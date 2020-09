Hoe antwoord je op de vraag: “Waar wil je staan binnen 5 jaar?” Charlotte Fouquet

10 september 2020

08u00

Solliciteren "Waar wil je staan binnen 5 jaar ?" Het is en blijft een klassieke vraag tijdens sollicitatiegesprekken. Het antwoord op de vraag maakt namelijk duidelijk hoe ambitieus, gedreven en loyaal jij bent. Jobat.be geeft je vijf tips om er goed op te antwoorden.

Wees ambitieus, maar realistisch

Wil je op termijn graag opklimmen op de ladder, of wil je je jobinhoud graag zien verruimen? Zeg dat dan ook. Wie bijvoorbeeld start als junior IT-medewerker, verantwoordelijk voor kleinere projecten, kan na enkele jaren meer verantwoordelijkheden op zich nemen of grotere projecten leiden.

Overdrijf wel niet met je ambitie: het moet nog realistisch blijven en je wil geloofwaardig overkomen. Op 5 jaar tijd doorgroeien van een startpositie naar het hoogste directieniveau is bijvoorbeeld niet echt haalbaar, zeker niet in een grotere organisatie.

Toon je engagement op lange termijn

Zorg ervoor dat jouw ambitie of toekomstbeeld aansluit bij wat het bedrijf je kan bieden op lange termijn. Ben je bijvoorbeeld een business developer die graag wil reizen voor zijn job , dan kan dat alleen als het bedrijf in kwestie ook internationaal actief is (of die ambitie heeft). Is dat niet het geval, dan spreek je die wens beter niet uit. Rekruteerders zullen denken dat je zal vertrekken van zodra je wél ergens de kans krijgt. Bedrijven zijn toch vooral geïnteresseerd in jouw ambities die intern kunnen waargemaakt worden. Laat uit je antwoord dus zeker blijken dat je je wil engageren op lange termijn, binnen de context die het bedrijf je kan bieden.

Anticipeer op bijvragen

Gewoon laten vallen dat je binnen 5 jaar een leidinggevende functie wil hebben, is niet genoeg. Bereid je voor op bijvragen. Welke stappen zal je zetten om daar te geraken? Welke skills mis je op dit moment om die functie te bekleden? Eens je de functie hebt, wat voor baas zal je dan zijn? Denk dus goed na over je antwoord, want een ambitie waar je niet echt over hebt nagedacht, klinkt snel als gebakken lucht.

Wees eerlijk

Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Interesseert het je totaal niet om op te klimmen, zeg dat dan ook. Geef wel niet de indruk dat je ongemotiveerd bent. Stel dat je voor een functie als hr-medewerker solliciteert, dan kan je aangeven dat je die taak consciëntieus wil vervullen, dat je je tijdig zal bijscholen, enzovoort.

Wees duidelijk

Vage ambities doen het nooit goed bij rekruteerders. Dat je zou willen ‘doorgroeien’ of ‘extra vaardigheden wil ontwikkelen’, is dus zeker niet concreet genoeg. Wat betekent ‘doorgroeien’ voor jou; is dat meer verantwoordelijkheden, een team leiden of je net meer specialiseren in je werkdomein? Idem met vaardigheden, die kunnen variëren van een cursus Indesign tot een workshop assertiviteitstraining.



