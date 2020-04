Goede studiekeuze maken? Zo kies je de juiste opleiding Young Graduates - Jobat

22 april 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Young Graduates Het is niet gemakkelijk om op je achttiende te beslissen welke professionele weg je later wil inslaan. Openlesdagen en infomomenten op hogescholen en universiteiten helpen meestal om de knoop door te hakken. Dit jaar steken de coronamaatregelen daar een stokje voor. Toch is dat geen reden om te panikeren. Het volgende stappenplan van Het is niet gemakkelijk om op je achttiende te beslissen welke professionele weg je later wil inslaan. Openlesdagen en infomomenten op hogescholen en universiteiten helpen meestal om de knoop door te hakken. Dit jaar steken de coronamaatregelen daar een stokje voor. Toch is dat geen reden om te panikeren. Het volgende stappenplan van Jobat.be helpt je om alsnog een goed geïnformeerde keuze te maken.

1. Zet je interesses op een rij

Als je droomt van een mooi loon is het verleidelijk om je blind te staren op opleidingen die naar een goed betaalde sector leiden. Denk maar aan chemie, geneeskunde of management. Is werkzekerheid voor jou belangrijk? Dan lonken studies die je voorbereiden op een knelpuntberoep zoals verpleegkundige, technicus of IT’er.

Salaris en jobzekerheid zijn weliswaar belangrijk, maar ook niet het allerbelangrijkste in een lange carrière. Plezier en voldoening wel. Zet daarom je voornaamste interesses op een rij voor je aan je zoektocht begint. Zonder je te laten beïnvloeden door je ouders of vrienden! Dat lijstje vormt de perfecte leidraad doorheen je studiekeuzeproces. Lees ook onze online gids voor Young Graduates, met extra advies en tips.

2. Neem brochures door

Heb je een top vijf van interessegebieden gemaakt? Pluis dan de websites van alle hogescholen en universiteiten uit naar opleidingen die er raakvlakken mee hebben. De website onderwijskiezer.be geeft je een handig overzicht van de vele mogelijkheden.

Probeer je in deze fase nog niet blind te staren op een bepaalde studentenstad, sta jezelf toe om out of the box te denken. Download de brochures van de opleidingen die in het oog springen en lees ze goed door. Je zal merken dat bepaalde opleidingen je automatisch meer zullen aanspreken dan andere. Zo wordt de eerste selectie een feit!

3. Woon een online infodag bij

Misschien ben je na de vorige stap al vrij zeker van je beslissing, maar wil je graag meer informatie. Misschien twijfel je tussen een aantal opleidingen die dicht bij elkaar aanleunen, of net mijlenver uit elkaar liggen. Digitale infodagen bieden dan soelaas. Want hoewel het momenteel niet mogelijk is om je toekomstige hogeschool of unief te bezoeken, zetten alle hogeronderwijsinstellingen op een aantal vaste dagen virtueel hun deuren open.

Zo kan je onder meer live presentaties bijwonen, cursusmateriaal digitaal doorbladeren en chatten met docenten of (oud-)studenten om een antwoord te krijgen op al je vragen. Als je verschillende online infodagen bezoekt, zal je merken dat elke school en zelfs elke campus een eigen sfeer heeft en een lichtjes andere aanpak hanteert. Zo krijg je een idee in welke omgeving jij je het meest zou thuis voelen.

Tip: was je toevallig net te laat voor een infodag? Neem dan via mail contact op met de school in kwestie; ze kunnen je ongetwijfeld heel wat digitaal infomateriaal bezorgen.

4. Contacteer een studieadviseur

Ben je nog steeds niet overtuigd? Weet dat je altijd een hulplijn kan inschakelen. Elke hogeschool en universiteit heeft namelijk een dienst studieadvies. Daar werken studieadviseurs, die je aan de hand van een persoonlijk gesprek kunnen helpen om je een weg te banen door het ‘studiekeuzebos’. Ook als je twijfelt of je een bepaalde opleiding aankan omdat je een studiebeperking hebt, een totaal andere richting hebt gevolgd in het middelbaar of een bijzondere thuissituatie hebt, is zo’n gesprek erg verhelderend.

In deze coronatijden kan je concrete vragen steeds kwijt per mail, telefoon of zelfs op afspraak per videochat. Ook goed om weten: op LinkedIn en enkele andere socialemediakanalen postten heel wat professionals een bericht dat ze bereid zijn om een woordje uitleg te geven over hun job, voor mensen die nog twijfelen over hun studiekeuze.

5. Overhaast je niet

Hoewel het nieuwe academiejaar snel dichterbij komt, is er wel nog wat tijd. Gezien de online infodagen die op stapel staan, is dit het moment om je volop te informeren. Maar niemand zegt dat je keuze al definitief moet zijn. Maak voor jezelf een voorlopige beslissing en laat die even bezinken.

Pols in de loop van de zomer bij vrienden en kennissen of zij de opleiding die je in je hoofd hebt bij je vinden passen. Bezoek websites van enkele bedrijven waar je na je studie aan de slag zou kunnen en kijk of ze je aanspreken. Blijft je keuze ongewijzigd? Perfect. Steekt twijfel weer de kop op? Weet dat er in september opnieuw (al dan niet digitale) infodagen op het programma staan.

Tip: Start je carrière met glans dankzij onze praktische tips voor young graduates.

Tekst: Kristina Rybouchkina.