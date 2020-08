Flexibele verloning: wat als je zelf mee kon beslissen over wat er allemaal in je loonpakket zat? Charlotte Fouquet

20 augustus 2020

09u00

Een flexibele verloning, waarbij medewerkers zelf hun loonpakket kunnen samenstellen, wordt steeds populairder. Maar wat houdt het precies in? Welke voordelen heeft het voor werknemer en werkgever? Jobat.be legt uit wat je moet weten.

Flexibele verloning, wat is het?

Flexibele verloning, ook wel een ‘cafetariaplan’ genoemd, houdt in dat medewerkers de samenstelling van hun loon tot op zekere hoogte zelf kunnen invullen. Naast een vaste som die op hun rekening wordt overgeschreven, kunnen zij een keuze maken tussen verschillende extralegale voordelen. Het kan dan gaan om pensioensparen, een bedrijfswagen, opleidingen, extra vakantiedagen, een hospitalisatieverzekering, een fiets … Het loonpakket wordt dus niet van bovenhand opgelegd, maar de medewerker heeft inspraak in hoe het loon verdeeld wordt.

Flexibele verloning steeds populairder

Vooral werknemers waarderen de mogelijkheden van flexibele verloning. Zo blijkt uit een onderzoek van Acerta uit 2019 dat zo’n 70% van werknemers het belangrijk vindt om inspraak te hebben bij de samenstelling van het loonpakket. Werkgevers daarentegen schatten de noodzaak iets minder hoog in: iets meer dan 40% van werkgevers vindt het aanbieden van een flexibele verloning belangrijk of zeer belangrijk. Toch wordt deze vorm van verloning steeds populairder. Uit recente cijfers van hr-dienstverlener SD Worx blijkt dat flexibele verloning in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is: van 12.953 werknemers in 2017 naar bijna 31.000 in 2019.

Wat zijn de voordelen?

Zowel voor werknemers als voor werkgevers zijn er voordelen verbonden aan flexibele verloning. Een medewerker kan op die manier een loonpakket samenstellen dat bij zijn of haar levenswijze past. Iemand met een jong gezin of een druk sociaal leven zal bijvoorbeeld extra vakantiedagen kunnen opnemen. Een milieubewuste werknemer zal voor zijn woon-werktraject dan weer meer ecologische vervoersmodi kunnen inzetten dan bijvoorbeeld een bedrijfswagen.

Voor werkgevers kost een flexibele verloning niet meer dan een vaste verloning. Het loon dat anders als een vaste som zou worden betaald, wordt nu immers gewoon op een andere manier verdeeld. Belangrijk is dat een flexibele verloning zorgt voor meer gemotiveerde en geëngageerde medewerkers, die ook een grotere werktevredenheid ervaren. De loyaliteit naar het bedrijf zal hierdoor toenemen. Wat potentiële nieuwe medewerkers betreft, betekent een flexibele verloning een extra troef in de ‘war for talent’.

Wat zijn de meest populaire extralegale voordelen?

Loon inruilen voor extra vakantiedagen blijkt een van de meest populaire aspecten van flexibele verloning te zijn, zo blijkt uit het Acerta-onderzoek, gevolgd door pensioenopbouw en een bedrijfswagen. Een deel van het loon gebruiken voor opleidingen, is dan weer minder populair bij werknemers. Vermoedelijk vindt men dat de werkgever deze kost moet dragen, ook al gaat het om kennis die ook in de verdere loopbaan nuttig kan zijn.

