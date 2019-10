Functioneringsgesprek voorbereiden? Zo pak je het slim aan Julie Putseys

24 oktober 2019

08u30

Bron: jobat.be 2 Werkplek Als het jaareinde nadert, komen bij veel organisaties ook de functioneringsgesprekken in zicht. Werknemers hebben er niet altijd zin in, maar eigenlijk zijn ze wel het perfect moment om je werkleven aangenamer te maken.

Werknemers hebben soms stress voor een functioneringsgesprek, maar dat is eigenlijk niet nodig. Om te beginnen is een functioneringsgesprek niet echt een evaluatiegesprek. Ook jouw baas wordt immers op de rooster gelegd. In tegenstelling tot een evaluatiegesprek zijn jij en je leidinggevende hier gelijkwaardige gesprekspartners.

Tip: Download onze gids over het functioneringsgesprek, met tips voor een goed gesprek.

Voorbereiding helpt

Toch is een goede voorbereiding aangewezen. Waarom? Omdat je nooit een betere kans krijgt om eens van a tot z jouw visie mee te geven op je takenpakket, je verantwoordelijken en je ambities in zowel je job als binnen de organisaties.

Zo kan je ter voorbereiding voor jezelf al eens deze vragenlijst overlopen:

* Voel je je nog goed binnen het team?

* Ben je nog gemotiveerd?

* Is je takenpakket al dan niet geëvolueerd en wil je meer of net minder werk?

* Zou je graag bepaalde opleidingen volgen?

* Waar zie je jezelf (ook binnen het bedrijf) binnen 1, 5 en 10 jaar?

Het is ook handig als je op voorhand een kleine portfolio maakt met de belangrijkste projecten en taken waar je aan werkte, met daarbij telkens opgesomd wat er volgens jou goed ging of net heel fout ging en hoe het in de toekomst beter kan.

Lees ook: In deze jobs heb je minder kans op een burn-out

Een kans om bij te leren

Op het gesprek zelf krijg je meestal ook eens de kans om je leidinggevende feedback te geven. Zeker als je net een moeilijke periode doormaakt of als er interne strubbelingen zijn, kan dat de lucht eens klaren, maar zorg wel dat je je kritiek beleefd en respectvol verwoordt.

Experts raden hiervoor de zogenaamde sandwichmethode aan:

1/ Start met een positief punt

2/ Geef dan een punt van kritiek

3/ Eindig weer met iets positief

Steek ook de hand in eigen boezem en durf toegeven waar je eigen werkpunten liggen. En natuurlijk moet je dan ook de mogelijke oplossingen of compromissen bespreken.

Blik op de toekomst

Wil je het tijdens het gesprek over doelstellingen hebben? Zorg dan dat ze ‘SMART’ zijn, dus: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. Dat is een goede manier om duidelijk te stellen wat er van jou verwacht wordt, en wanneer.

Lees ook:

Vijf tips om je goed te voelen op het werk

Is werken bij een multinational beter voor je portemonnee?

Wat als je een slechte relatie hebt met je baas?