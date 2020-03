Expert over extralegale voordelen: "Bedrijfswagen is leuk, maar je koopt er geen brood mee als je met pensioen bent” Joni Horemans

10 maart 2020

08u00

10 maart 2020

08u00

Extralegale voordelen zijn een cruciaal onderdeel van je loonpakket. Je ziet ze dan ook beter niet over het hoofd bij je loonsonderhandelingen. Voor een groot stuk hangt je kans op een bepaald voordeel echter af van je statuut en de sector waar je voor kiest. Via de Loonwijzer op Jobat.be bereken je met enkele clicks wat jouw kans is om een gsm, bedrijfswagen, maaltijdcheques of verzekering te krijgen van je werkgever. We deden enkele simulaties en onderwierpen die aan het deskundig oog van Veerle Michiels van het juridisch kenniscentrum SD Worx.

Veerle Michiels, juridisch adviseur: “Wat meteen opvalt in de tabel (zie onder, red) is dat er een duidelijk verschil bestaat tussen arbeiders en bedienden op vlak van extralegale voordelen. Waar voordelen voor veel bediendenprofielen een wezenlijk onderdeel zijn van het ruimere salarispakket, zijn ze voor arbeiders heel wat minder vanzelfsprekend. De arbeiders die wel een wagen van het bedrijf krijgen, hebben die meestal ook effectief nodig voor hun job. Denk aan een camionette voor het vervoer van materialen. Dit zijn functionele wagens en mogen we eigenlijk niet beschouwen als een voordeel. Toch niet wanneer ze uitsluitend gebruikt worden voor professionele verplaatsingen.”

Vooral bij bedienden in kaderfuncties is de salariswagen een populair wapen in de war for talent Veerle Michiels

“Daartegenover staan de echte ‘salariswagens’, die niet noodzakelijk zijn voor het werk. Ze zijn wél een extraatje voor de werknemer en het zijn grotendeels bedienden die hiervan genieten. Het fenomeen is veel minder ingeburgerd bij arbeiders. Dat blijkt ook uit onze eigen cijfers uit 2018. Uit diezelfde screening van onze databank kwam een onderscheid tussen arbeiders en bedienden naar boven dat dit vermoeden bevestigt: slechts 1,59% van de arbeiders beschikte over een bedrijfswagen voor privégebruik, tegenover 27,33% van de bedienden.”

“Enkel wanneer je een bedrijfswagen ook privé mag gebruiken ontstaat er een belastbaar voordeel voor de werknemer. Vooral bij bedienden in kaderfuncties is de salariswagen een populair wapen in de war for talent. Aangezien hooggeschoolde arbeiders ook zeer gegeerd zijn, zal dit fenomeen in de toekomst misschien meer opgang vinden bij de arbeiderspopulatie. Maar voorlopig moeten ze het meestal stellen met een standaardpakket met maaltijdcheques en bijkomende verzekeringen.”

Maaltijdcheques

“Maaltijdcheques zijn erg wijdverspreid, dat tonen jullie cijfers goed aan. Onze cijfers voor de telecom, IT en banksector liggen iets lager: rond de 7/10. Op sectoraal niveau scoren productie en distributie van elektriciteit, gas en gekoelde lucht, winning van delfstoffen, distributie van water, vervoer en opslag en de industrie bij ons het hoogst. Daar krijgen 8 à 9 op de tien werknemers maaltijdcheques. Het minste kans op maaltijdcheques heeft volgens onze data de horeca, het onderwijs (privé) en huishoudelijk personeel.”

“Zowel voor maaltijdcheques als ecocheques geldt dat de toekenning gekoppeld is aan een reeks voorwaarden en modaliteiten. Deze moeten gerespecteerd worden, opdat de gunstige sociale en fiscale behandeling van deze cheques, i.e. de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, behouden blijft. Eén van de voorwaarden is dat de toekenning van deze cheques moet vervat zitten in een collectieve arbeidsovereenkomst. Wanneer zo’n overeenkomst niet mogelijk is omdat er bijvoorbeeld geen syndicale delegatie is, moet de toekenning in een individuele overeenkomst schriftelijk geregeld worden. Ook mogen bedrijven deze cheques niet toekennen ter vervanging van een ander voordeel. Er is één uitzondering op deze regel: ze mogen ingewisseld worden voor ecocheques én omgekeerd. Deze mogelijkheid is expliciet in de wetgeving opgenomen.”

Tip: Bekijk de Loonwijzer om na te gaan op welke voordelen jij kans maakt.

Verzekeringen

“Deze voorwaarden maken dat er op het vlak van maaltijdcheques en ecocheques veel minder individuele bewegingsruimte is dan bijvoorbeeld het geval is bij bedrijfswagens. De toekenning ervan is heel vaak sectoraal opgelegd, waardoor onderhandelen geen zin heeft. Ook verzekeringen, zoals de groepsverzekering en hospitalisatieverzekering zitten in een vrij strak keurslijf. Omwille van het fiscaal regime zijn ze doorgaans enkel gunstig bij een collectieve toekenning. Onderhandelen op individueel niveau heeft bijgevolg weinig zin.”

“IT-materiaal bevindt zich dan weer wat in het straatje van de bedrijfswagens. Het verkrijgen ervan is ook vooral functiegebonden. En dient het voor professioneel gebruik, mag je het niet beschouwen als een voordeel. Zo lijkt het me logisch dat werknemers in de telecom over een gsm beschikken. Slechts wanneer je je laptop, gsm of internetaansluiting van het werk ook privé mag gebruiken ontstaat er een voordeel. De sectoren waar je volgens onze cijfers het meest kans maakt op een gsm van het werk zijn de energie, informatie en communicatie, vrije beroepen, wetenschappelijke activiteiten, financiën en verzekeringen en de bouwnijverheid.’

Functie telt meer dan anciënniteit

“Anciënniteit speelt niet noodzakelijk een rol bij het verwerven van voordelen. Misschien zal je als starter niet onmiddellijk een auto ter beschikking krijgen, maar vaak bieden werkgevers toch bepaalde pakketten aan waar iedere medewerker, ongeacht zijn ervaring van kan profiteren. Zo hopen ze jonge mensen met het juiste profiel aan te trekken en zich te profileren als interessante werkgever.”

Jonge mensen vinden een bedrijfswagen vaak niet nodig en besteden het geld liever aan iets anders Veerle Michiels

“Het al dan niet verkrijgen van een bepaald voordeel heeft volgens mij meer te maken met je functie dan met je anciënniteit. Jonge mensen vinden een bedrijfswagen vaak ook niet nodig en besteden het geld liever aan iets anders. Een flexibel verloningsysteem creëert dan interessante mogelijkheden. Je beschikt over een bepaald budget en kiest zelf welke voordelen je hiermee wilt verwerven. Dit maatwerk leidt tot meer tevredenheid. Naargelang je persoonlijke situatie kan je ervoor kiezen om het budget voor de bedrijfswagen bijvoorbeeld te gebruiken om een fiets of een duurder model gsm te financieren, of een beter individueel pensioenspaarplan te bekomen.”

“Tenslotte wil ik nog opmerken dat een zekere voorzichtigheid is aangewezen. Extralegale voordelen zijn interessant, maar je mag niet vergeten dat je er geen sociale zekerheidsrechten mee opbouwt. Een chique bedrijfswagen op je oprit is leuk, maar je koopt er natuurlijk geen brood mee wanneer je met pensioen bent. Enkel loon dat volledig onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen telt mee bij de berekening van je pensioen of andere uitkeringen.”

