je doorgroeien naar verantwoordelijke voor een bepaald onderdeel of de volledige productie. In dat laatste geval volg je het volledige productieproces op, van de offertes over de werkorganisatie tot de levering bij de klant.

Wil je de sprong wagen en aan de slag gaan als productiearbeider? Goed nieuws: er is best wat werk. De VDAB beschouwt productieoperatoren in verschillende sectoren als knelpuntberoepen. Dat geldt trouwens ook voor wie doorgroeit: ook aan productiemanagers en andere verantwoordelijken in het productieproces is er een tekort.

Bekijk hier alle vacatures voor productiearbeiders.

* Natuurlijk niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Als je kinderen ten laste hebt, worden er minder belastingen afgetrokken en is jouw nettoloon hoger dan dat van iemand anders die bruto precies evenveel verdient als jij, maar die geen personen ten laste heeft. Juist omdat het nettoloon dus zeer individueel verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen (of artikels over verloningen) altijd over brutolonen gesproken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

Arbeider vs. bediende: dit zijn de grootste verschillen

Dit zijn de nieuwe knelpuntberoepen anno 2020

Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jobat, Statbel – het Belgisch statistiekbureau, VDAB, jobat.be.