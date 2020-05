Hierna blijven we thuiswerken, maar niet elke dag Matthias Van Milders

18 mei 2020

08u00

Tijdens de lockdown ontdekten velen onder ons de voordelen van thuiswerk. Maar wat als deze coronacrisis ooit voorbij is: willen we ons thuiskantoor dan nog verlaten? Jobat.be vroeg het aan Tim De Troch van Attentia.

Na de crisis zullen we meer thuiswerken dan voordien. Dat denkt Tim De Troch, director hr business bij HR en Well-being specialist Attentia. “Door de coronacrisis gingen velen heel drastisch naar volledig thuiswerk. Dat laat ons toe om te zien wat goed lukt en wat niet. Veel praktische barrières werden tijdens de lockdown noodgedwongen weggewerkt. Neem bijvoorbeeld regelingen voor dag-, verplaatsings- en thuiswerkvergoedingen.”

Gemist: lichaamstaal

“We zien nu voor welke zaken we echt naar kantoor moeten. Denk bijvoorbeeld aan de onboarding van nieuwe medewerkers. Mensen voelen ook het gemis aan het contact met de collega’s. Elkaar echt in de ogen kijken en elkaars lichaamstaal lezen, dat is toch iets anders dan kijken naar de vier vakjes in je Teams-meeting. Het feit dat menselijk contact ontbreekt, maakt dat we nooit 100 procent zullen gaan thuiswerken.”

“Tijdens de coronacrisis proeven we nog niet volop van de voordelen van thuiswerk, vooral als er kinderen in huis zijn. Als zij weer naar school gaan, kan je je dag vrijer invullen. Dan kan je de boodschappen overdag doen of je middagpauze nemen wanneer je dat wilt. Een groot voordeel van thuiswerk is normaal ook dat je je beter kan concentreren dan in een druk landschapsbureau. Met kinderen in de buurt kan dat momenteel net veel moeilijker zijn.”

Nadelen van thuiswerk

“Of de lockdown ons confronteert met onze manier van werken? Ja, we haastten ons voordien misschien de hele dag van de ene plaats naar de andere om daar dan een uurtje aanwezig te zijn. Je kan naast thuiswerken ook telewerken vanop kantoor en van daaruit vergaderen met klanten, leveranciers of partners. Denk maar aan de manier waarop veel banken werken. Als klant kan je van thuis uit videobellen met iemand die op kantoor zit. Er zijn ook hybride oplossingen: je begint om 8 uur thuis te werken en gaat pas om half 11 naar kantoor buiten de spits.”

“Voor de nadelen van thuiswerk zijn er oplossingen te bedenken. We zullen voorzieningen moeten hebben om thuis én op kantoor te werken. De kosten voor een scherm, elektriciteit of koffie en het papier kan je regelen via een netto maandvergoeding. Er zijn al heel wat zaken die de wetgever toestaat als kosten eigen aan de werkgever zodat ze niet bij de werknemer zelf terechtkomen.”

Gebrek aan vertrouwen

“Zal je na de coronacrisis blijven thuiswerken? Dat hangt af van jouw werkgever en van jezelf. Sommige werkgevers die thuiswerk niet durfden toestaan, zien nu dat medewerkers ook efficiënt kunnen samenwerken als ze niet fysiek bij elkaar zitten. Maar er zullen er ook zijn voor wie het stopt na de lockdown. Zij hebben graag controle en werken minder vanuit vertrouwen.

Er zijn trouwens ook werknemers die enkel kunnen werken als ze het gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden. Die mensen hebben het nu erg moeilijk om van thuis te werken. Wie graag vanuit vertrouwen werkt en nu opmerkt dat de werkgever dat anders ziet, gaat nu misschien wel op zoek naar een andere werkgever.”

