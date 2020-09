Hoe ingenieurs ons uit de coronacrisis kunnen redden Ingenieurs - Jobat

02 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Bij een crisis horen altijd onverwachte uitdagingen. Wie had vorig jaar deze tijd kunnen vermoeden dat mondmaskers levensreddende kleinoden zouden worden of dat de ontwikkeling van een goed werkende corona-app zo essentieel zou zijn in de uitweg uit de crisis? Een functieprofiel dat zich uitstekend tot het bedenken van oplossingen leent is dat van ingenieur. Bij een crisis horen altijd onverwachte uitdagingen. Wie had vorig jaar deze tijd kunnen vermoeden dat mondmaskers levensreddende kleinoden zouden worden of dat de ontwikkeling van een goed werkende corona-app zo essentieel zou zijn in de uitweg uit de crisis? Een functieprofiel dat zich uitstekend tot het bedenken van oplossingen leent is dat van ingenieur. Jobat.be dook in de archieven van de laatste maanden, op zoek naar de beste voorbeelden van hoe ingenieurs momenteel mee het verschil proberen maken.

Slimme mondmaskers

We moeten ze allemaal dragen, maar mondmaskers zijn niet altijd even prettig en handig. Dat geldt zeker ook in operatiekwartieren. Het Gentse bedrijf Forcit Benelux ontwikkelde daarom slimme mondmaskers, samen met het Nederlandse Holst Centre en Tenco DDM uit Genk. De ingenieurs ontwikkelden een masker met luidspreker en microfoon waardoor betere communicatie mogelijk is. Ook beter ademhalen is een doel.

In een tweede fase kan men via sensoren in het masker allerlei medische gegevens meten. Denk maar aan de temperatuur of de zuurstofsaturatie. Zo krijgen artsen meer zicht op de gezondheidstoestand van de drager.

In een derde fase zouden de mondmaskers ontwikkeld kunnen worden voor nog andere situaties, bijvoorbeeld om te dragen tijdens cultuurvoorstellingen. De makers zelf sluiten productie voor particulier gebruik alvast niet uit.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Corona-app

Over enkele weken kan wie positief test op het coronavirus al zijn contacten rechtstreeks verwittigen. Alle personen die langer dan 15 minuten bij jou in de buurt waren, krijgen dan een waarschuwing op hun smartphone. Dat bericht is trouwens anoniem: niemand zal weten wie jij bent.

Professor en ingenieur Bart Preneel (KU Leuven) sleutelt momenteel mee aan de Belgische versie van de app. “Stel dat je in Spanje op café geweest bent en de cafébaas blijkt besmet, dan zal de app je daarvan verwittigen”, legde hij uit aan De Morgen. “Dat zal dus bijdragen aan de contactopsporing op Europees niveau.”

Hij benadrukt wel dat de app vrijwillig is. Je kan de waarschuwing negeren en een test of quarantaine wordt door de app niet opgevolgd. Maar Preneel is optimistisch. “Op vrijwillige basis kunnen we ook veel bereiken, zonder privacy af te geven.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Druktebarometer

Hoeveel mensen zijn er op een bepaalde plek? Een relevante vraag nu we nog steeds op 1,5 meter van elkaar moeten blijven. CrowdScan ontwikkelde een druktebarometer die werkt met laag-energetische radiogolven. De mate waarin het signaal afzwakt, wijst op de drukte van de omgeving. Grote winnaar is ook de privacy, want de barometer gebruikt geen camerabeelden of gsm-gegevens.

“Het belang van nauwkeurige informatie over de dichtheid van mensenmassa’s is sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen”, zei ingenieur en CEO van CrowdScan Ben Bellekens in Het Laatste Nieuws. Maar ook los van het virus bewijst de barometer zijn nut. “Politie en hulpdiensten kunnen sneller de juiste beslissingen nemen als ze nauwkeurige informatie hebben over het aantal mensen dat zich op een bepaald moment op een bepaalde oppervlakte bevindt.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Afstandsalarm

Social distancing is niet altijd even eenvoudig als je aan het werk bent. Met een afstandsalarm lukt dat al een stuk makkelijker. Een geluid-, licht- of trilsignaal waarschuwt je als je te dicht bij je collega komt. Ultra-breedbandradiogolven laten toe om de afstand te meten. VIL, het aanspreekpunt van de logistieke sector, deed in bedrijven ondertussen al een test van armbanden met een afstandsalarm. Uit de test kwam de armband van het Antwerpse bedrijf Rombit als beste uit de bus. Bij Havenbedrijf Antwerpen gingen ze als eerste aan de slag met de digitale armband.

(Tekst gaat verder onder de foto)



Bron: jobat.be. Tekst: Matthias Van Milders.