Hoe emotionele intelligentie je succesvoller maakt op de werkvloer

10 juni 2020

Wat IQ of 'gewone intelligentie' betekent, dat weten we allemaal. Iets minder duidelijk is wat men bedoelt met EQ of emotionele intelligentie. Zeker nu diverse studies aantonen dat EQ ook belangrijk is op de werkvloer, loont het de moeite om er even bij stil te staan, vindt Jobat.be . Wat is emotionele intelligentie? Waarom is het belangrijk? En kan je je emotionele intelligentie opkrikken?

Emotionele intelligentie houdt in dat je je eigen emoties begrijpt en dat je ze kan beheersen of reguleren. Daarnaast is er ook een externe pijler. Iemand met een hoog EQ kan ook de emoties van anderen begrijpen, plaatsen en er op een productieve manier mee omgaan. Dat uit zich bijvoorbeeld in empathie, communicatieskills en sociale vaardigheden. Een emotioneel intelligenter persoon zal zo bijvoorbeeld beter kunnen omgaan met conflicten die zich voordoen op het werk, omdat hij of zij zich automatisch beter in de visie van de ander kan verplaatsen.

Waarom is EQ belangrijk voor rekruteerders?

Wie een hoog EQ heeft, staat emotioneel stabieler in het leven en vindt gemakkelijker zijn of haar weg in contacten met anderen. Maar wat betekent dat nu voor je loopbaan? Veel, zo blijkt. Tal van studies wijzen uit dat die eigenschappen waardevol zijn op de werkvloer.

Zo leidt een hoog EQ ertoe dat iemand ook in stressvolle situaties kalm kan blijven, zijn of haar emoties kan beheersen en verstandige beslissingen kan nemen. Ook zijn mensen met een hoog EQ de geknipte personen om op de werkvloer bepaalde sleutelposities in te nemen. Dat kunnen leidinggevende functies zijn, zoals een personeelsdirecteur, maar ook functies waarin ze het personeel bijstaan, zoals een vertrouwenspersoon of ombudsman. Weten hoe je met mensen moet omgaan, mensen aanvoelen, is voor zulke functies duidelijk een grote plus. Logisch dus dat rekruteerders meer rekening houden met het EQ van een kandidaat.

Hoe kan je je EQ opkrikken voor een bloeiende carrière?

Ben jij eerder rationeel van aard, en loopt het op sociaal vlak wel eens mis? Dat is geen reden tot paniek. Emotionele intelligentie kan je namelijk ook wel wat trainen.

Begin bij jezelf

Je kan pas echt de emoties van anderen aanvoelen, als je ook je eigen emoties kan herkennen en plaatsen. Iemand die puur rationeel in het leven staat, moet zich dus trainen in met zijn of haar emoties verbinding maken. Dat kan je doen door elke avond je dag te overlopen. Welke situaties of gesprekken deden zich voor en hoe voelde je je daarbij? Hoe heb je gereageerd en was dat gezien de omstandigheden een goede reactie? Zo niet, hoe zou je het de volgende keer beter kunnen aanpakken? Je bevindingen neerschrijven kan helpen om er bewuster mee bezig te zij

Leer empathisch denken

In een volgende stap sta je niet alleen stil bij je eigen emoties, maar probeer je aan te voelen hoe iemand anders zich voelt bij een bepaalde situatie of een gesprek. Is dat voor jou geen automatische reflex? Dan moet je bewust proberen om je in elke situatie in de andere te verplaatsen. Durf ook te vragen naar hoe een ander zich voelt bij een bepaalde gebeurtenis. Beetje bij beetje zal je zo ook de reacties van anderen beter begrijpen.

Online vind je diverse cursussen om je emotionele intelligentie aan te scherpen. Starten doe je met deze test: ‘Hoe emotioneel intelligent ben jij?’.



