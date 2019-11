Hoe je sociale media kan inzetten bij je zoektocht naar werk Charlotte Fouquet

28 november 2019

09u00

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Sociale media zijn alomtegenwoordig. Van handige platformen om in contact te blijven met vrienden en familie, werden het belangrijke tools voor tal van doeleinden. Een job vinden die bij je past is er een van.

80% van de hoger opgeleiden heeft bijvoorbeeld een profiel op LinkedIn en 90% van werkgevers gaat via sociale media op zoek naar extra informatie over sollicitanten. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan doe je er dus goed aan je online profiel ook ten volle in te zetten.

Tip: Solliciteren doe je niet zonder een deftig cv. Sla er eens onze handige gids ‘cv schrijven’ op na.

LinkedIn

Wie aan een professioneel netwerk denkt, denkt meestal eerst aan LinkedIn. Zorg er dus voor dat jouw profiel up-to-date is, volledig is ingevuld (inclusief professionele foto), en een duidelijke, professionele titel bevat. Ben je op zoek naar een job? Maak dat dan duidelijk in die professionele titel. Bijvoorbeeld: ‘Op zoek naar een job als accountant’. Deel berichten en reageer ook op de berichten van anderen. Zo word je opgemerkt.

Denk ook goed na over de taal waarin je je profiel opstelt. Ben je op zoek naar een job op de Vlaamse arbeidsmarkt met als voertaal Nederlands, kies dan niet voor Engels omdat dat hip en internationaal klinkt. Enkel als je een internationale job zoekt, of als je werkt in een sector waar vaak Engels wordt gebruikt, is dat een optie.

Tot slot, vraag aan enkele ex-collega’s of een ex-baas om jou aan te bevelen, in het algemeen of voor bepaalde skills. Die aanbevelingen kunnen het verschil maken voor een rekruteerder.

Lees ook: Wil je dat jouw cv eruit springt? 5 vuistregels

Facebook

Een job zoeken via Facebook? Het is minder ingeburgerd, maar wie niet waagt. Allereerst is het zo dat je jouw Facebook-netwerk met een eenvoudige statusupdate op de hoogte kan brengen van je zoektocht naar een job. Laat duidelijk weten wat je zoekt en in welke sector en voeg eventueel een link toe naar je LinkedIn-profiel. Belangrijk: berichten met beeld of video doen het ontzettend goed op sociale media. Sta je daarvoor open, maak dan een filmpje waarin je jezelf kort voorstelt en uitlegt naar welke job je op zoek bent. Vraag aan je vrienden om jouw bericht of video te delen. Je zal versteld staan van hoeveel mensen het uiteindelijk te zien krijgen.

Veel bedrijven zitten ook op Facebook. Volg de bedrijven die je interesseren. Heel vaak delen zij immers vacatures op hun Facebook-pagina.

Opgelet: Facebook gebruiken als tool om een job te vinden, houdt ook wel wat risico’s in. Verwijder bijvoorbeeld alle ongepaste berichten (te persoonlijk, politiek getint, te negatief en klagerig) die openbaar op je tijdlijn staan. Zorg er ook voor dat je foto’s uitstralen wat je wil uitstralen. Vraag ook aan vrienden om ongepaste berichten waarin jij getagd bent, te verwijderen. Stel tot slot in dat posts van vrienden pas op je tijdlijn kunnen verschijnen als jij ze hebt goedgekeurd.

Twitter

Ook op Twitter worden regelmatig vacatures gepost, door bedrijven, maar ook door mensen die er werken. Ook hier geldt dat je kiest voor een gepaste foto en een duidelijke bio.

Twitter is bovendien heel geschikt om op een laagdrempelige manier contact te leggen met mensen uit je vakgebied. Volg dus mensen en bedrijven die je interessant vindt en retweet of reageer op hun berichten. Post ook zelf inhoudelijk interessante tweets, zonder taalfouten uiteraard, over topics die aansluiten bij de sector waarin je wil werken.

Tip: Ook de jobkanalen promoten de jobs die ze in de aanbieding hebben via sociale media. Simpelweg de pagina volgen volstaat om nieuwe vacatures zonder al te veel problemen in de gaten te houden.

Lees ook:

Vind je droomjob met een spontane sollicitatie

Goed sollicitatiegesprek, maar nadien radiostilte? Zo ga je ermee om

Solliciteren met video-cv: dit moet je weten