Hoe belangrijk is het om eerlijk te zijn over de reden van je ontslag?

07 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Ontslag Als je werkgever je ontslaat, moet hij of zij hier een geldige reden voor te hebben. In het omgekeerde geval, wanneer je zelf je ontslag indient, ben je dan weer niet verplicht om je te verantwoorden. Toch zal je manager waarschijnlijk willen weten waarom je vertrekt. Als je werkgever je ontslaat, moet hij of zij hier een geldige reden voor te hebben. In het omgekeerde geval, wanneer je zelf je ontslag indient, ben je dan weer niet verplicht om je te verantwoorden. Toch zal je manager waarschijnlijk willen weten waarom je vertrekt. Jobat.be wikt en weegt of je dan beter de waarheid vertelt, dan wel je ervan afmaakt met een smoes.

Op de weegschaal

Natuurlijk duurt eerlijk meestal het langst, maar aangezien je vertrekt, maakt het misschien toch niet zoveel meer uit? De waarheid is soms kwetsend, of moeilijk om rechtstreeks kenbaar te maken tegenover je leidinggevende. Afhankelijk van wat de echte reden is voor je vertrek, zal de waarheid vertellen meer of minder lastig zijn. Heb je de job van je dromen gevonden, en zeg je daarom je huidige werkgever gedag, zou het nogal vreemd zijn aan zo’n verhaal te gaan sleutelen. Maar verlaat je het bedrijf bijvoorbeeld, omdat je je baas een onuitstaanbare loser vindt, is het begrijpelijk dat je dit niet vlakaf op die manier meldt. Maak dus goed de afweging voor jezelf wat je bij je afscheid zal vertellen en waar je wijselijk over zwijgt.

Tip: Met deze handige tools bereken je je opzegtermijn en hoeveel werkloosheidsuitkering je krijgt.

Verbloemen mag

Eerlijk je gedacht zeggen lucht soms op. Door open te zijn beperk je bovendien het risico je te laten verleiden door een mogelijk tegenbod van je werkgever. Denk hoe dan ook een stapje verder na en wees je bewust van mogelijke tegenreactie. Want: wat bereik je ermee, als je je baas vertelt dat je hem/haar een krenterige aasgier of een ongeëvenaarde bullebak vindt? In zo’n geval kan het geen kwaad om, teneinde de lieve vrede te bewaren, de waarheid een beetje te verbloemen. Op een positieve noot eindigen, hoe slecht de relatie tussen jou en je collega’s en/of je baas ook was, is ook gewoon beter voor je verdere carrière. Als er geen ruzie is, is er ook weinig dat je tegenhoudt om een referentie te vragen. Het kan altijd van pas komen bij sollicitaties. Vlaanderen/België is bovendien mini: in sommige sectoren blijf je elkaar voortdurend tegen het lijf lopen.

Positieve feedback

De harde realiteit verzwijgen is natuurlijk ook een optie. Al bij al doe je er zeker goed aan om positief te blijven en te benadrukken wat er wel goed was aan jullie samenwerking. Mogelijk vraagt je bijna-ex-baas of je hun verbeterpunten kunt meegeven. Denk ook in dit geval goed over na over wat werkelijk helpt. Hoe scherp moet de kritiek zijn, als je de deur al dichtsloeg? In dergelijke gevallen is de kans ook groot dat je je issues al eerder aankaartte; je kan er neutraal op wijzen dat je vond dat er te weinig verbetering was op dat vlak.

Toch terug

Je weet nooit wat de toekomst brengt, en je zou de eerste niet zijn die zijn/haar ontslag betreurt, na elders een koude douche te hebben gekregen. Of misschien merk je enige tijd later met pijn in het hart dat die droomjob toch is vrijgekomen bij je voormalige werkgever. Het is dus slim om je niet te laten leiden door emoties en bruggen niet zomaar te verbranden. Probeer dit hoofdstuk op een professionele manier af te ronden. Ga voor een wederzijds positief gevoel en denk daarbij aan de netwerkmogelijkheden die een goede relatie met je voormalige werkgever ook in de toekomst kan scheppen.



