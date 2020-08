Er wordt wat onzin verkocht over ons loon: deze 5 ‘weetjes’ geloof je beter niet Joni Horemans

13 augustus 2020

09u00

Ons loon en alles wat daarbij komt kijken is van oudsher een bron voor heel wat speculatie. Je hoort en leest er vanalles over, maar niet alle informatie die de ronde doet klopt. Jobat.be ging op zoek naar hardnekkige weetjes die eigenlijk geen steek houden.

Opslag gekregen? Pas op, je betaalt dan meer belastingen en houdt netto minder over - FOUT (meestal)

Geen paniek: alleen in héél uitzonderlijke gevallen houd je na een loonsverhoging netto iets minder per maand, maar op jaarbasis zal je hoe dan ook meer verdienen. Kom je na een opslag in een hogere belastingschijf, betaal je wat meer bedrijfsvoorheffing. Bij een minimale loonstijging kan dit nadelig uitvallen op je loonbrief, maar dit effect wordt gecorrigeerd bij je jaarlijkse belastingaangifte. Netto houd je zo uiteindelijk echt wel meer over dan het jaar voordien.

Tip: Hoeveel blijft er van jouw brutoloon netto over? Check het met onze tool.

Extralegale voordelen zijn interessanter dan een loonsverhoging - JA, OP KORTE TERMIJN

Extralegale voordelen zijn meestal vrijgesteld van sociale bijdragen en belasting, terwijl je op loon heel wat kosten moet betalen. Krijg je een opslag van 100 euro, zal je een stuk minder netto op je rekening zien verschijnen. Krijg je daarentegen voor 100 euro maaltijdcheques kan je het volledige bedrag uitgeven in de winkel of op restaurant. Maar hier zit het addertje: doordat je geen sociale bijdragen of belasting betaalt, bouw je ook niets op. Kies je voor extralegale voordelen in plaats meer loon, ontvang je minder vakantiegeld, krijg je een lagere uitkering bij ziekte of werkloosheid en bouw je minder op voor je pensioen. De berekening hiervoor is gebaseerd op je loon en houdt geen rekening met extra’s.

Meer loon motiveert - FOUT

Het effect van opslag op de tevredenheid en motivatie van werknemers is slechts van korte duur. Werknemers vergelijken hun loon met dat van collega’s, hun naasten alsook online. Vinden we ons salaris eerlijk, zijn we tevreden, maar dat wil nog niet zeggen dat we ons extra zullen inspannen. Loonsverhogingen door indexatie en anciënniteit zullen doorgaans geen extra push geven. Een opslag vanaf 5% als beloning voor bewezen inzet werkt volgens onderzoek wel motiverend, maar dit effect ebt reeds na enkele maanden al weer weg. Door andere vormen van beloning, zoals flexibele uren of opleidingskansen, voelen werknemers zich meer gewaardeerd. De tevredenheid die hierdoor ontstaat, werkt wel motiverend op lange termijn.

Wie meer verdient, draagt meer bij aan de samenleving - FOUT

Hoe meer verantwoordelijkheid en hoe gewichtiger je positie, hoe hoger je loon. Hierdoor denken we al snel dat de hoogte van ons loon een weerspiegeling is van ons belang in de samenleving, maar salaris blijkt daarvoor een erg slecht meetinstrument.

Je betaalt meer sociale bijdragen en belastingen, wanneer je een riant salaris opstrijkt, maar ontvangt uiteindelijk ook meer pensioen of werkloosheidsuitkering. De Britse denktank New Economics Foundation verrichtte onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van bepaalde functies en wat blijkt: van heel wat slechtbetaalde jobs is de meerwaarde juist een stuk groter. Elke euro die een vuilnisophaler verdient, creëert twaalf euro maatschappelijke meerwaarde. Kinderverzorgers genereren per euro 7 tot 9,5 euro voor de maatschappij en poetshulpen tien euro. Hun maatschappelijk belang is, zeker in deze tijden, enorm. Beroepen als fiscalist werken daarentegen averechts. Voor elke euro die een belastingadviseur verdient, verliest de maatschappij er 47.

Als je na een tijdelijk contract een vast contract krijgt, ga je minder verdienen - FOUT

Normaal verdien je na het krijgen van een vast contract hetzelfde loon of zelfs iets meer dan tijdens je tijdelijk contract. Je nieuwe loon kan evenwel lager uitvallen wanneer in je nieuwe contract extralegale voordelen vervat zitten die je voordien niet kreeg. Als werknemer betaal je bijvoorbeeld een bijdrage voor een bedrijfswagen, waardoor het kan dat je nieuwe loon lager uitvalt, maar je hebt er natuurlijk wel een auto (of ander voordeel) voor in ruil. Een andere verklaring is dat sommige tijdelijke contracten, zoals een interimcontract, minder bedrijfsvoorheffing inhouden. Je ontvangt dan een hoger loon maar dit geeft een vertekend beeld, want bij je belastingafrekening dien je het verschil alsnog op te leggen. Ook kan het dat je bovenop je loon al vakantiegeld uitbetaald kreeg, maar laat je ook hier niet door bedotten. Bij een vast contract krijg je dit eveneens, maar in de vorm van een eenmalige storting voor een gans jaar.



