Hobby's vermelden op je cv? Let op deze punten

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Hobby’s vermelden op een cv? Soms kan het je net dat extra streepje voor geven, zeker als je nog niet veel werkervaring hebt om mee uit te pakken. Het advies van de experts is wel om er zeer voorzichtig mee om te springen. Zo pak je het goed aan.

Tijdens sollicitatieprocedures zien recruiters een hele resem cv’s passeren, vaak met gelijkaardige opleidingen en ervaring. De juiste hobby’s vermelden kan je dan net dat streepje voor geven dat je op de ja-stapel doet belanden.

Maar: dat geldt alleen als die hobby’s ook echt relevant zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Het spreekt nogal voor zich dat als je solliciteert bij de plaatselijke voetbalclub, dat je dan ook kan vermelden dat je in je vrije tijd wel zelf eens een balletje sjot. Maar niet elke hobby is even vermeldenswaardig.

Toepasselijk of niet

Essentieel is dat je goed nadenkt over de waarden van het bedrijf waar je solliciteert en wat de kwaliteiten zijn van het profiel waar ze naar zoeken. In jobs waar je veel met cijfers bezig bent, zal het misschien wel lonen om te vermelden dat je lokaal schaakkampioen bent.

Met vermelding van teamsporten kan je altijd scoren; zo weet een recruiter meteen dat je weet wat het is om in groep goed te functioneren. Loop je wel eens een halve of een hele marathon? Check, discipline en uithoudingsvermogen. Werd ons ook al meermaals bevestigd: met aan te geven dat je in de leiding zat van Chiro of scouts of heel actief was in de studentenvereniging doe je zeker niets verkeerd, integendeel.

Handig voor starters: hobby’s kunnen je cv bovendien helpen opvullen als je nog maar nauwelijks relevante werkervaring hebt. Of: als je na een lange carrière als jurist ineens aan de slag wil als grafisch vormgever, kan het helpen om te vermelden dat je al heel lang in je vrije tijd logo’s ontwierp.

En toch: soms is het vermelden van je hobby’s gewoon niet nodig. Als je al massa’s ervaring hebt voor de functie waar je voor solliciteert, bijvoorbeeld, en je cv sowieso al te lang wordt.

Lieg nooit

Zoals met alles wat je op je cv vermeldt: het moet kloppen. Beweer dus niet dat je hobbyfotograaf bent als je één keer met je smartphone wat foto’s nam tijdens het huwelijk van een vriendin. De recruiter kan altijd zelf een vurige passie hebben voor fotografie en je beginnen uitvragen over de beste systeemcamera’s. Dan val je gegarandeerd door de mand.

Besef sowieso dat je hobby’s bijzaak zijn. Ze horen dus ook letterlijk in de marges van je cv; die moet toch vooral voor 95% gevuld zijn met je studies en je werkervaring.

