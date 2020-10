Hoe komt het dat je buurman met veel minder werkjaren op de teller toch evenveel pensioen kan krijgen als jij?

Krijgen we het nu wel of niet, het minimumpensioen van 1.500 euro? Het antwoord dat in het regeerakkoord staat is volgens arbeidseconoom Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel , “typisch Belgisch”. Ja, maar ook neen dus. Zo zal enkel wie een volledige loopbaan van 45 kent er recht op hebben. Dat is evenwel niet hetzelfde als 45 jaar werken, zo blijkt.

1.500 euro. Sinds anderhalf jaar is er geen bedrag dat zo vaak over de tongen van politiek België gaat als dat. 1.500 euro: zo hoog moest en zou het minimumpensioen worden tijdens de volgende regeerperiode, zo beloofden verschillende partijen ons. Netto op de bankrekening. Ook tijdens de regeringsonderhandelingen werd er nog hevig over gestreden.

Gelijkgesteld

Komt die 1.500 euro minimumpensioen er nu of niet? Het antwoord lijkt typisch Belgisch: ja en neen. Ja, want in het regeerakkoord staat te lezen dat de regering-De Croo het minimumpensioen zal optrekken “richting de 1.500 euro”. Het lijkt niet afgeklopt of het nu om 1.500 netto, dan wel bruto gaat. Het minimum zal ook niet het minimum zijn voor iedereen. Wie een kortere loopbaan dan 45 jaar had, is er bijvoorbeeld niet van verzekerd. Hoe lang je effectief zal moeten werken om het te krijgen? Dat is nog niet duidelijk. Een loopbaan van 45 jaar staat namelijk niet automatisch gelijk aan 45 jaar werken.

In 2016 berekende het FPB dat recent gepensioneerde werknemers in de private sector gemiddeld 33 procent van hun pensioen opbouwden terwijl ze niet werkten

Dat ligt aan de zogenaamde ‘gelijkgestelde periodes’: maanden waarin je niet werkte, maar die wel meetellen voor je pensioenbouw, alsof je zou gewerkt hebben. Concreet kan het gaan over maanden van werkloosheid, SWT (het vroegere brugpensioen) en arbeidsongeschiktheid.

Zo berekende Het Federaal Planbureau (FPB, een overheidsinstelling die onder meer economische studies maakt, nvdr.) in 2016 dat recent gepensioneerde werknemers in de private sector gemiddeld 33% van hun pensioen opbouwden terwijl ze niet werkten. Een derde! Ondertussen zijn we vier jaar verder, maar duidelijke hervormingen hebben niet plaatsgevonden. Het kan dus haast niet anders dan dat de pensioenopbouw via gelijkgestelde periodes van dezelfde grootteorde bleef. Dat is natuurlijk ronduit problematisch, om de volgende redenen.

Gelijk is niet gelijk

Ten eerste is het niet rechtvaardig. Gelijk is in deze niet gelijk. De 33% opgebouwde pensioenrechten via gelijkgestelde periodes is immers maar een gemiddelde. Dat wil zeggen: sommigen bouwen amper pensioenrechten op in gelijkgestelde periodes, anderen veel meer dan een derde. Het kan betekenen dat je buurman, die hetzelfde beroep uitoefent als jij, met een pak minder effectief gewerkte jaren tóch hetzelfde pensioen krijgt als jij.

Virginie kreeg na 40 jaar te hebben gewerkt als zelfstandige minder pensioen dan Caroline die 33 jaar werkloos was geweest

Hypothetisch voorbeeld van een professor vanuit zijn ivoren toren, zeg je? Dan heb je in 2017 vast het verhaal van de Waalse jeugdvriendinnen Virginie en Caroline gemist in de kranten. Virginie kreeg na 40 jaar te hebben gewerkt als zelfstandige minder pensioen dan Caroline die 33 jaar werkloos was geweest.

Sommige van deze gelijkgestelde periodes staan ook lijnrecht tegenover wat we eigenlijk dringend moeten doen, namelijk werken méér laten lonen, zodat we meer mensen aan de slag krijgen en de kassa van NV België kunnen laten kloppen - minstens van ver.

Nu is er vooral het risico dat over een aantal jaar Europa ons zal dwingen tot drastische hervormingen, zonder dat er nog budgettaire ruimte is om er een evenwichtig verhaal van te maken

Pensioenhervorming

Die ambitie stelt de regering-De Croo zich ook. Tegen 2030 moet 80% van de 25- tot 64-jarigen aan de slag zijn. Ambitieus, maar hoe ze dat gaan bereiken, dat kun je veel moeilijker uit het regeerakkoord afleiden.

Persoonlijk vind ik het een historisch gemiste kans dat de verhoging van het minimumpensioen niet gekoppeld werd aan een bredere pensioenhervorming die met meer Belgen langer werken mogelijk moet maken. Dan was er sprake geweest van geven en nemen.

Op die manier had men ook meteen een antwoord gehad op de vraag hoe het verhoogde minimumpensioen betaald zal worden. Nu is er vooral het risico dat over een aantal jaar Europa ons zal dwingen tot drastische hervormingen, zonder dat er nog budgettaire ruimte is om er een evenwichtig verhaal van te maken.

Lauwe zin

Wat de gelijkgestelde periodes betreft, is er een lauwe zin in het regeerakkoord dat een “voorwaarde van effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel ingevoerd [wordt] ”. Het is zoveel als zeggen: we zijn ons bewust van het feit dat de gelijkgestelde periodes in de pensioenen een probleem zijn, maar de politieke moed ontbreekt om serieus in te hervormen. Zoals het ernaar uitziet, zullen ook de komende generaties nog te maken krijgen met onrechtvaardige situaties rond het pensioen zoals die van Virginie en Caroline.

