Generatie Z over job- en loonverwachtingen: "Als starter moet je niet meteen op een hoog salaris hopen”

19 februari 2020

07u41

Bron: jobat.be 0 Jobs Na de intrede van de ‘millennials’, bestormt nu generatie Z stilaan de arbeidsmarkt. Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010, heeft weer heel andere kenmerken dan de vorige generaties (X en Y). In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, zijn ze zeer realistisch en doelgericht bezig met hun carrière.

Generatie Z

Generatie Z is de eerste generatie die opgegroeid is met supersnel internet en een explosie van apps en digitale tools. Daarom wordt ze ook wel eens de ‘iPhone-generatie’ genoemd. Meer dan andere generaties weten deze jonge mensen snel de juiste informatie te vinden in onze alsmaar groeiende informatiemaatschappij. Bovendien zijn ze opvallend goed in multitasken: ze schakelen met groot gemak over van device naar device, en combineren die ook voor het beste resultaat. De digitale generatie is allerminst een luie generatie: uit onderzoek blijkt dat ze net zeer gefocust zijn en hard willen werken voor hun doelen en dromen. Tip: Bekijk hier de jobs voor young graduates.

De ‘droomjob’

Het idee dat jonge mensen enkel genoegen nemen met hun ‘droomjob’, lijkt niet te kloppen. Generatie Z is heel realistisch, en denkt out of the box. Zo ook Camille Lambert, 23 jaar. Ze studeerde communicatiemanagement, maar vond recent een job als hr-medewerker. Camille Lambert: “Ik werk voor interimkantoor Synergie. Zij schakelden mij in om in-house op de hr-afdeling van Renson te werken. Geen communicatiejob dus, maar ik doe het wel heel graag. Het bleek niet gemakkelijk om in de marketingsector een job te vinden, ook al had ik al stages achter de rug. Daarom ging ik breder zoeken. Ik wilde vooral veel variatie en persoonlijk contact. Dat vind ik nu zeker terug in mijn job. Mensen opbellen, intake-, sollicitatie- en exitgesprekken voeren, contracten in orde brengen, de verlofregeling coördineren … Het hoort er allemaal bij. Hoewel dit carrièrepad voor mij wat onverwachts was, wil ik hier zeker verder in gaan.”

Financiële zekerheid

Generatie Z groeide op met bepaalde onzekerheden: de nasleep van de economische crisis, terroristische aanslagen … Ze zijn daardoor iets meer op zoek naar stabiliteit en zekerheid dan generatie Y (de millennials). Toch is het financiële plaatje niet het enige aandachtspunt. Camille Lambert: “Ik besef heel goed dat je als starter niet meteen een heel hoog loon kan verwachten. Wat ik wel belangrijk vind, is dat hard werken en je best doen beloond worden, zodat je op termijn zicht hebt op een hoger loon of een hogere functie. Nog belangrijker vind ik echter jobtevredenheid, de sfeer tussen collega’s en het feit dat je achter de waarden van het bedrijf staat. Die klik moet er zijn. Dat ik voldoende verlofdagen heb om af en toe op reis te gaan, is natuurlijk ook mooi meegenomen.” Lees ook: Is onbetaald verlof een recht?

De ondernemende generatie

Uit verschillende onderzoeken komt naar voor dat generatie Z heel erg wordt aangetrokken door het ondernemerschap. De digitale maatschappij waarin we leven, met tal van nieuwe jobs, leent zich daar ook toe. Camille Lambert: “Dat klopt zeer zeker, we zijn absoluut een ondernemende generatie. Heel wat mensen van mijn leeftijd willen graag iets op poten zetten als zelfstandige, en ze doen het dan ook. Het blijft niet bij dromen. Zelf zou ik als zelfstandige bijvoorbeeld heel graag iets doen in de modesector. Dat is voorlopig nog toekomstmuziek, maar als de kans zich zou voordoen, zou ik niet twijfelen.”

Ook wie voor het werknemerschap kiest, blijft niet bij de pakken zitten. Generatie Z is doelgericht. De jonge starters weten waar ze naartoe willen en welke stappen ze daarvoor moeten zetten. Ze willen ook inspraak in hun carrière en gaan actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden of uitdagingen.

Internationale focus

Meer dan ooit kijken jonge werknemers over de grenzen heen. Door het internet en de uitgebreide, betaalbare vervoersmogelijkheden, is voor hen de wereld heel klein geworden. Camille Lambert: “Een job in het buitenland is voor jonge mensen niet zo’n big deal. Door het Erasmus-programma en buitenlandse stagemogelijkheden hebben heel wat van mijn leeftijdsgenoten al kunnen proeven van een leven buiten België. Mocht ik zelf die kans krijgen, zou ik zeker niet twijfelen. Ik reis graag, ben zelfstandig genoeg en vind een brede blik op de wereld en andere culturen een enorme meerwaarde. Dat merk ik ook bij mijn generatiegenoten.”

Weet jij wat je als starter kan verdienen? Ontdek het met de Loonwijzer.

