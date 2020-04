Hoe onderhoud je de band met je collega’s in tijden van corona? Matthias Van Milders

10 april 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Werkplek Door thuiswerk en technische werkloosheid moeten velen van ons onze collega’s noodgedwongen missen. Extra jammer als je weet dat we in de regel ook vaak vrienden hebben rondlopen op het werk. Door thuiswerk en technische werkloosheid moeten velen van ons onze collega’s noodgedwongen missen. Extra jammer als je weet dat we in de regel ook vaak vrienden hebben rondlopen op het werk. Jobat.be ging op zoek naar tips om ook vanop afstand de teamspirit hoog te houden.

1. Praat over je thuissituatie

Meer dan 2 op de 3 Vlamingen beschouwen sommige van hun collega’s ook als vrienden, blijkt uit recent onderzoek van Protime bij 1.041 werkende Vlamingen. 14% van de respondenten heeft zelfs collega’s die tot de hechte vriendenkring behoren. En met je vrienden praat je uiteraard niet alleen over het werk. “Het is – zeker in deze onzekere tijden – minstens even belangrijk om met je collega’s over je thuissituatie te praten”, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) in het persbericht van Protime. “Thuiswerken en zorgen voor je kinderen is niet altijd een evidente combinatie. Het levert ongetwijfeld voer voor leuke anekdotes, maar kan ook een uitlaatklep zijn.”

2. Pauzeer samen

Die babbel aan de koffiemachine moet je noodgedwongen missen, maar waarom zou je niet samen met je collega’s kunnen pauzeren? Kies een tijdstip en een app om te videobellen, en je bent vertrokken. Ook samen lunchen of de werkdag afsluiten kan perfect, terwijl je elkaar online ziet en hoort.

3. Behoud je vaste teammeeting

Hebben jullie op het werk een wekelijkse meeting op een bepaald tijdstip? Blijf dat dan ook vanop afstand doen. Zo behoud je sociaal contact én structuur. Zijn er geen dringende zaken te bespreken, dan kan je op dat moment ook even polsen hoe het met iedereen gaat.

4. Begin een gezamenlijk project

Door samen hetzelfde doel na te streven, maak je nog meer connectie. Zo’n project mag best uitdagend zijn. Het kan iets puur werkgerelateerd zijn, of jullie kunnen net als ontelbare andere Vlamingen een steentje proberen bijdragen in deze crisis. Het zal de onderlinge band alleen maar sterker maken, ook al doet ieder het vanuit zijn eigen kot.

5. Vermijd interne competitie

Een ludieke challenge werkt verbindend. Sociale media staan dan ook vol met filmpjes van mensen die collega’s momenteel uitdagen voor vanalles en nog wat. Let wel: hou het luchtig. Dit is echt niet het ideale moment om op professioneel vlak met bepaalde collega’s in competitie te gaan of om ergernissen of pesterijen die al langer gaande zijn te laten escaleren. Veel mensen hebben het zwaar met wat er allemaal gebeurt, probeer dus ook in je relaties met je collega’s extra positief, waarderend en constructief te blijven.

6. Benoem de problemen als ze er zijn

Communiceren blijft altijd de beste optie, ook als er bijvoorbeeld slecht nieuws is. Het volstaat niet om “Jij kan dit!” te roepen als je collega het even niet meer ziet zitten. Neem iemands vragen, zorgen en twijfels serieus. Empathie tonen is vaak een goede start om te helpen.

