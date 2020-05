Gemiddeld brutoloon bedraagt 3.410€. Wie zit erboven, wie eronder? Salarisrapport

30 mei 2020

06u00

Bron: jobat.be 0 Salaris Benieuwd of je meer of minder dan het gemiddelde verdient? Benieuwd of je meer of minder dan het gemiddelde verdient? Jobat.be en marktonderzoeksbureau IPSOS voerden een salarisenquête uit bij 57.342 (voltijds werkende) bedienden, arbeiders en ambtenaren. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

Via het Salariskompas van Jobat.be* ken je in enkele minuten het antwoord. De tool vertelt je wat de gemiddelde brutomaandlonen, de te verwachten extralegale voordelen en het aantal vakantiedagen in jouw sector/functiecategorie zijn. De jongste update, gebaseerd op de loongegevens van bijna 60.000 werknemers in Vlaanderen en Brussel, brengt volgende algemene inzichten met zich mee. Opgelet: dit gaat over gegevens die ingezameld werden voorafgaand aan de coronacrisis.

Gemiddelde brutomaandloon: 3.410 euro

Het gemiddelde brutomaandloon van een voltijds werkende werknemer of ambtenaar (aan de slag in Vlaanderen of Brussel) bedroeg in 2019 zo’n 3.410 euro bruto . Voor een ongehuwde bediende blijft daar ongeveer 2.170 euro netto van over, een gehuwde arbeider rekent op ongeveer 2.120 euro netto.

Omdat het gemiddelde brutomaandloon soms een wat vertekend beeld geeft (bijvoorbeeld door een kleine groep grootverdieners met een hoog salaris), is het altijd interessant om te kijken naar het zogenoemde mediaanloon . Dat komt letterlijk neer op: de helft van de ondervraagden verdient meer, de andere helft minder. Het ligt in de praktijk iets dichter bij wat de meeste werknemers maandelijks verdienen.

Volgens het salarisrapport van Jobat.be lag het mediaanloon in 2019, net als in 2017 en 2018 trouwens, op 3.000 euro bruto . De helft van de respondenten uit de studie verdiende met andere woorden meer en de andere helft minder dan 3.000 euro bruto per maand. Wil je weten wat je zelf netto zou overhouden van 3.000 tot 3.500 euro bruto in de maand? Bereken het hier.

In Brussel verdien je gemiddeld 30 procent meer dan in West-Vlaanderen en Limburg

Interessant ook zijn de regionale verschillen. Wie in Brussel werkt, zag gemiddeld 4.009 euro op zijn loonbrief verschijnen, ruim 800 euro meer dan collega’s die in West-Vlaanderen of Limburg actief zijn!

Loon stijgt het sterkst na 10 jaar werken

Wie aan zijn loopbaan begint, mag rekenen op een (gemiddeld) maandsalaris van 2.425 euro bruto. Het loon stijgt het sterkst na 10 tot 15 jaar en plafonneert na ongeveer 25 jaar. Een werknemer met dertig jaar ervaring verdient gemiddeld 4.464 euro bruto, wat 84 procent meer is dan zijn collega die aan het begin van het traject staat.

Werknemers met een masterdiploma maken doorheen hun carrière de grootste salarissprong. Zij verdienen aan het einde van hun loopbaan gemiddeld 6.800 euro bruto, of 2,6 keer (+ 160 procent) meer dan hun startende collega’s. Zonder diploma hoger onderwijs blijft de loonstijging beperkt tot 53 procent. Na 30 jaar ervaring komen die werknemers op een gemiddeld maandloon van 3.500 euro bruto uit.

M verdient gemiddeld 500 euro meer dan V

De vrouwen (3.060 euro) in deze studie ontvingen minder dan de mannen (3.597 euro), maar lijken wel aan een voorzichtige inhaalbeweging bezig. Het gemiddelde brutomaandloon van de vrouwen ging er in de voorbije twee jaar sterker op vooruit (+3,7 procent) dan dat van de mannen (+1,8 procent).

Tip: Verdien jij genoeg? Vergelijk jouw loon met andere profielen op het Salariskompas.

Voor de hoogste lonen moet je (nog altijd) in chemie en farma zijn

Qua arbeidsvoorwaarden steken de chemische en de farmaceutische industrie er opnieuw met kop en schouders bovenuit. De kloof met opvolger ‘energie & milieu’ is tegenover voorgaande editie zelfs nog iets groter geworden. Aan de andere kant van het spectrum treffen we horeca, toerisme, communicatie, hr en handel. De kloof met deze minder betalende sectoren loopt op tot 1.000 à 1.600 euro.

Splitsen we de resultaten van de enquête uit naar functiecategorieën, dan vinden we de managers (5.500 euro), ingenieurs (3.900 euro), onderzoekers (3.900 euro) en juristen (3.700 euro) helemaal bovenaan de lijst. Hekkensluiters zijn de creatieve profielen (2.700 euro) en de horecamedewerkers (2.600 euro).

(Tekst gaat verder onder de tabel)



7 op de 10 werknemers krijgen maaltijdcheques, 3 op de 10 kunnen thuiswerken

De deelnemers aan de enquête ontvingen gemiddeld zes extralegale voordelen. De maaltijdcheques en de eindejaarspremie zijn het populairst, gevolgd door een hospitalisatieverzekering, dertiende maand en pensioenplan of groepsverzekering. Telecom, ICT, energie & milieu en bank & verzekeringen kennen de meeste extralegale voordelen toe, horeca de minste. Hoge lonen betekent dus vaak ook veel extralegale voordelen. Uitzondering op die regel is het onderwijs. Daar vind je betrekkelijk hoge lonen maar eerder weinig extralegale voordelen.

Uit de studie blijkt ten slotte nog dat de mogelijkheid tot thuiswerken – en daarmee samenhangend het gebruik van een laptop en een internetabonnement – ook al voor de coronacrisis aan een opmars bezig was. Zowat 33 procent van de deelnemers aan de enquête kan een of meerdere dagen per week vanop afstand werken.



Bron: Jobat.be. Tekst: Hermien Vanoost.

* Over het Salariskompas van Jobat:

De gegevens uit het Salariskompas zijn gebaseerd op een enquête bij 57.342 voltijds werkende loontrekkenden actief in Vlaanderen en Brussel, waarvan 65 procent mannen en 35 procent vrouwen. 79 procent van de deelnemers werkt als bediende, 15 procent als arbeider en 6 procent als ambtenaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 36,1 jaar, de gemiddelde werkervaring 12,8 jaar. Data uit 2019, verwerking april 2020.