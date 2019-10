Hoeveel verdien je als ingenieur? vacature.com ingenieurs

Bron: Jobat 158 Jobs De meeste ingenieurs verdienen goed hun brood, zo blijkt uit diverse enquêtes. Natuurlijk zijn er flink veel verschillen naargelang het diploma of de specialisatie, de plaats van tewerkstelling en het aantal jaren ervaring. Ook wat extralegale voordelen betreft, zit je in de engineering best wel goed.

Ingenieurs elektrotechnologie verdienen iets meer

Uit de meest recente cijfers van het officiële Belgische statistiekbureau Statbel, gebaseerd op de lonen in 2016, blijkt dat ingenieurs het niet slecht doen in vergelijking met andere beroepsgroepen. Jobs met een grote verantwoordelijkheid en complexe functies garanderen een hoger loon. Het is dan ook weinig verrassend dat directeurs van grote ondernemingen de lijst aanvoeren met een gemiddeld brutoloon van 9.578 euro. Ingenieurs elektrotechnologie staan op nummer acht in die lijst, met een gemiddelde bruto maandwedde van 5.062 euro. De ingenieurs met andere specialisaties staan een trapje lager, op plaats negen. Die laatste groep verdiende in 2016 gemiddeld 5.009 euro bruto per maand. Beide beroepsgroepen verdienen daarmee zo’n 45 procent meer dan het nationale gemiddelde.

Daarnaast kwam ‘ie-net ingenieursvereniging vzw’, die alle industrieel, bio- en burgerlijk ingenieurs in Vlaanderen en Brussel verenigt, tot de vaststelling dat burgerlijk en bio-ingenieurs iets beter verdienen dan industrieel ingenieurs. Hun ‘Salarisenquête 2017’ werd door ie-net afgenomen van 1.044 voornamelijk Vlaamse ingenieurs en heeft betrekking op de loonsituatie van 2016. Uit de cijfers blijkt dat 50 procent van de burgerlijk en bio-ingenieurs van promotiejaar 2013, jonge ingenieurs dus, minder dan 3.200 euro bruto verdient per maand. 50 procent van de industrieel ingenieurs van datzelfde promotiejaar verdient minder dan 2.883 euro.

Leeftijd, geslacht en plaats van tewerkstelling zijn van belang

Niet alleen de specialisatie is van belang. Het gemiddelde brutoloon in 2016 varieerde ook naargelang de plaats van tewerkstelling, het geslacht, de leeftijd en de anciënniteit van de ingenieur in kwestie. Uit de cijfers van Statbel blijkt dat een startende ingenieur, inclusief de elektrotechnische ingenieurs, in 2016 gemiddeld 3.332 euro bruto per maand verdiende. Een ingenieur met een anciënniteit van meer dan twintig jaar, verdiende in 2016 dan weer gemiddeld 7.469 euro bruto per maand. Een mooie stijging dus doorheen de loopbaan.

Ingenieurs in Brussel verdienen meer dan in Wallonië: een gemiddeld bruto maandloon van 5.472 euro tegenover 4.746 euro in Wallonië. Vlaanderen zit daartussenin met een gemiddelde van 5.056 euro. Vrouwen, tot slot, verdienen gemiddeld zo’n 400 euro bruto minder per maand dan mannen.

Extralegale voordelen

ie-net ingenieursvereniging vzw stelde in haar ‘Salarisenquête 2017’ vast dat de waarde van het pakket van extralegale voordelen toeneemt naargelang het aantal jaren ervaring. Gemiddeld kunnen we stellen dat heel wat van de respondenten van de enquête kunnen genieten van een eindejaarspremie (96,73% van de respondenten), pensioenplan/groepsverzekering (84,02%), hospitalisatie- en ziekteverzekering (82,48%) en maaltijdcheques (76,32%).

De bedrijfswagen lijkt in opmars te zijn. 67,37 procent van de respondenten heeft een bedrijfswagen en ook 6 op de 10 jonge ingenieurs gaven aan hierover te beschikken. Andere populaire extralegale voordelen zijn een laptop of pc (66,89%), gsm/smartphone (65,26%), een tankkaart (64,68%) en ecocheques (59,19%).

Tevreden over het loon

Uit dezelfde salarisenquête blijkt dat 7 op 10 ingenieurs tevreden is met het salarispakket. Wie niet tevreden is, schuift onder andere als reden naar voor: geen verloning naar geleverde prestaties, geen objectieve loonpolitiek binnen het bedrijf of te weinig evolutie in het loon.

