Hoe moet je een loonvoorstel weigeren?

06 februari 2020

07u32

Bron: jobat.be 1 Salaris Eindelijk is het zover: na een intensieve aanwervingsprocedure krijg je een jobaanbod. Maar dan blijkt dat het loon onder jouw verwachtingen blijft. Is dat een breekpunt, dan wil je niet op het aanbod ingaan. Met deze 9 tips weiger je een loonvoorstel op een slimme manier.

Neem een onderbouwde beslissing

Denk je dat het loonvoorstel onder je marktwaarde ligt? Of ben je er zeker van? Vergelijk het voorgestelde loon met de Loonwijzer. Neem alles in rekening. Wat je verdient, is meer dan enkele het basisloon. Kijk ook naar de extralegale voordelen en naar premies.

Communiceer open en positief

Ook al ben je teleurgesteld, laat dat niet te sterk doorwegen. Blijf positief in je reactie. Vertel wat je aanspreekt in het bedrijf, het selectieproces, de mensen. Laat eerlijk weten waarom je het aanbod weigert. Té direct worden heeft geen zin, maar transparantie wordt zeker geapprecieerd.

Laat zo snel mogelijk van je weten

Even nadenken voor je een antwoord geeft, kan zeker nuttig zijn. Maar stel je reactie niet te veel uit. Plaats je in de positie van het bedrijf dat je een voorstel deed: als jij weigert, wil men misschien een andere kandidaat uit het selectieproces contacteren.

Geef je antwoord via de telefoon, als dat kan

Een mail versturen lijkt een aantrekkelijke optie om een lastige boodschap te brengen. Maar als je belt, toon je dat je lef hebt. Je geeft ook een erg professionele indruk. Stuur achteraf wel nog een mail om je antwoord te bevestigen. Als je gedurende het selectieproces vrij weinig contact had met het bedrijf, is een mail ook in orde.

Communiceer persoonlijk

Maak je antwoord kenbaar aan elke persoon met wie je (grondig) contact had. Je mag er zeker van zijn dat dat geapprecieerd wordt.

Oefen voor je communiceert

Bereid je telefoontje voor door te oefenen. Hoe zal je het gesprek beginnen? Hoe breng je aan dat je het voorstel weigert omwille van het loon? Bedenk ook wat mogelijke reacties kunnen zijn en wat je daarop zal antwoorden. En wat je zal zeggen als je op iemands voicemail terechtkomt. In dat geval vertel je bijvoorbeeld liefst nog niet dat je het voorstel weigert.

Bedenk hoe je zal reageren op een tegenbod

Misschien wil het bedrijf in kwestie jou zo graag dat het een nieuw loonvoorstel formuleert. Bedenk daarom vooraf waarmee je wel tevreden bent. En klaar zeker uit of het loon de enige reden is waarom je weigert. Stel dat ook de inhoud van de job niet is wat je echt zoekt: dan wordt het lastiger om te weigeren als je toch een mooi loon voorgeschoteld krijgt.

Over de vraag of je zelf moet aansturen op onderhandelingen over het loon zijn de meningen verdeeld. Probeer daarom aan te voelen of het gepast is om over een loonvoorstel te onderhandelen.

Stel een andere kandidaat voor

Heb je zicht op iemand die geschikt is voor de job én minder hoge looneisen heeft? Stel die persoon dan zeker voor aan het bedrijf. Misschien help je de hr-verantwoordelijke wel een hele stap vooruit.

Laat de deur open

Probeer – ondanks de lastige boodschap – een professionele indruk na te laten. Misschien kruisen de paden elkaar ooit nog? Je kan zelfs aangeven dat het bedrijf je op de hoogte mag houden van toekomstige jobmogelijkheden.

