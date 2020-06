Geen vakantiejob in 2020? Onze werkexpert geeft advies voor wie toch een baantje wil bemachtigen

Door de coronacrisis waren tijdens de paasvakantie weinig jobstudenten aan de slag. De vrees zit er bij veel studenten dan ook in dat ze deze zomer geen baantje zullen bemachtigen. Volgens professor arbeidseconomie Stijn Baert, werkexpert binnen ons geldpanel , zal er effectief meer concurrentie zijn tussen kandidaat-jobstudenten. Jezelf onderscheiden wordt dus belangrijk, want vakantiejobs kunnen een belangrijke rol spelen in je latere carrière. Hij vertelt hoe je dat kan doen.

Het einde van de examenperiode nadert. Studenten kunnen de smaak van een zomer vol ijsjes en reisjes al proeven. Maar daar is geld voor nodig natuurlijk. Voor velen betekent dat: eerst een leuke vakantiejob proberen bemachtigen.

Ik kan ze geen ongelijk geven. Naast wat meer zakgeld is een vakantiejob ook goed voor je cv, zo bleek uit onderzoek dat we deden. Als jij vakantiejobs deed, zien werkgevers je als gemotiveerder, volwassener, verantwoordelijker, respectvoller én ambitieuzer. Deed je een studentenbaan in het verlengde van je studies, dan zien werkgevers dat als een teken dat je gemakkelijker op te leiden bent.

Minder jobs dan anders

De vraag is: zullen er ook in 2020 studentenjobs zijn? Het eenvoudige antwoord is: ja. Surf naar de websites van Randstad, Accent Jobs en co en wie zoekt, die vindt.

Er is wel een maar, die tegelijk een open deur intrappen is. Want er zullen deze zomer vermoedelijk minder studentenjobs zijn dan in andere zomers. Hoeveel minder? Moeilijk te voorspellen, omdat het volledig afhankelijk is van de vraag of onze economie deze zomer heropleeft.

Eerder gaf ik aan dat wij (economen) de economische ontwikkeling nu niet veel beter kunnen voorspellen dan astrologen. Momenteel zitten we op het niveau van de voetbalanalisten. We hebben waardevolle inzichten, maar onze voorspellingen zijn zo uiteenlopend als die van voetbalprofessoren Aad de Mos en Marc Degryse ook vaak zijn.

Valt de heropstart tegen, dan zullen werkgevers geen nood hebben aan extra krachten. Je trekt geen jobstudenten aan als je vaste medewerkers op tijdelijke werkloosheid staan

Geen cadeaus

Ik beperk me dus tot scenario’s. Kan de economie ten volle relanceren? Trekken we met zijn allen naar de horeca? Dan is de kans groot dat werkgevers geneigd zullen zijn om onverwachte pieken snel op te vullen met jobstudenten. Het zou dus zomaar kunnen meevallen voor wie een vakantiejob wil in 2020.

Blijven we massaal thuis, omdat we door een tweede coronagolf moeten of omdat we schrik hebben om op een terras te gaan zitten, dan zullen er ook minder jobstudenten kunnen meedraaien in de horeca. Idem met andere sectoren: valt de heropstart tegen, dan zullen werkgevers geen nood hebben aan extra mankrachten. Je trekt geen jobstudenten aan als je vaste medewerkers op tijdelijke werkloosheid staan.

Welk scenario het ook wordt, een cadeau gaat het nooit zijn voor wie nu een studentenjob zoekt. We kunnen niet precies zeggen hoeveel minder baantjes er zullen zijn, en bovendien zullen ze minder goed te plannen zijn. Vallen er positieve economische verrassingen te noteren, dan zullen de studentenjobs die eruit voortkomen vermoedelijk past last minute online komen. Maar met de volgende tips kan je toch het verschil maken als je een studentenjob wil bemachtigen.

Tip 1: Sla meteen toe

Bekijk dagelijks de websites van aanbieders van studentenbanen. Het zal deze zomer met een leuke baan zijn zoals met een fijn pand in Gent: heb je het niet meteen opgemerkt, dan is het vast al weg tegen dat je het immokantoor belt.

Vijf sites opnemen in de bladwijzers van je webbrowser en elke dag bekijken is de boodschap. De baan die er vandaag niet op staat, staat er morgen misschien wél te blinken. En dan moet je direct kunnen toeslaan.

Als jij te lui bent om een sollicitatie op maat te schrijven, wees dan ook niet verbaasd dat die werkgever niet reageert

Tip 2: Ga de concurrentie aan

Als er meer kandidaten voor vakantiejobs zijn dan dat er vacatures zijn, dan is het belangrijk om beter te zijn dan je concurrenten.

Ga je dus om te beginnen niet aanbieden bij een interimkantoor voor een baantje als ober, nadat je de vorige nacht zélf de horeca zwaar bent gaan versterken. Zorg ook dat, als je een geschreven sollicitatie opstuurt, je cv en brief erboven uitspringen. In tijden waarin werkgevers meer keuze uit kandidaten hebben, is het belangrijk dat je in je motivatiebrief echt een aantal punten naar voren schuift waarom jij de perfecte match met die job bent.

Een cv met vijf lijntjes informatie als bijlage bij een verder haast lege e-mail komt bijvoorbeeld echt niet over. Als jij te lui bent om een sollicitatie op maat te schrijven, wees dan ook niet verbaasd dat die werkgever niet reageert. Geef hem (m/v) eens ongelijk.

Ik haalde het eerder aan: motivatie en betrouwbaarheid zijn belangrijke kenmerken voor werkgevers. Zet dus goed in de verf waarom je net die baan wil doen. Had je goede ervaring met eerdere, soortgelijke jobs? Kan je een persoonlijke anekdote vertellen die je motivatie nog duidelijker maakt? Vrijwilligerswerk en hobby’s zijn trouwens ook het vermelden waard; het eerste geeft blijk van bijzondere motivatie en hobby’s zijn altijd dankbare aanknopingspunten tijdens een gesprek.

Maak verder duidelijk dat de werkgever op jou kan vertrouwen, door voorbeelden uit je studies of eerdere baantjes aan te halen die aantonen dat je gestructureerd, zelfstandig en precies kunt werken.

Tip 3: Verzorg je online visitekaartje

Besef dat wat over jou online te vinden is, het verlengde van je cv is. Wat doe je zelf als je een jongen of meisje ontmoet die je leuk lijkt? Even googelen of facebooken!

Veel werkgevers doen dat ook. De Facebook-zoekbalk is hun vriend om, met de beperkte tijd die ze hebben, snel uit te vinden wie precies achter het papier van een kandidatuur voor een studentenjob zit.

Je mag nog zo’n gemotiveerde en betrouwbare indruk maken op je cv, als de werkgever op het internet meteen een foto tegenkomt waarin je de vlag van het gemeentehuis in hun eigen brievenbus frommelt, dan zal je cv vermoedelijk op de nee-stapel terechtkomen.

Als je foto’s op sociale media hebt staan die weliswaar je merk in The Villa versterken, maar niet bij de werkgever, zorg dan dat ze niet publiek staan. Hetzelfde geldt voor minder mature analyses op Facebook. Ik weet waarover ik spreek (maar ik heb al een baan).

Woensdag in ons Geld-dossier: wat bepaalt waarom je koopt of niet koopt? Onze budgetexperte Sara Van Wesenbeeck doorprikt sluwe verkooptechnieken.

Lees ook:

Mag Yusuf echt minder op jobgesprek dan Jan? Werkexpert Stijn Baert onderzocht de Vlaamse arbeidsmarkt (+)

Korting vragen in crisistijd: doe je het, of doe je het niet? Onze budgetexperte geeft antwoord en advies (+)

Is wie nu afstudeert een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt? Onze werkexpert waarschuwt vooral voor ‘littekeneffecten’ (+)