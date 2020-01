Hoe geraak je weer uit een burn-out? Dit zegt de expert Matthias Van Milders

15 januari 2020

08u30

Bron: jobat.be 0 Werkplek Zit je opgebrand thuis? Dan ben je niet alleen: het aantal burn-outs in ons land blijft stijgen. De stappen die je best neemt om er weer uit te geraken, zijn voor de meeste mensen wel vrij identiek. Dat vertelt expert CM-psycholoog Charlotte Vanovenberghe. Hoe je dat traject exact invult, dat verschilt wel van persoon tot persoon.

Charlotte Vanovenberghe (psycholoog CM en doctoraatsmedewerker biomedische wetenschappen Universiteit Gent en KU Leuven): “Een adequate diagnose is erg belangrijk, maar wordt vaak onderschat. Veel mensen krijgen de diagnose burn-out of geven die zichzelf, maar die is niet altijd terecht. Een depressie behandel je helemaal anders dan een burn-out.”

“Mensen met een depressie proberen we bijvoorbeeld wat in actie te krijgen, terwijl we bij een burn-out mensen net vaak wat moeten temperen. Sommigen willen meteen drie keer per week naar de psycholoog, loopbaanbegeleiding volgen én trainen voor een marathon. Maar als je die gejaagdheid niet loslaat, kom je niet in een herstelperiode terecht. Het is uiteraard wel belangrijk om hulp in te schakelen bij een burn-out. Maar doe het gedoseerd en goed geïnformeerd.”

Geen gouden formule

“Om uit een burn-out te raken sta je er niet alleen voor. Je kan beroep doen op een hulpverlener. Meestal is dat de huisarts, maar het kan ook een psychiater of arbeidsgeneesheer zijn. Een centrale figuur die jou opvolgt is belangrijk, al hoeft die niet altijd zelf de behandeling op zich te nemen. Hij of zij zal samen met jou een traject uitstippelen dat kan bestaan uit therapie, relaxatie en werken aan levensstijlhygiëne. Hoe je dat traject exact invult, dat verschilt dan weer van persoon tot persoon. Er zijn veel therapieën en technieken. Welke je moet kiezen? Mensen verschillen, er is geen gouden formule. De ene heeft nood aan hands on praktische tips terwijl de andere gebaat is bij een allesomvattende, alternatievere vorm van therapie.”

“Belangrijk is dat je je goed informeert en dat de hulpverlener en de therapie je liggen. Als je tijdens de yoga een uur lang piekert, dan krijg je niet het gewenste effect. Kies altijd voor wetenschappelijk ondersteunde aanpak. Mindfulness, tai chi, yoga, hartcoherentie en andere relaxatietechnieken zijn dat, de ene al wat meer dan de andere.”

“Vaak zijn het loyale mensen die een burn-out krijgen. En zoals ze loyaal zijn aan hun werkgever, zijn ze dat ook aan hun huisarts of andere hulpverlener. Maar als je je niet goed voelt bij die persoon, verander dan.” Charlotte Vanovenberghe

Fysiek herstel

“Probeer te werken aan de drie G’s: je gevoelens, je gedachten en je gedrag. Je kan bijvoorbeeld via individuele gesprekken werken aan je gevoelens en gedachten, maar ook fysiek actief zijn om je gedrag aan te pakken. Verder is het mogelijk dat je in het begin meer slaapt dan anders. Doe dat zoveel mogelijk ‘s nachts en beperk de dutjes overdag.”

‘Uiteraard is ook voeding belangrijk. Er zijn wetenschappelijke programma’s die je helpen fysiek te herstellen van een burn-out. Maar zorg er zeker voor dat je niet op te veel fronten tegelijk inzet. Bespreek in eerste instantie alles met je huisarts en/of arbeidsgeneesheer. Ga vervolgens in begeleiding bij een psycholoog of iemand anders waar je je goed bij voelt. En doe iets van fysieke activiteit. In een latere fase kan je eventueel loopbaanbegeleiding volgen of in gesprek gaan met je werkgever en collega’s.”

Aanvaarding

“Vaak zijn het loyale mensen die een burn-out krijgen. En zoals ze loyaal zijn aan hun werkgever, zijn ze dat ook aan hun huisarts of andere hulpverlener. Maar als je je niet goed voelt bij die persoon, verander dan. Het is jouw leven en herstelproces. Het is helemaal oké om dat te zeggen tegen een hulpverlener. Je ervaart al zoveel controleverlies, deze controle mag je wel behouden.”

“Herstellen van een burn-out begint en eindigt bij jezelf. Hoe goed je ook wordt begeleid, je moet het altijd zelf doen. Het allerbelangrijkste is de aanvaarding. Ik zie soms mensen die na drie maanden nog steeds vechten tegen het feit dat de burn-out hen overkomt. Maar hoe langer je ertegen vecht, hoe langer de burn-out duurt. Pas na de aanvaarding kom je in de herstelperiode. Tot dan trekt je lichaam er zelf de stekker uit en bots je constant tegen een muur.”

