Hoe krijg je een ‘competitief’ loon?

Bron: jobat.be 0 Salaris Natuurlijk solliciteer je in de eerste plaats voor een job omdat de jobinhoud je interesseert. Maar ook het financiële plaatje speelt logischerwijze een rol. Heel vaak zie je in vacatures staan dat men een ‘competitief loonpakket’ aanbiedt. Maar wat betekent dat nu precies? Natuurlijk solliciteer je in de eerste plaats voor een job omdat de jobinhoud je interesseert. Maar ook het financiële plaatje speelt logischerwijze een rol. Heel vaak zie je in vacatures staan dat men een ‘competitief loonpakket’ aanbiedt. Maar wat betekent dat nu precies? Jobat.be zocht het uit.

Een competitief loon

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekent een competitief loon niet noodzakelijk een hoog loon. Het houdt immers simpelweg in dat je (potentiële) werkgever zich houdt aan de richtlijnen die gelden voor jouw sector. Met andere woorden, je kan er zeker van zijn dat je het minimumloon zoals bepaald voor de sector, zal verdienen. Meer is het vaak niet.

Waarvan hangt je loon af?

Of je rond het minimumloon blijft hangen, of toch een riant salaris aangeboden krijgt, hangt af van verschillende factoren. Je opleidingsniveau (al dan niet hoger onderwijs, een bachelor, of een master), je relevante ervaring (net van de schoolbanken of al wat kilometers op de teller), hoe ‘uniek’ jouw skills en diploma’s zijn, het aantal kandidaten voor de job, het beleid en de waarden van het bedrijf …

Vergeet niet dat ook je overtuigingskracht tijdens het sollicitatie- of loononderhandelingsgesprek een verschil kan maken. Wie vol zelfvertrouwen het gesprek aangaat, zonder arrogant te zijn, maakt soms meer kans op een hoger loon of betere voorwaarden. Een goede voorbereiding is dus alles. Opgelet: salaris is niet iets dat je in élke sector zomaar kan onderhandelen. Werk je voor de diverse overheden of bij een gesubsidieerde organisaties, dan krijg je vaak exact wat het barema voorschrijft volgens je anciënniteit en is er van onderhandelen op loon geen sprake.

Een job die nu goed betaalt, maar zonder progressiemogelijkheden in de komende jaren, is misschien minder interessant dan een middelmatig betaalde job die wél die mogelijkheden biedt op (korte) termijn

Een competitief loonpakket: extralegale voordelen

Een competitief ‘loonpakket’ houdt meer in dan enkel je salaris. De ‘war for talent’ is voor veel rekruteerders een realiteit. Elk bedrijf wil de meest getalenteerde werknemers aantrekken. Als andere bedrijven gelijkaardige functies aanbieden aan een vergelijkbaar loon, dan komt het er als werkgever op aan om toch dat extraatje te bieden.

Dat kan in de vorm van interessante werkmodaliteiten, zoals telewerk, flexibele uren, veel verlofdagen … maar ook door diverse extralegale voordelen. Denk daarbij aan maaltijdcheques, hospitalisatie- en/of groepsverzekering, pensioensparen, een gsm, een laptop, een bedrijfswagen.

Wil je als sollicitant echt de vergelijking maken? Ga hier dan niet te licht over en reken die voordelen zeker bij je loon. Een eigen wagen betalen kost bijvoorbeeld wel wat.

Naast de extralegale voordelen kan het ook interessant zijn om na te gaan hoe je toekomst er bij het bedrijf kan uitzien. Bieden ze jou bijvoorbeeld niet veel extralegale voordelen, maar zijn er wel ontzettend veel doorgroei- of opleidingsmogelijkheden? Dan kan ook dat je over de streep trekken. Een job die nu goed betaalt, maar zonder progressiemogelijkheden in de komende jaren, is misschien minder interessant dan een middelmatig betaalde job die wél die mogelijkheden biedt op (korte) termijn.

Is het aanbod wel echt marktconform?

Je potentiële werkgever kan misschien wel zeggen dat het aangeboden loonpakket competitief is, maar daar mag je nooit zomaar op vertrouwen. Nog voor je naar het eerste gesprek gaat, doe je er goed aan om zelf wat onderzoek te verrichten. Vergelijk hier je loon met gelijkaardige profielen. Zo weet je meteen waar je staat. Of spreek met mensen uit de sector, mensen met wie je studeerde … Als ze daarvoor openstaan, kan je hen vragen naar hun loon en extralegale voordelen. Zo ga je geïnformeerd naar het gesprek, goed wetende wat je waard bent.



