Geen diploma hoger onderwijs, toch een relatief hoog loon? In deze jobs kan het Techniek - Jobat

09 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Was verder studeren niets voor jou? Hoewel een hoger diploma nog steeds de meest evidente weg naar een goedbetaalde job is, zijn er gelukkig ook wel andere opties. Was verder studeren niets voor jou? Hoewel een hoger diploma nog steeds de meest evidente weg naar een goedbetaalde job is, zijn er gelukkig ook wel andere opties. Jobat.be ging op zoek naar jobs met een goed salaris waarvoor engelengeduld op de schoolbanken geen vereiste is.

De waarde van arbeid is onderhevig aan marktmechanismen zoals vraag en aanbod. Krapte op de arbeidsmarkt kan er bijgevolg voor zorgen dat de salarissen van moeilijk te vinden profielen de hoogte in schieten. Als je dus een beroep kiest waar maar weinig anderen voor tekenen, staat daar in veel gevallen een financiële compensatie tegenover.

Schoonmakers of visagisten zijn bijvoorbeeld niet met uitsterven bedreigd, maar slechts weinigen van hen staan te springen om de sporen van een misdaad of overlijden op te ruimen, of zien het zitten overledenen op te maken voor een laatste groet. Het resultaat: degenen die wél bereid zijn om zulke opdrachten te doen, zien hun inzet beloond. Volgens de zogenaamde ‘calamiteitenschoonmakers’ kan hun inkomen zich meten met dat van topadvocaten.

Gevaarlijke jobs

Ook als je risico loopt tijdens de uitoefening van je werk, hangt er een prijskaartje aan vast. Als bouwvakker verdien je geen astronomische bedragen, maar engageer je je bijvoorbeeld voor het verwijderen van asbest, krijg je hier beter voor betaald. Ook als gevaarlijk afvalverwerker is een maandloon van 4.500 euro niet abnormaal. Kom je in aanraking met nucleaire energie, dan zou je gemiddeld loon boven de kaap van 5.000 euro uitkomen.

Technisch personeel

Door de voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij is er al jarenlang een enorme vraag naar technisch personeel. De interesse voor technische richtingen blijft nog altijd te laag, wat maakt dat het aanbod geen gelijke tred volgt. Om softwareontwikkelaars of ander computer- en machinevaardig volk in huis te halen tasten bedrijven bijgevolg diep in de portefeuille. Daarnaast mag je van bij de start soms al rekenen op een bedrijfswagen en andere interessante extralegale voordelen.

Nog een optie om je rekening te spekken is nachtwerk. Dacht je dat een job aan de band in een fabriek of in de haven niet veel oplevert? Vooral de chemische en farmaceutische industrie staan bekend om hun hoge lonen en ploegenarbeid heeft daarmee te maken. Volgens het salariskompas verdient de gemiddelde werknemer in de chemie 4.436 euro. Zonder diploma start je aan een maandloon van om en bij 2.727 euro. Bekijk hier de jobs in techniek, engineering en productie.

Te water of in de lucht

Ben je lang van huis voor je baan? Ook zo’n opoffering ziet zich financieel vertaald. Het werk op een boorplatform is vast zwaar, maar dat is je salaris dat naar de 6.000 euro reikt ook. Wie een internationale carrière ambieert als mijnwerker mag prat gaan op een soortgelijk loon.

En dan rest er de mogelijkheid om on the job te leren, vaak waar het klassieke onderwijs (of je eigen discipline daarin) tekortschiet. Voor een baan als luchtverkeersleider volstaat zo een middelbaar diploma. Alles wat nodig is voor deze veeleisende job leer je gedurende een driejarige opleiding ter plaatse. Al je schoolkosten (zo’n 50.000 euro) zijn gedekt en daarbovenop ontvang je een maandloon van 1.800 euro. Na de voltooiing van je studie zie je dat pijlsnel stijgen tot zo’n 6.200 euro.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

7 manieren waarop jij je eigen carrière saboteert

Wat je van Tom Cruise kan leren voor jouw cv

Hoeveel verdien je in de sector energie & milieu?

Bronnen: Looninfo via jobat.be, Glassdoor, RTL en HLN.