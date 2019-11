Ghosting na een sollicitatiegesprek: hoe ga je ermee om? Joni Horemans

Bron: jobat.be 2 Solliciteren Solliciteren heeft wel wat weg van daten. Je doet je best om er goed uit te zien en jezelf van je fijnste kant te tonen. En toch gebeurt het soms dat je na een eerste afspraak niets meer van de ander hoort. Zowel werkgevers als sollicitanten maken zich wel eens schuldig aan dit fenomeen, dat bekend staat als ‘ghosting’. Maj Buyst, Managing Director Flanders bij Robert Half, geeft tips over wat je best doet als het gebeurt.

Maj Buyst: “Veel mensen vergeten wel eens dat een sollicitatiegesprek een dialoog is. Ze beschouwen het als een soort examen waarbij de recruiter vragen stelt en de kandidaat antwoordt, maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik raad sollicitanten dan ook eerst en vooral aan in dialoog te treden en deze ook na het eerste gesprek op gang te houden. De eerste kennismaking gaat meestal door met iemand van hr en heeft als doel de cultuur te leren kennen. Toch mag je op het einde geen schrik hebben te vragen of er een moment is waarop je antwoord mag verwachten. Dit is een heel basale manier om controle te houden die veel mensen evenwel over het hoofd zien.”

Niet opdringerig

“Ze kennen de lengte van de procedure en de dringendheid dan niet en voelen hun zelfvertrouwen slinken wanneer het nadien (enige tijd) stil blijft. Krijg je na je sollicitatie een feedbackmoment mee, geef je jezelf bovendien de vrijgeleide om terug contact op te nemen moest de werkgever na de afgesproken periode toch niets laten weten. Mensen denken wel eens dat dit te opdringerig overkomt, maar volgens mij kan je met een beleefde mail om te informeren hoe het staat met hun zoektocht niet veel verkeerd doen. Integendeel, je laat nogmaals je interesse blijken en gaat opnieuw de dialoog aan.”

Ghosting: bewust of niet?

“Zowel sollicitanten als werkgevers maken zich wel eens schuldig aan ghosting. Mocht het jou overkomen, mag je dit in geen geval persoonlijk nemen. In mijn ogen gebeurt het doorgaans niet bewust. Meestal is er al een keuze gemaakt en vormt het opbellen van de niet weerhouden kandidaten geen prioriteit meer. In sommige gevallen ligt angst om de ander teleur te stellen aan de basis, hetzij de angst om negatief nieuws te brengen. Ik raad dus aan altijd eens te polsen naar de exacte reden waarom de werkgever jou niet koos, zolang je dit maar respectvol doet en rekening houdt met de vaak drukke agenda van de ander. Stuur bijvoorbeeld een mailtje om te vragen wanneer het zou passen om tien minuutjes te telefoneren om feedback te krijgen over je sollicitatie. Ik kan me onmogelijk voorstellen dat een werkgever dit zou weigeren. Te meer omdat kandidaten die correct behandeld worden in de toekomst kunnen bijdragen aan het goede imago van het bedrijf, zelfs al zijn ze niet weerhouden.”

“Door eerlijke maar opbouwende kritiek te geven kunnen bedrijven dan weer het zelfvertrouwen van hun kandidaten aanscherpen en hen helpen bij hun verdere zoektocht. Ik vind het erg waardevol wanneer organisaties intern werken aan het communiceren van slecht nieuws op een constructieve manier. Langs de andere kant is het ook belangrijk wanneer je persoonlijk feedback ontvangt hier op een volwassen wijze mee om te gaan en je emoties onder controle te leren houden. Beschouw feedback als een belangrijke sleutel tot zelfontplooiing en niet als een afwijzing. Het is immers kostbare informatie die je kan meenemen naar een volgend sollicitatiegesprek om daar met meer zelfvertrouwen voor de dag te komen. Let er wel op dat je niet vervalt in sociaal wenselijk gedrag. Ga in een volgend gesprek nooit iets beweren dat niet bij je persoonlijkheid past, want je moet kunnen samenwerken op lange termijn. Het is beter meteen uit te vinden dat er geen perfecte match is, dan nadat je vasthangt aan een contract.”

Durf feedback vragen

“Ik werk inmiddels 22 jaar bij Robert Half en heb even lang ervaring met het geven van feedback. Het is een erg waardevolle manier om inzicht over jezelf te krijgen en voor bedrijven is het een ideale tool bij hun employer branding. Hoe opener, eerlijker, directer en authentieker de feedback, hoe meer vertrouwen er zal ontstaan tussen werknemers en werkgevers. Wanneer mensen echter niets horen nemen ze dit vaak heel persoonlijk en beginnen aan zichzelf te twijfelen. Als ik één tip mag geven is het om je zelfvertrouwen in geen geval te laten wegnemen door ghosting. En durf feedback te vragen, ook al is die negatief. Iedere mens is waardevol maar niet iedereen past daarom binnen een bepaalde cultuur of context.”

