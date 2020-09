Geen werk en niet op zoek naar een job: hier bevinden zich de meeste inactieven: “Werken loont soms te weinig in ons land”

Als ik op Twitter refereer aan die ijsberg, komt vaak de reactie dat we de vele inactieven vermoedelijk onder de taalgrens moeten gaan zoeken. In Wallonië dus. Het is een overtuiging die blijkbaar bij heel wat Vlaamse burgers leeft. Om die vraag te beantwoorden, deed ik berekeningen op basis van de informatie van Eurostat (statistiekbureau van de EU) over de werkzaamheid in de Belgische provincies.

Er waren in 2019 verhoudingsgewijze meer dan drie keer zoveel werkzoekenden onder de 25- tot 64-jarigen in Henegouwen (5.2%) dan in Oost-Vlaanderen (1.8%)

Wat blijkt? Als we kijken naar de fractie werkzoekenden in de Vlaamse en Waalse provincies, dan kloppen de cijfers met de perceptie. De taalgrens blijkt wel degelijk een grens in werkloosheid. Er waren in 2019 verhoudingsgewijze meer dan drie keer zoveel werkzoekenden onder de 25- tot 64-jarigen in Henegouwen (5.2%) dan in Oost-Vlaanderen (1.8%), de provincie met het minste aantal werkzoekenden. De Vlaamse provincie met de meeste werklozen, Antwerpen (2.4%), deed het nog een stuk beter dan de Waalse provincie met het minste werklozen, Luxemburg (3.3%).

3 op de 10 inactief in Henegouwen

Dat beeld verandert enigszins als we het aantal inactieven onder de loep nemen. Aan de ene kant zijn het ook hier drie Waalse provincies die het hoogste aantal inactieven hadden onder hun 25- tot 64-jarigen in 2019. Henegouwen spant de kroon, met 30.3%, gevolgd door Luik (27.9%) en Namen (26.2%). U moet zich goed de consequentie van deze cijfers inbeelden: meer dan 1 op de 4 op actieve leeftijd is er noch werkend, noch werkzoekend.

De top drie van Belgische provincies met de laagste inactiviteit zijn dan weer allemaal Vlaams: Vlaams-Brabant (17.8%), West-Vlaanderen (17.9%) en Oost-Vlaanderen (19.2%). Opmerkelijk: het zijn de enige Belgische provincies met minder inactieven dan het EU-gemiddelde.

Antwerpen en Limburg, met beide meer dan 20% inactieven, doen het slechter dan Waals-Brabant en Luxemburg

Hoge inactiviteit in Antwerpen en Limburg

De nuance bevindt zich tussen de drie best scorende provincies (allen Vlaams) en de drie slechtst scorende provincies (allen Waals). Daar zien we dat Antwerpen en Limburg, met beide meer dan 20% inactieven, het slechter doen dan Waals-Brabant en Luxemburg. Limburg doet het veruit het slechtst van dit peloton, met 23.5% inactieven.

Als we de cijfers meer in detail bekijken, valt op dat in Limburg het percentage mannelijke inactieven erg hoog is, terwijl Antwerpen de Vlaamse provincie met het hoogste percentage inactieve vrouwen is.

Meeste hooggeschoolden in Waals-Brabant

Deze grote verschillen in werkzaamheid, werkloosheid en inactiviteit in de Belgische provincies kan niet los gezien worden van de verschillen in opleidingsniveau. Opvallend: daarin doet Waals-Brabant het beter dan alle Vlaamse provincies. Nergens in België is het aantal 25- tot 64-jarigen zonder diploma middelbaar onderwijs zo laag (12.9% in 2019) en nergens zijn er zoveel 25- tot 64-jarigen met een diploma hoger onderwijs (55.7%).

Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn telkens nummer twee en nummer drie. Limburg scoort veel minder goed. Met slechts 36.7% hoogopgeleiden laat de provincie enkel Henegouwen achter zich.

Dringend Vlaams regeerakkoord uitvoeren (en federaal akkoord maken)

Werken loont soms te weinig in ons land, dat is zeker het geval voor kortgeschoolden. Alleenstaanden met een relatief laag loon zien hun inkomen gemiddeld met maar 7% stijgen als ze een baan vinden. Vooral de provincies Antwerpen en Limburg hebben er dan ook alle baat bij dat het Vlaams regeerakkoord - dat werken meer doet lonen - dringend uitgevoerd wordt, zodat we meer inactieven richting de arbeidsmarkt kunnen verleiden.

Belangrijke deelgroepen van de inactieven zijn vervroegd gepensioneerden en burgers in de ziekteverzekering

Maar ook op het federale niveau ligt er werk op de plank om de hoge inactiviteit in vele Belgische provincies terug te dringen. Belangrijke deelgroepen van de inactieven zijn vervroegd gepensioneerden en burgers in de ziekteverzekering. Eindelijk langer werken in daden omzetten en de poorten van de ziekteverzekering beter bewaken, is de boodschap. Artsen moeten hun rol van bewaker van de ziekteverzekering ten volle spelen. Als zij vinden dat iemand geschikt is om opnieuw aan de slag te gaan, mag de activering wel wat sterker.

Voor alle duidelijkheid: dat moeten we niet doen omdat arbeidseconomen vrolijk worden van een hogere werkzaamheidsgraad. Wel omdat meer actieven vanzelfsprekend betekent dat we ook in de toekomst wie ouder of ziek is op een kwaliteitsvolle manier kunnen ondersteunen.

