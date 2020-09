Hoe maak je meteen een goede indruk op je nieuwe job?

Charlotte Fouquet

21 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Werkplek Een nieuwe job beginnen is altijd wel wat spannend. Zullen de collega’s meevallen? Wat zijn de gewoonten? Gaat iedereen samen lunchen of neem je best je lunch mee? Een gezonde dosis zenuwen is normaal. Een nieuwe job beginnen is altijd wel wat spannend. Zullen de collega’s meevallen? Wat zijn de gewoonten? Gaat iedereen samen lunchen of neem je best je lunch mee? Een gezonde dosis zenuwen is normaal. Jobat.be legt uit wat je zelf kan doen om een zo vlot mogelijke start te nemen.

Kom op tijd

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar toch zijn er veel mensen die op hun eerste werkdag al te laat komen. Ze zijn het traject niet gewoon en kunnen de tijd dus niet inschatten, ze weten niet precies waar ze ochtendfiles mogen verwachten, of ze houden geen rekening met eventuele vertragingen bij het openbaar vervoer.

De gouden regel: vertrek liever wat te vroeg dan te laat, zeker op je eerste dag. Na de eerste week zal je al een beter zicht hebben op hoelang je traject gemiddeld in beslag neemt.

Wees ook niet de eerste van je collega’s die ’s avonds vertrekt, ook al was je er vroeg. Dat geeft nogal de indruk dat je niet erg gemotiveerd bent en puur je uren komt kloppen. Omgekeerd is het dan ook weer geen goed idee om op je eerste dag meteen heel laat te blijven werken.

Tip: Bereken je mobiliteitsscore met het nieuwe Mobiliteitskompas.

Hang niet meteen de betweter uit

Ben je ergens nieuw, stel je dan nieuwsgierig en leergierig op. Observeer hoe het eraan toegaat en probeer in de beginperiode zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

Blaas verder niet te hoog van de toren. Natuurlijk mag je input geven vanuit je eigen ervaring, maar start a.u.b. niet élke zin met: “Op mijn vorige job deden we het zo.” Dat insinueert nogal dat je het op je vorige job allemaal beter geregeld vond. Vervelend voor je nieuwe collega’s én je geeft de indruk een allesweter te zijn.

Stel je sociaal op

Zijn er mensen die starten in een nieuwe job en het niet meteen goed willen doen? Gefocust zijn op je nieuwe dagtaken is zeker niet slecht, maar verlies het sociaal aspect ook niet uit het oog. Maak dus tijd om kennis te maken met je collega’s. Bovendien kan je uit contacten met collega’s heel veel leren over het bedrijf. Ga dus mee lunchen, of neem je koffiepauze als je naaste collega’s dat doen. Dan hoor je er snel bij.

Wees eerlijk

Hoe ervaren je ook bent, er is altijd een leercurve als je met iets nieuws begint. Je zal geen perfectie bereiken vanaf dag één. Wees dus niet bang om vragen te stellen en zeg het eerlijk luidop als je iets niet snapt of als je in de war geraakt. Om de vijf minuten een collega of je nieuwe baas lastig vallen doe je best niet; zij hebben namelijk ook nog andere dingen te doen. Hou een notablokje bij de hand waarop je vragen of issues noteert. Die kan je dan vlak voor of vlak na de middagpauze of aan het einde van de dag overlopen met een collega.

Vraag om feedback

In de meeste bedrijven is er een jaarlijks evaluatiemoment voorzien. Voor wie nieuw is, kan dat soms te veraf liggen. Wil je in je startperiode graag weten of er zaken zijn die je anders moet aanpakken, vraag dan zeker aan je leidinggevende of een tussentijds feedbackmoment mogelijk is.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Leidinggevende cruciaal voor jouw werkgeluk

6 ultieme tips om uit je comfortzone te stappen en te groeien

Solliciteren via WhatsApp wordt populairder

Bron: jobat.be.