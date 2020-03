Geen hoger diploma, wel een mooie carrière: het kan in deze sectoren



Charlotte Fouquet

20 maart 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Jobs Op zich klopt het natuurlijk dat een diploma hoger onderwijs je slaagkansen op de arbeidsmarkt vergroot, maar dat wil niet zeggen dat al wie niet verder studeert gedoemd is. Er zijn in ons land nog steeds een hele hoop sectoren en jobs waar je ook zonder hoger diploma terecht kan, en waar het vooral gaat om de juiste skills en een goede mindset. Met de schaarste op de arbeidsmarkt kiezen werkgevers er ook steeds meer voor om mensen ‘on the job’ op te leiden. Op zich klopt het natuurlijk dat een diploma hoger onderwijs je slaagkansen op de arbeidsmarkt vergroot, maar dat wil niet zeggen dat al wie niet verder studeert gedoemd is. Er zijn in ons land nog steeds een hele hoop sectoren en jobs waar je ook zonder hoger diploma terecht kan, en waar het vooral gaat om de juiste skills en een goede mindset. Met de schaarste op de arbeidsmarkt kiezen werkgevers er ook steeds meer voor om mensen ‘on the job’ op te leiden. Jobat.be zet de interessantste sectoren op een rij.

Retailsector

De retailsector is de sector bij uitstek waarin je een heel mooie carrière kan uitbouwen, ook als je diplomaloos ‘onderaan de ladder’ start. Zeker de grotere ketens (Colruyt, Lidl, Aldi, enz) hebben heel vaak uitgebreide interne coaching- en opleidingstrajecten, waardoor je zowel horizontaal als verticaal kan doorgroeien. Ben je gemotiveerd en wil je je echt inzetten? Yes, you can!

IT-sector

De IT-sector is misschien verrassender in dit rijtje, maar er lopen echt wel een aantal autodidacten in het wereldje rond. Je moet natuurlijk wel al wat handig zijn met computers, en een cursus of avondopleiding hier of daar om je technische skills aan te scherpen zal niet misstaan op je cv. Elk zichzelf respecterend IT-bedrijf voorziet ook interne opleidingen voor het personeel. Aangezien vacatures in de IT-sector moeilijk ingevuld raken, kan je bovendien rekenen op een mooi salarispakket, zelfs als starter.

Zorgsector

Het is geen geheim dat de zorgsector al jaren kampt met een personeelstekort en dat de werkomstandigheden behoorlijk uitdagend kunnen zijn. Nochtans gaat het vaak om jobs die echt veel voldoening kunnen geven en veel respect krijgen. Je hoeft trouwens niet noodzakelijk een diploma zorg- of verpleegkunde te hebben; ook aan andere profielen is veel tekort. Denk dan bijvoorbeeld aan diverse jobs als onderhoudsmedewerker, logistiek medewerker of verzorgende.

Omdat zorg- of verpleegkundige zulke knelpuntberoepen zijn, is er van overheidswege ook veel stimulans om mensen in die richting te herscholen. Vaak kan je door een training op de werkvloer of een opleiding in combinatie met werken – al dan niet in avondschool – doorgroeien naar een job als zorg- of verpleegkundige. Informeer je over de mogelijkheden en kies het traject dat het best bij jou past.

Sales

Voor de meeste salesfuncties heb je geen specifiek diploma nodig. Men is vooral op zoek naar mensen die zich snel kunnen inwerken in de sector, en die uiteraard over een vlotte babbel en overtuigingskracht beschikken. De startlonen zijn niet altijd heel hoog, maar vaak kan je wel rekenen op bonussen, afhankelijk van de sterkte van je verkoopcijfers.

Horeca

Dat je in de horeca ook zonder diploma terechtkan, weet je wel. De mogelijkheden zijn ook uitgebreid. Zo doet een onthaalmedewerker in een hotel iets helemaal anders dan een barman in een café of een ober in een restaurant. Al die jobs hebben wel één ding gemeen. Je krijgt de kneepjes van het vak doorgaans aangeleerd op de werkvloer. Ook doorgroeien is een optie. Er zijn waarschijnlijk maar weinig zaakvoerders en managers van cafés en restaurants die niét onderaan de ladder startten.

Community management

Het internet en sociale media hebben de marketingsector grondig door elkaar geschud. Hoewel marketingopleidingen nu ook sociale media opnemen in het leeraanbod, is zo’n opleiding op zich geen absolute voorwaarde om als marketingconsultant of community manager aan de slag te gaan. De regels voor e-marketing veranderen ook zo snel, dat het belangrijker is om continu bij te blijven en je marketingstrategie als dusdanig aan te passen. Is het internet jouw natuurlijke habitat en weet je alles over sociale media? Heb je een vlotte pen en weet je hoe je mensen kan raken? Dan is dit de job voor jou.

Administratie

Om in de administratie aan de slag te kunnen, heb je meestal een basiskennis nodig van de meest courante software voor tekstverwerking, spreadsheets … Kan je aantonen dat je hier al ervaring mee hebt, door een vorige werkervaring of door schoolprojecten, dan is dat zeker een meerwaarde. Eventuele andere programma’s, voor algemene administratie of klantenbeheer, zijn vaak zo specifiek voor een bepaalde organisatie, dat je ze enkel op de werkvloer kan leren. Een bepaald inzicht en snel dingen oppikken is dan natuurlijk wel essentieel, net als nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken.

Bekijk vacatures op Jobat.be

Lees meer op Jobat.be:

Great Place to Work: dit zijn de beste werkgevers

Zo moet je cv er anno vandaag uitzien

‘Ervaring? Diploma? Ik had geen van beide’

Bron: jobat.be.