Hoe je verkoopstechnieken kan inzetten om te scoren bij een sollicitatie Kristina Rybouchkina

11 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Solliciteren is een beetje zoals verkopen. Alleen wil je geen geld in ruil voor een product, maar hoop je dat een bedrijf je een loon wil betalen in ruil voor je talenten. Wij vroegen aan salesexpert Jean-Marie Bollen, commercieel directeur bij Federale Verzekering, welke verkoopstechnieken je kan bovenhalen om elke recruiter te overtuigen.

Dress to impress

“Je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken”, gelooft Jean-Marie Bollen van Federale Verzekering. “Verkopers weten dat maar al te goed. Daarom zijn hun kleren altijd tot in de puntjes verzorgd. Let hier ook op wanneer je gaat solliciteren. Afhankelijk van de functie waarvoor je je kandidaat stelt kan je ofwel een kostuum, ofwel een minder geklede outfit aantrekken. Zo lang je kledij maar netjes is en een uitstraling heeft die bij de job past.”

Tip: Sollicitatiegesprek voorbereiden: lees zeker eens onze gratis praktische gids.

Straal zelfvertrouwen uit

“Zou jij iets kopen van iemand die niet in zijn eigen product lijkt te geloven? Vast niet. Dus wil je de recruiter overtuigen, zorg dan dat je zelfvertrouwen uitstraalt en zélf overtuigd bent van je kwaliteiten”, vervolgt de commercieel directeur. Dat betekent niet dat je moet beginnen op te scheppen over al het fantastische werk dat je in het verleden hebt geleverd. “Een rechte, ontspannen houding en een stevige handdruk vertellen veel meer.”

Lees ook: 7 dingen waar rekruteerders op letten als ze je cv zien

Gebruik de pull-strategie

“Een verkoper is geslaagd in zijn opdracht wanneer hij jou als klant kan overtuigen dat zijn product de beste oplossing vormt voor jouw specifiek probleem. Hij dringt zich niet op. Hij laat je geloven dat jij zijn product nodig hebt. Dat is ook jouw opdracht tijdens je sollicitatie: aantonen dat het bedrijf jou nodig heeft. Een gouden tip hiervoor is om de vacature waarvoor je solliciteert goed door te lezen en je verhaal aan te passen aan de noden van de firma. Zo’n oplossingsgerichte pull-strategie is veel efficiënter dan een push-approach, waarbij je al je kwaliteiten en ervaringen gaat etaleren terwijl sommige niet eens relevant zijn voor de job.”

Praat mensen de oren niet van het hoofd

“Een goede verkoper is geen babbelkous”, vindt Jean-Marie Bollen. “Een goede verkoper geeft zijn klant de kans om vragen te stellen en zijn bedenkingen te uiten. Een goede verkoper luistert. Hetzelfde geldt voor een goede kandidaat. Overspoel de recruiter dus niet met jouw verhaal als een eindeloze spraakwaterval, maar laat hem het gesprek leiden en luister goed naar de vragen die je krijgt. Zo zal je veel nuttigere antwoorden kunnen geven en een betere indruk nalaten.”

Wees eerlijk

“Ik hou niet van gaten in een cv”, voegt de commercieel directeur er nog aan toe. “Meestal maskeren gaten een moeilijke periode, waarin je niet gewerkt hebt of waarin je verschillende korte jobs na elkaar hebt gehad. Maar daar is niets mis mee. Ik geloof dat je uit elke ervaring leert. Zorg dus dat je cv volledig is. Laat geen jobs weg, of leg kort uit wat je in een periode van werkloosheid hebt gedaan. En houd geen informatie achter tijdens je sollicitatiegesprek. Een verkoper moet tenslotte ook eerlijk zijn tegen zijn klanten.”

Lees ook:

Solliciteren met video-cv: dit moet je weten

Hobby’s op je cv vermelden: do or don’t?

8 tips voor de perfecte sollicitatie-outfit